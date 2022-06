Austin Butler interpreta a Elvis Presley, en el biopic que se estrenará muy pronto en cines.

Muy pronto llegará a la cartelera “Elvis”, el biopic sobre la leyenda del rock Elvis Presley, protagonizado por Austin Butler, actor de 30 años con una amplia carrera tanto en la televisión como en el cine, que vale la pena conocer más de cerca.

“Elvis” fue dirigida por el australiano Baz Luhrmann, realizador de cintas como “Romeo + Juliet”, “Moulin Rouge” o “El gran Gatsby”. La película recorre los años de juventud de Elvis Presley y, en especial, la compleja relación que mantuvo con su manager, Tom Parker, interpretado por Tom Hanks. La película fue estrenada en el Festival de Cannes, donde recibió una ovación de doce minutos.

¿Cómo obtuvo Austin Butler el papel de Elvis?

En julio de 2019, se supo que Austin Butler fue el actor elegido para interpretar a Elvis Presley, tras un casting en el que participaron actores como Harry Styles, Ansel Elgort y Miles Teller. Butler convenció a Baz Luhrmann tras interpretar la versión del "rey" de “Unchained Melody”. En un comunicado a la prensa, el director explicó por qué eligió al actor:

“Había oído hablar de Austin Butler por su destacado papel junto a Denzel Washington en 'The Iceman Cometh' en Broadway, y a través de un viaje de extensas pruebas de pantalla y talleres de música y actuación, supe inequívocamente que había encontrado a alguien que podía encarnar el espíritu de una de las figuras musicales más icónicas del mundo”.

Austin Butler es un excelente guitarrista, y se sabe que uno de sus pasatiempos es coleccionar guitarras. Además, mantuvo una relación con la actriz Vanessa Hudgens entre 2011 y 2020.

La carrera actoral de Austin Butler

Austin Butler nació en California, en 1991. A los 14 años obtuvo su primer papel fue como extra en la serie de Nickelodeon “Manual de supervivencia escolar de Ned”. Luego, pasó por “Hannah Montana”, de Disney, y por “iCarly”, de Nickeoden.

La lista de producciones televisivas en las que ha participado Butler es bastante extensa, pero vale la pena mencionar su paso por la serie “The Carrie Diaries”, spin-off y precuela de “Sex and the city” centrada en el pasado de “Carrie Bradshaw”, donde interpretó a Sebastian Kydd, uno de los intereses amorosos de la protagonista.

Asimismo, entre 2016 y 2017 tuvo el rol principal en “The Shannara Chronicles”, serie fantástica donde hizo de Wil Ohmsford, el último descendiente de una antigua familia de elfos.

Austin Butler en el cine

El debut cinematográfico de Austin Butler fue con “Aliens in the attic”, comedia de acción sobre un grupo de jóvenes que debe hacer frente a una invasión alienígena. Años después, estuvo en el spin-off de “High School Musical” titulado “Sharpay's Fabulous Adventure”.

En el 2015, actuó en la película de terror “The Intruders”, junto con Mirando Cosgrove, y en 2016, estuvo en la comedia de acción “Yoga Hosers”, del director y productor Kevin Smith.

En 2019, Austin Butler también participó en dos importantes cintas: "The Dead Don't Die", de Jim Jarmusch y "Había una vez en Hollywood", de Quentin Tarantino. En esta última interpretó al asesino y miembro de la Familia Manson Ted Watson.

Ahora, se conoce que participará en “Duna 2”, de Denis Villeneuve, donde hará de Feyd-Rautha Harkonnen, principal heredero del clan Harkonnen.

