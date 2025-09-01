Estrenos de Películas hoy 01 de septiembre del 2025

Will es un joven rebelde con una inteligencia asombrosa, especialmente con las matemáticas. El descubrimiento de su talento por parte de los académicos le obligará a elegir entre seguir con su vida de siempre -un trabajo fácil, buenos amigos, muchas cervezas y alguna bronca- o aprovechar sus grandes cualidades intelectuales en alguna universidad. Sólo los consejos de un solitario y bohemio profesor le ayudará a decidirse.
El legendario asesino John Wick (Keanu Reeves) se ve obligado a salir del retiro por un ex-asociado que planea obtener el control de un misterioso grupo internacional de asesinos. Obligado a ayudarlo por un juramento de sangre, John emprende un viaje a Roma lleno de adrenalina estremecedora para pelear contra los asesinos más peligrosos del mundo.
Harry Burns y Sally Albright se conocen fortuitamente cuando ella se ofrece para llevarle en su coche hasta la ciudad, entablan una conversación sobre la amistad entre personas de diferente sexo; la conversación acaba en discusión, pero entre ellos nace algo muy especial. Son un hombre y una mujer que se han pasado mucho tiempo intentando averiguar cómo seguir siendo amigos. Sin embargo, Harry tiene una firme creencia: que dos personas de sexo opuesto no pueden ser simplemente amigos, la relación siempre acaba en la cama o en el altar.
Parte del cuerpo de un policía asesinado, es utilizado para crear un «superpolicía» con cuerpo mecánico y cerebro humano. Aunque los científicos aseguran que el robot no tendrá remordimientos, éstos acabarán apareciendo en la memoria del humanoide.
En 1943 los nazis, exasperados por el número de fugas de sus prisiones por un número relativamente pequeño de prisioneros aliados, deciden trasladarlos a todos a una prisión de alta seguridad "a prueba de fugas" durante el resto de la guerra. Los presos no tardan en trazar el plan de uno de los intentos de fuga más ambiciosos de la Segunda Guerra Mundial. Basado en una historia real.
Paul Kersey (Bruce Willis) es un famoso cirujano que vive con su familia en Nueva York. Un día, su esposa (Elisabeth Shue) y su hija (Camila Morrone) son brutalmente atacadas en su casa. Paul, que siempre había sido un tipo tranquilo, siente cómo la sed de venganza va apoderándose de él. Con la policía sobrecargada de crímenes, decide tomar la justicia por su mano e ir en busca de los agresores de su familia y de paso enfrentarse a todo tipo de criminales de la Gran Manzana. A medida que las víctimas acaparan la atención de los medios, la ciudad se pregunta si este vengador es un ángel guardián... o un simple justiciero.
Una familia americana se instala en una mansión sin saber que allí, unos años antes, tuvo lugar una sangrienta tragedia. Sin embargo, pronto detectan la presencia de unos seres maléficos. Horrorizados e impotentes ante tal situación, acaban buscando la ayuda de un peculiar exorcista.
El hombre ha manipulado de nuevo la naturaleza, y esta vez el resultado no es sólo mortal... ¡es voraz! Una tranquila y deliciosa noche, dos jóvenes excursionistas deciden darse un baño a la luz de la luna en las tranquilas aguas del lago Lost River... ¡sin saber que van a convertirse en el banquete de una especie de pirañas comedoras de hombres! Sus muertes provocan una investigación que revela la existencia de un experimento secreto del gobierno conocido como Operación Razorteeth. Pero lo peor está por llegar. Este insaciable y macabro ejército de monstruos está trasladándose río abajo, donde un nuevo complejo de vacaciones de verano acaba de abrir sus puertas... el cual les proporcionará un festín de veraneantes a no ser que un valiente ecologista (Bradford Dillman) y una bella e inteligente investigadora (Heather Menzies) no detengan su mortal avance... para siempre.
Ante la amenza de que el hogar de una familia de ratones de campo sea destruido, la madre, la señora Brisby, pide ayuda... Dibujos animados para los más pequeños de la casa, con una de las partituras más geniales del compositor de bandas sonoras Jerry Goldsmith.
Drama criminal en torno al asesinato en 1995 de Maurizio Gucci, nieto del fundador del imperio de la moda Gucci, que apareció asesinado por orden de su exmujer Patrizia Reggiani, conocida como la 'viuda negra de Italia'.
Astronautas ingleses y norteamericanos viajan a bordo de la nave espacial "Churchill", en misión científica para estudiar el cometa Halley, que se acerca a la Tierra. Antes de llegar a su destino, encuentran una nave extraterrestre que viaja en la cola del cometa. La nave atrae la curiosidad de los astronautas quienes, al mando del comandante de la misión, se lanzan a su investigación. En el interior hallan tres recipientes de cristal, cada uno de los cuales contiene a un ser de aspecto humano y saludable. Esto desencadenará un alucinante caos en Londres.
La película comienza con la trágica muerte del agente Murphy, que es asesinado por unos brutales criminales haciéndole saltar por los aires. Un equipo de científicos y doctores reconstruirán sus restos y lo convertirán en un organismo cibernético imparable, programado para combatir el crimen sin descanso. De esta forma crearán a Robocop. Pero lo que nadie se imagina es que bajo su nueva carcasa cibernética, Robocop vive atormentado por los recuerdos de su vida anterior acompañados de pesadillas de su muerte a manos de los despiadados asesinos.
Un escuadrón de pilotos de élite se embarca en una peligrosa misión para intentar neutralizar un prototipo de avión de combate que está fuera de control y que dispone de un sistema de inteligencia artificial cuyas acciones podrían desencadenar una guerra nuclear.
En el año 2018, el mundo se encuentra agrupado en seis corporaciones: Energia, Alimentación, Lujo, Vivienda, Comunicación y Transporte. La tranquilidad social es absoluta, pero la gente carece de libertad. Se desahogan con el Rollerball, un violento juego donde los jugadores corren peligro de muerte.
Endy (Bill Pullman) y Tracy (Nicole Kidman), un joven matrimonio de recién casados, lleva una vida aparentemente cómoda y feliz. Ambos entablan amistad con Jed (Alec Baldwin), un joven y atractivo cirujano recién llegado a la ciudad, que fue compañero de colegio de Endy. Una noche, una alumna del instituto donde trabaja Endy sufre una agresion sexual. Poco después, otra alumna aparece asesinada...
Matt Lee Whitlock (Denzel Washington) es el jefe de policía de un pequeño pueblo de Florida, donde todos se conocen. Matt tiene una aventura con Ann Merai Harrison (Sanaa Lathan), una mujer casada que le dice que tiene cáncer terminal y que quiere cobrar un seguro de vida. Matt le presta 485.000 dólares de la comisaría para que pueda pagar el tratamiento, pero pronto descubre que todo es una trampa. Ann y su marido Chris (Dean Cain) han fingido sus muertes y han escapado con el dinero, dejando a Matt como el principal sospechoso. Matt tendrá que usar su astucia y su experiencia para encontrar a los culpables y limpiar su nombre, antes de que sea demasiado tarde.
En un pequeño pueblo, un padre debe reunir el coraje suficiente para contarle a todo el mundo una extraordinaria experiencia que ha cambiado la vida de su hijo: tras una operación en el hospital, el pequeño, de tan solo cuatro años, afirma haber estado en el cielo y haberse sentado en el regazo de Jesús. Todos creen que son imaginaciones del niño, pero este demuestra saber cosas imposibles de saber.
George, un perdedor con sueños de grandeza, tiene un golpe de suerte cuando su tío gana una emisora de televisión ruinosa en una partida de póker. Cuando el tío dice que tiene que vender la emisora para pagar sus deudas de juego, George se apresura a intentar comprársela, pues ha conseguido colocarla con las mejores audiencias gracias a su peculiar programación. Pero su pícaro rival parece tener la misma idea.
Un equipo científico, de investigación en un pantano, es atacado por los secuaces de un malvado doctor. Durante el ataque, el doctor es contaminado por un peligroso producto que lo convierte en un monstruo... Adaptación del cómic del guionista Len Wein y el dibujante Berni Wrightson.
Roberta Glass es una veinteañera aficionada a leer los anuncios personales del periódico. Es así como se entera de que alguien está buscando desesperadamente a una tal Susan. También ella quiere encontrarla para poder alejarse de su marido, un triunfador guapo y enérgico, incapaz de comprender sus sueños. Cuando, por fin, la localiza, se verá envuelta en numerosos líos, ya que Susan es una mujer que vive según sus deseos y que concibe la vida como una gran aventura.
Sara es una chica recién llegada a Los Ángeles que se siente sola entre sus nuevos compañeros de instituto. Pero conoce a tres amigas que sienten intereses afines a los suyos: las ciencias ocultas, y que además poseen poderes similares. Juntas formarán un círculo secreto que cambiará sus vidas para siempre.
El cadáver desnudo de una niña brutalmente asesinada yace en la orilla de un río. En el instituto cercano, Samson (Roebuck), presume ante Matt (Reeves) y sus amigos de ser el autor del crimen. Los jóvenes, incrédulos, se acercan al río, tambaleándose bajo los efectos del alcohol y la marihuana, y descubren que Samson les ha dicho la verdad.
Daniel es un chiquillo inquieto que inunda la vecindad con ruidosos juegos. Un fin de semana que debe quedarse con sus vecinos, los Wilson, provoca un incidente que acaba con la paciencia del Sr. Wilson y le convierte en héroe involuntario al capturar a un ladrón de poca monta.
Una vampira muy atractiva del siglo XX vive en una fabulosa mansión y es atendida con especial servilismo por su criado Sebastián. Pero la condesa tiene un problema: para poder ser siempre joven necesita chupar la sangre de muchachos jóvenes y vírgenes.
El terror se adueña de un pequeño pueblo al pie de las montañas cuando una serie de cadáveres son descubiertos tras la luna llena. Tras perder a su hija adolescente, incapaz de dormir y al cuidado de su padre enfermo, el oficial Marshall lucha para recordar cada día que no existe tal cosa como eso que llaman "hombres-lobo".
John Cale, un policía del Capitolio, ve rechazada su petición de entrar en el Servicio Secreto para proteger al Presidente de los Estados Unidos James Sawyer. Para no decepcionar a su hija, la lleva a hacer un tour por la Casa Blanca. En ese momento, un comando paramilitar fuertemente armado asalta el edificio. Con el Gobierno de la nación sumido en el caos, Cale intentará salvar al Presidente, a su hija y al país.
La parapsicóloga Elise Rainier afronta su obsesión más temible y personal, ya que se siente atraída hacia el espectral hogar de su infancia, donde comenzó el terror.
Brian Kessler es un periodista que prepara un libro sobre los asesinos en serie más famosos de los Estados Unidos. Para ello decide emprender un viaje junto a su novia Karrie, para conocer los lugares donde los criminales vivieron y mataron. Para compensar los altos costes del viaje, ponen un anuncio solicitando compañeros con los que compartir los gastos de gasolina.
El sargento Gallagher es enviado a Alemania para custodiar a un peligroso prisionero que va a ser extraditado a los Estados Unidos. Sin embargo, una vez en el aeropuerto, el criminal huye, y Gallagher tendrá que encontrarlo.
George Bynum, un paciente del psiquiatra de Manhattan Dr. Sam Rice (Roy Scheider), es brutalmente asesinado. Poco después, el doctor Rice recibe la visita de un compañero de trabajo de Bynum y su amante Brooke Reynolds (Meryl Streep), además del detective Vitucci, a cargo de la investigación. Rice revisa las notas de sus sesiones con Bynum y comienza su propia investigación. Al mismo tiempo, se enamora de la enigmática Brooke, a pesar de que su comportamiento es cada vez más sospechoso. Cuanto más se acerca Rice a la verdad, más pone su vida en peligro…
Después de varios años, el arquitecto Paul Kersey ha conseguido superar el asesinato de su mujer y llevar una vida tranquila en las afueras de Nueva York. Pero cuando su hija sea también raptada y asesinada, Paul volverá a empuñar su pistola para tomarse la justicia por cuenta propia. Secuela de la exitosa "El justiciero de la ciudad" en la que Charles Bronson interpretó por segunda vez el papel que marcaría la última etapa de su carrera. No presenta ninguna novedad con respecto al título precedente (el director vuelve a ser el eficaz Michael Winner), excepto la presencia de Jill Ireland, esposa de Bronson en la vida real e inevitable en la mayoría de sus películas, hasta su muerte a causa de un cáncer de pecho.
Paul Kersey, un vigilante, regresa a Nueva York para visitar a un amigo, pero cuando llega se encuentra con que éste está a punto de fallecer, vícitima de una paliza que le ha dado la banda de Manny Fraker. Para colmo de males, en ese preciso momento entra la policía y sorprende a Paul sosteniendo un arma en el lugar del crimen.
Bajo un cielo carente de ozono y en una época futurista, la policía de Detroit está en huelga, y las peligrosas bandas criminales dominan a la población. La adicción al Nuke, una poderosa y nueva droga es el pan de cada día. La megacorporación OCP -Omni Consumer Products-, en un intento de reforzar su implacable imperio, pretende apoderarse de la ciudad, para su propia explotación privada. El director de la OCP solicita a la doctora Faxx que reprograme a RoboCop, dejándolo incapaz de luchar contra la delincuencia.
La Guera Civil americana ha terminado, pero muchos en el Sur se resisten a admitir la derrota. Algunos de los héroes que cabalgaron junto a Lee se han convertido ahora en unos facinerosos. Entre ellos, y dominando las praderas de Missouri, se encuentran los hermanos James, ladrones de bancos y asaltadores de trenes que viven al margen de la ley.
Mientras espera que su marido regrese del trabajo, Rebecca Lott recibe la terrible noticia de que ha muerto atropellado por un autobús. Cuatro mujeres intentarán consolarla: Sylvie, su mejor amiga y vecina, su madrastra Alberta y su hermana pequeña Lucy. Aun así, para Rebecca será muy muy duro aceptar su nueva condición de viuda. (FILMAFFINITY)
Mary (Jean Malone) quiere hacer un acto de buena voluntad "divina", como "curar" a su novio gay... mediante el sexo. Pero el resultado tiene poco de celestial, y de ser popular en el instituto ultrareligioso donde estudia Mary pasa a pertenecer al grupo de "desplazados".
Remake de "Retorno al pasado" (1947) de Jacques Tourneur. Terry Brogan, un ex jugador de fútbol americano, acepta un trabajo en un night club. Jake Wise, el propietario, es un individuo bastante desagradable. Cuando Jessie, la novia de Wise, escapa de la ciudad con una gran cantidad de dinero, Brogan recibe el encargo de seguirla. Sin embargo, cuando la encuentra en México, se enamora de ella y traiciona a su jefe. Entonces, Wise envía a otro de sus hombres para que se encargue de los dos.
Mikhail Rostov (Richard Lynch), un peligroso terrorista que dirige a un grupo de mercenarios sin escrúpulos, planea comenzar una campaña de terror en los Estados Unidos, pero antes decide acabar con Matt Hunter (Chuck Norris), antiguo integrante de la CIA, que fue su bestia negra en el pasado. Mientras que Hunter trata de salvar su vida de cientos de enemigos que le buscan por todo el país, tendrá que destruir los planes de Rostov que amenazan la estabilidad del país.
Adaptación de una novela del escritor inglés E.M. Forster. India colonial, años 20. Adela, una joven inglesa, viaja a la India, en compañía de su futura suegra, para contraer matrimonio con un magistrado de Chandrapore. La joven está obsesionada por conocer a fondo la realidad del país y encuentra la oportunidad de satisfacer su deseo gracias al doctor Aziv, un médico hindú. Sin embargo, cuando éste organiza una excursión para mostrarle las cuevas de Marabar, ocurre algo absolutamente impensable.
Cuando Dakwon (Kevin Hart) gana 600 millones de dólares en una demanda contra una compañía por un incidente en el que murió su perro, decide lanzar su propia compañía aérea, exclusiva para pasajeros afroamericanos. Las cosas se desmadran un poco en el vuelo inicial (con Snoop Dogg de piloto), y todavía más cuando una familia de blancos (encabezados por Tom Arnold) entra accidentalmente entre los pasajeros por un desvío de otra aerolínea.
En el pasado, el arquitecto Paul Kersey supo lo que era que su familia y otros seres queridos le fuesen arrancados de su lado por diferentes delincuentes. Ahora, Kersey parece haber alcanzado definitivamente la paz al lado de Olivia, una bella diseñadora de modas. Pero Tommy, el ex marido de ella y jefe de una banda de matones, vuelve a entrar en su vida y le propina una brutal paliza cuando Olivia se niega a pagar su protección. Sabiendo que carece de pruebas apra acudir a la ley, Kersey volverá a empuñar la pistola para defender a los que ama.
Un adolescente en busca de aventura se enfrenta con su padre, el persuasivo jefe de un grupo de familia, en este convincente e inquietante relato basado en la vida real del asesino Bruce Johnston. Sean Penn (nominado a un Oscar® por Pena de Muerte) y Christopher Walken (ganador de un Oscar® por Pulp Fiction) son los protagonistas de esa saga sobre una familia de criminales norteamericanos. El delincuente juvenil Brand Whitewood, Jr. (Penn) tiene cierta experiencia en delitos menores, pero quiere dinero, el suficiente para cambiar su aburrida vida y salir de su pueblo en busca de su viejo (Walken). Brad quiere ser como su padre, un experto ladrón conocedor del negocio. El padre de Brad , seductor y siniestro, consigue que su vida delictiva resulte atractiva de una manera extraña e inquietante. Pero, cuando Brad presencia cómo su padre mata a alguien deliberadamente, comprende que, además de verse implicado en algo demasiado grande... puede acabar en un callejón sin salida.
Zangaro, un pequeño país de África Occidental, está dirigido desde hace años con mano de hierro por el dictador Kimba. En el otro lado del gran charco, una gran corporación de multinacionales norteamericanas lo ha puesto como objetivo para invertir varios cientos de millones de dólares. Pero antes quieren saberlo todo acerca de la estabilidad del régimen. Para ello envían a Jamie Shannon, un veterano de guerra que se hace pasar por fotógrafo de una revista de naturaleza. Los problemas no tardarán en aparecer.
El día en que se prevé que un asteroide arrase con el planeta Tierra, Liza decide invitar a todos sus amigos a una enorme fiesta para despedir el mundo por todo lo alto. Preparar el acontecimiento no será tarea fácil, pues le han robado el coche y aún tiene algunos cabos sueltos que resolver con sus más allegados. Con un poco de ayuda de su 'yo' unos años más joven, Liza se embarca en una aventura a través de Los Ángeles con la intención de morir en paz y, de paso, de encontrar la compañía adecuada para disfrutar de sus últimas horas en el planeta.
Foxy Brown (Pam Grier) ha encontrado su alma gemela en un investigador de la brigada de narcóticos que trabaja de incógnito. Pero cuando le matan de forma brutal, jura vengarse de la mafia responsable de su asesinato. Haciéndose pasar por una call-girl para acceder al círculo mafioso, Foxy descubre hasta qué punto se ha extendido la corrupción e inicia una guerra a muerte para combatirla...
Tras llegar a la exótica ciudad de Río, dos amigos, Matthew y Victor y sus hijas adolescentes, comienzan a sentir el mágico encanto de la ciudad. Matthew inicia una relación secreta con la hija de Víctor, desencadenando casi sin querer una divertida serie de mentiras y engaños que serán muy difíciles de mantener cuando su mujer se presente en la ciudad por sorpresa.
La ciudad de Detroit está dominada por bandas de mafiosos que no pueden ser controlados por la policía, pero sí por los poderosos dirigentes de la multinacional OCP, los cuales quieren destruir un barrio de inmigrantes y, en su lugar, construir un complejo residencial de lujo. Para lograrlo, sobornan a los políticos y controlan a casi toda la policía, pero no consiguen controlar a Robocop, que protegerá a los inocentes. Cuando todo parece perdido para los oprimidos, unos pocos policías tienen un arranque de honestidad y se unen a Robocop para restablecer el orden y la justicia.
Owen Baker es un solitario jovencito de doce años de edad que ha estado trabajando como paseador de perros en su barrio para ganarse el privilegio de poder tener su propio perro. Su duro trabajo da sus frutos cuando sus padres, el señor y la señora Baker, dejan a Owen adoptar a un desaliñado chucho al que pone el nombre de Hubble. Tanto el perro como el chico van a conseguir mucho más de lo que hubieran previsto cuando Owen se despierta una mañana y descubre que puede entender todo lo que Hubble dice.
Epopeya romántica sobre tres amigos que se ven envueltos en una de las tramas secretas más impactantes de la historia de Estados Unidos. Basada en hechos que se mezclan con ficción.
El volcán en la montaña Baekdu hace erupción repentinamente, causando varios terremotos tanto en Corea del Norte como en el Sur. El caos reina en la península de Corea cuando se predicen más erupciones. Para prevenir un desastre mayor, Jeon Yoo-kyung (Jeon Hye-jin) planea una operación basada en la teoría del profesor Kang Bong-rae (Ma Dong-seok), quien ha estudiado la montaña Baekdu y sus posibles erupciones. Jo In-chang (Ha Jung-woo) es el capitán del equipo de fuerzas especiales y es asignado a la operación que mantiene el destino de ambas Coreas en la balanza. Él contacta a Lee Joon-pyeong (Lee Byung-hun), un espía norcoreano para realizar la operación conjuntamente. Mientras, su esposa embarazada, Choi Ji-young (Bae Suzy), está sola en Seúl intentando sobrevivir en medio del desastre.
Érica, la hija de la novia de Paul Kersey, muere de una sobredosis de crack. El justiciero Kersey decide tomarse la justicia por su mano para acabar con el tráfico de drogas en la ciudad.
Jered Maddox, el inflexible sheriff de Bannock (Nuevo México), antepone el cumplimiento de la ley a cualquier otra consideración. En una ocasión en que debe escoltar una caravana, algunos hombres borrachos matan a un anciano. Arrestarlos no será tarea fácil, ya que trabajan para Vincent Bronson, el cacique del lugar.
Antes del Día del Medio Ambiente de 1996, lo más cerca que Bud (Pauly Shore) y Doyle (Stephan Baldwin) había estado de un vertedero ¡era su apartamento! Cuando sus novias ecologistas les piden que dejen de tirarse el rollo y empiecen a tirar la basura, este dúo poco dinámico deja bien claro que prefieren hablar de guarradas que recogerlas. Pero sus vidas sufren un cambio radical cuando se encuentran atrapados en un experimento científico durante un año dentro de un entorno biológico esférico ¡sin comida rápida ni televisón por cable! ¿Podrán Bud y Doyle adaptarse a su nuevo habitat o provocarán con su mera presencia su propia extinción, junto con el fracaso del proyecto y quizá la destrucción del planeta?
The fearsome quartet, including Chét-Xi-Cà, Dì Bốn, Cậu Mười Một, and Con Kiều, make their grand entrance with a legendary scheme. Rumor has it their next mission is in Đà Lạt—just how wildly will these troublemakers stir up the Tet festivities?