Tom Hanks interpretará a Gepeto en la próxima película de Disney "Pinocho". | Fuente: Disney Enterprises, Inc.

Disney acaba de lanzar el primer tráiler de “Pinocho”, una nueva versión de su clásico animado, que en esta oportunidad combina acción real con animación digital. En el podemos ver a Tom Hanks encarnando al carpintero Gepeto, así como a la actriz británica Cynthia Erivo, que hará del Hada Azul.

En el tráiler vemos a Gepeto, en una habitación llena de relojes de madera, arrodillado frente a la ventana, pidiendo un deseo a las estrellas: "Luz de estrella, estrella brillante, es la primera estrella que veo esta noche, ojalá pudiera, ojalá pudiera obtener el deseo que deseo esta noche”.

Luego, cuando el carpintero ya no está, una luz azul entra por la ventana y diferentes imágenes de la película pasan frente a nosotros a ritmo de la canción "When You Wish Upon a Star”, tema principal de la película animada de 1940, compuesta por Leigh Harline y Ned Washington.

Y acá cabe mencionar que, si bien se tratará de una película live-action, su animación respetará el diseño original de los personajes de hace ochenta años, lo cual es bastante notorio en Pepe Grillo, y en Pinocho, al que recién vemos al final.

El elenco de “Pinocho”

Si bien, como ya dijimos, “Pinocho” respetará el diseño de algunos de sus personajes principales, también habrá cambios, como en el caso de el Hada Azul, que será interpretada por la reconocida actriz de Broadway Cinthya Erivo, quien aparece al final del avance para concederle a Gepeto su tan ansiado sueño de dar vida a su más querido títere.

Además de Tom Hanks en el rol del carpintero, también estará Joseph Gordon-Levitt haciendo la voz de Pepe Grillo y Luke Evans como el malvado cochero. Benjamin Evan Ainsworth, actor británico de 13 años, hará la voz de Pinocho. Mientras que Lorraine Bracco dará voz a Sofía la Gaviota.

La dirección esta a cargo del experimentadísimo Robert Zemeckis, recordado por dirigir la trilogía de “Volver al futuro”. Él ha trabajado Tom Hanks en repetidas oportunidades, como en “El náugrago” o la película de animación “El expreso polar”. Su última película es “Las brujas”, con Anne Hathaway.

Hasta donde se sabe, “Pinocho” se estrenará el 8 de setiembre, cuando se celebre el Disney Plus Day, en el que se presentarán novedades del estudio.

