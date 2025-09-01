Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Estrenos de Películas hoy 01 de septiembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
1 de Septiembre del 2025
El indomable Will Hunting
El indomable Will Hunting
142h 6minDrama,Romance1997
Director: Gus Van Sant
Reparto: Matt Damon,Robin Williams,Ben Affleck,Stellan Skarsgård,Minnie Driver,Casey Affleck,Cole Hauser,Vik Sahay,John Mighton,Rachel Majorowski,Colleen McCauley,Matt Mercier,Ralph St. George,Rob Lynds,Dan Washington
Valoración:
IMBD 8.3
Rotten Tomatoes 97
Sinopsis

Will es un joven rebelde con una inteligencia asombrosa, especialmente con las matemáticas. El descubrimiento de su talento por parte de los académicos le obligará a elegir entre seguir con su vida de siempre -un trabajo fácil, buenos amigos, muchas cervezas y alguna bronca- o aprovechar sus grandes cualidades intelectuales en alguna universidad. Sólo los consejos de un solitario y bohemio profesor le ayudará a decidirse.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
John Wick: Pacto de sangre
John Wick: Pacto de sangre
142h 2minAcción & Aventura,Misterio & Suspense,Crimen2017
Director: Chad Stahelski
Reparto: Keanu Reeves,Common,Laurence Fishburne,Riccardo Scamarcio,Ruby Rose,Lance Reddick,Peter Stormare,Bridget Moynahan,Franco Nero,John Leguizamo,Ian McShane,Claudia Gerini,Wass Stevens,Tobias Segal,Thomas Sadoski
Valoración:
IMBD 7.4
Rotten Tomatoes 89
Sinopsis

El legendario asesino John Wick (Keanu Reeves) se ve obligado a salir del retiro por un ex-asociado que planea obtener el control de un misterioso grupo internacional de asesinos. Obligado a ayudarlo por un juramento de sangre, John emprende un viaje a Roma lleno de adrenalina estremecedora para pelear contra los asesinos más peligrosos del mundo.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Cuando Harry encontró a Sally
Cuando Harry encontró a Sally
R1h 36minComedia,Romance,Drama1989
Director: Rob Reiner
Reparto: Billy Crystal,Meg Ryan,Carrie Fisher,Bruno Kirby,Steven Ford,Lisa Jane Persky,Michelle Nicastro,Gretchen Palmer,Robert Alan Beuth,David Burdick,Joe Viviani,Harley Jane Kozak,Joseph Hunt,Kevin Rooney,Franc Luz
Valoración:
IMBD 7.7
Rotten Tomatoes 88
Sinopsis

Harry Burns y Sally Albright se conocen fortuitamente cuando ella se ofrece para llevarle en su coche hasta la ciudad, entablan una conversación sobre la amistad entre personas de diferente sexo; la conversación acaba en discusión, pero entre ellos nace algo muy especial. Son un hombre y una mujer que se han pasado mucho tiempo intentando averiguar cómo seguir siendo amigos. Sin embargo, Harry tiene una firme creencia: que dos personas de sexo opuesto no pueden ser simplemente amigos, la relación siempre acaba en la cama o en el altar.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
RoboCop
RoboCop
R1h 42minAcción & Aventura,Misterio & Suspense,Ciencia ficción,Crimen1987
Director: Paul Verhoeven
Reparto: Peter Weller,Nancy Allen,Dan O'Herlihy,Ronny Cox,Kurtwood Smith,Miguel Ferrer,Robert DoQui,Ray Wise,Felton Perry,Paul McCrane,Jesse D. Goins,Del Zamora,Calvin Jung,Rick Lieberman,Lee de Broux
Valoración:
IMBD 7.6
Rotten Tomatoes 92
Sinopsis

Parte del cuerpo de un policía asesinado, es utilizado para crear un «superpolicía» con cuerpo mecánico y cerebro humano. Aunque los científicos aseguran que el robot no tendrá remordimientos, éstos acabarán apareciendo en la memoria del humanoide.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
La gran evasión
La gran evasión
2h 53minAcción & Aventura,Drama,Guerra,Misterio & Suspense1963
Director: John Sturges
Reparto: Steve McQueen,James Garner,Richard Attenborough,James Donald,Charles Bronson,Donald Pleasence,James Coburn,Hannes Messemer,David McCallum,Gordon Jackson,John Leyton,Angus Lennie,Nigel Stock,Robert Graf,Jud Taylor
Valoración:
IMBD 8.2
Rotten Tomatoes 94
Sinopsis

En 1943 los nazis, exasperados por el número de fugas de sus prisiones por un número relativamente pequeño de prisioneros aliados, deciden trasladarlos a todos a una prisión de alta seguridad "a prueba de fugas" durante el resto de la guerra. Los presos no tardan en trazar el plan de uno de los intentos de fuga más ambiciosos de la Segunda Guerra Mundial. Basado en una historia real.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
El justiciero
El justiciero
1h 47minAcción & Aventura,Crimen,Misterio & Suspense,Drama2018
Director: Eli Roth
Reparto: Bruce Willis,Vincent D'Onofrio,Dean Norris,Elisabeth Shue,Camila Morrone,Beau Knapp,Kimberly Elise,Len Cariou,Jack Kesy,Ronnie Gene Blevins,Kirby Bliss Blanton,Mike Epps,Ian Matthews,Nathaly Thibault,Christopher Tyson
Valoración:
IMBD 6.3
Rotten Tomatoes 17
Sinopsis

Paul Kersey (Bruce Willis) es un famoso cirujano que vive con su familia en Nueva York. Un día, su esposa (Elisabeth Shue) y su hija (Camila Morrone) son brutalmente atacadas en su casa. Paul, que siempre había sido un tipo tranquilo, siente cómo la sed de venganza va apoderándose de él. Con la policía sobrecargada de crímenes, decide tomar la justicia por su mano e ir en busca de los agresores de su familia y de paso enfrentarse a todo tipo de criminales de la Gran Manzana. A medida que las víctimas acaparan la atención de los medios, la ciudad se pregunta si este vengador es un ángel guardián... o un simple justiciero.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Terror en Amityville
Terror en Amityville
R1h 58minTerror1979
Director: Stuart Rosenberg
Reparto: James Brolin,Margot Kidder,Rod Steiger,Don Stroud,Murray Hamilton,John Larch,Natasha Ryan,K.C. Martel,Meeno Peluce,Michael Sacks,Irene Dailey,Helen Shaver,Amy Wright,Marc Vahanian,Elsa Raven
Valoración:
IMBD 6.2
Rotten Tomatoes 30
Sinopsis

Una familia americana se instala en una mansión sin saber que allí, unos años antes, tuvo lugar una sangrienta tragedia. Sin embargo, pronto detectan la presencia de unos seres maléficos. Horrorizados e impotentes ante tal situación, acaban buscando la ayuda de un peculiar exorcista.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Piraña
Piraña
1h 34minTerror,Ciencia ficción,Misterio & Suspense,Comedia1978
Director: Joe Dante
Reparto: Bradford Dillman,Heather Menzies,Kevin McCarthy,Keenan Wynn,Dick Miller,Barbara Steele,Belinda Balaski,Melody Thomas Scott,Bruce Gordon,Barry Brown,Paul Bartel,Shannon Collins,Shawn Nelson,Richard Deacon,Janie Squire
Valoración:
IMBD 5.9
Rotten Tomatoes 72
Sinopsis

El hombre ha manipulado de nuevo la naturaleza, y esta vez el resultado no es sólo mortal... ¡es voraz! Una tranquila y deliciosa noche, dos jóvenes excursionistas deciden darse un baño a la luz de la luna en las tranquilas aguas del lago Lost River... ¡sin saber que van a convertirse en el banquete de una especie de pirañas comedoras de hombres! Sus muertes provocan una investigación que revela la existencia de un experimento secreto del gobierno conocido como Operación Razorteeth. Pero lo peor está por llegar. Este insaciable y macabro ejército de monstruos está trasladándose río abajo, donde un nuevo complejo de vacaciones de verano acaba de abrir sus puertas... el cual les proporcionará un festín de veraneantes a no ser que un valiente ecologista (Bradford Dillman) y una bella e inteligente investigadora (Heather Menzies) no detengan su mortal avance... para siempre.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Nimh, el mundo secreto de la Sra. Brisby
Nimh, el mundo secreto de la Sra. Brisby
G1h 23minAnimación,Fantasía,Acción & Aventura,Drama,Misterio & Suspense,Ciencia ficción,Familia1982
Director: Don Bluth
Reparto: Elizabeth Hartman,Derek Jacobi,Arthur Malet,Dom DeLuise,Hermione Baddeley,Shannen Doherty,Wil Wheaton,Jodi Hicks,Ian Fried,John Carradine,Peter Strauss,Paul Shenar,Tom Hatten,Lucille Bliss,Aldo Ray
Valoración:
IMBD 7.5
Rotten Tomatoes 93
Sinopsis

Ante la amenza de que el hogar de una familia de ratones de campo sea destruido, la madre, la señora Brisby, pide ayuda... Dibujos animados para los más pequeños de la casa, con una de las partituras más geniales del compositor de bandas sonoras Jerry Goldsmith.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
La casa Gucci
La casa Gucci
R2h 38minDrama,Crimen2021
Director: Ridley Scott
Reparto: Lady Gaga,Adam Driver,Al Pacino,Jeremy Irons,Jared Leto,Jack Huston,Salma Hayek Pinault,Alexia Murray,Vincent Riotta,Gaetano Bruno,Camille Cottin,Youssef Kerkour,Reeve Carney,Florence Andrews,Mehdi Nebbou
Valoración:
IMBD 6.6
Rotten Tomatoes 61
Sinopsis

Drama criminal en torno al asesinato en 1995 de Maurizio Gucci, nieto del fundador del imperio de la moda Gucci, que apareció asesinado por orden de su exmujer Patrizia Reggiani, conocida como la 'viuda negra de Italia'.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Lifeforce, fuerza vital
Lifeforce, fuerza vital
1h 42minTerror,Ciencia ficción,Acción & Aventura,Romance,Misterio & Suspense1985
Director: Tobe Hooper
Reparto: Steve Railsback,Peter Firth,Frank Finlay,Mathilda May,Patrick Stewart,Michael Gothard,Nicholas Ball,Aubrey Morris,Nancy Paul,John Hallam,John Keegan,Bill Malin,Derek Benfield,Jerome Willis,John Woodnutt
Valoración:
IMBD 6.1
Rotten Tomatoes 58
Sinopsis

Astronautas ingleses y norteamericanos viajan a bordo de la nave espacial "Churchill", en misión científica para estudiar el cometa Halley, que se acerca a la Tierra. Antes de llegar a su destino, encuentran una nave extraterrestre que viaja en la cola del cometa. La nave atrae la curiosidad de los astronautas quienes, al mando del comandante de la misión, se lanzan a su investigación. En el interior hallan tres recipientes de cristal, cada uno de los cuales contiene a un ser de aspecto humano y saludable. Esto desencadenará un alucinante caos en Londres.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
RoboCop
RoboCop
PG-131h 58minCiencia ficción,Acción & Aventura,Crimen,Misterio & Suspense2014
Director: José Padilha
Reparto: Joel Kinnaman,Gary Oldman,Michael Keaton,Abbie Cornish,Jackie Earle Haley,Michael Kenneth Williams,Jennifer Ehle,Jay Baruchel,Marianne Jean-Baptiste,Samuel L. Jackson,Aimee Garcia,Douglas Urbanski,John Paul Ruttan,Patrick Garrow,K.C. Collins
Valoración:
IMBD 6.1
Rotten Tomatoes 50
Sinopsis

La película comienza con la trágica muerte del agente Murphy, que es asesinado por unos brutales criminales haciéndole saltar por los aires. Un equipo de científicos y doctores reconstruirán sus restos y lo convertirán en un organismo cibernético imparable, programado para combatir el crimen sin descanso. De esta forma crearán a Robocop. Pero lo que nadie se imagina es que bajo su nueva carcasa cibernética, Robocop vive atormentado por los recuerdos de su vida anterior acompañados de pesadillas de su muerte a manos de los despiadados asesinos.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Stealth: La amenaza invisible
Stealth: La amenaza invisible
PG-132h 1minCiencia ficción,Acción & Aventura,Misterio & Suspense2005
Director: Rob Cohen
Reparto: Josh Lucas,Jessica Biel,Jamie Foxx,Sam Shepard,Joe Morton,Ebon Moss-Bachrach,Richard Roxburgh,David Andrews,Wentworth Miller,Ian Bliss,Alexandra Davies,Caroline de Souza Correa,Jaipetch Toonchalong,Megan Gale,Jason Lee
Valoración:
IMBD 5.1
Rotten Tomatoes 13
Sinopsis

Un escuadrón de pilotos de élite se embarca en una peligrosa misión para intentar neutralizar un prototipo de avión de combate que está fuera de control y que dispone de un sistema de inteligencia artificial cuyas acciones podrían desencadenar una guerra nuclear.

¿Dónde verla?
Netflix
Los gladiadores del futuro
Los gladiadores del futuro
2h 5minCiencia ficción,Acción & Aventura,Deporte1975
Director: Norman Jewison
Reparto: James Caan,John Houseman,Maud Adams,John Beck,Moses Gunn,Pamela Hensley,Barbara Trentham,John Normington,Shane Rimmer,Burt Kwouk,Nancy Bleier,Richard LeParmentier,Robert Ito,Ralph Richardson,Valli Kemp
Valoración:
IMBD 6.5
Rotten Tomatoes 56
Sinopsis

En el año 2018, el mundo se encuentra agrupado en seis corporaciones: Energia, Alimentación, Lujo, Vivienda, Comunicación y Transporte. La tranquilidad social es absoluta, pero la gente carece de libertad. Se desahogan con el Rollerball, un violento juego donde los jugadores corren peligro de muerte.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Malicia
Malicia
R1h 47minMisterio & Suspense,Crimen1993
Director: Harold Becker
Reparto: Alec Baldwin,Nicole Kidman,Bill Pullman,Bebe Neuwirth,George C. Scott,Anne Bancroft,Peter Gallagher,Josef Sommer,Tobin Bell,William Duff-Griffin,Debrah Farentino,Gwyneth Paltrow,David Bowe,Diana Bellamy,Michael Hatt
Valoración:
IMBD 6.5
Rotten Tomatoes 55
Sinopsis

Endy (Bill Pullman) y Tracy (Nicole Kidman), un joven matrimonio de recién casados, lleva una vida aparentemente cómoda y feliz. Ambos entablan amistad con Jed (Alec Baldwin), un joven y atractivo cirujano recién llegado a la ciudad, que fue compañero de colegio de Endy. Una noche, una alumna del instituto donde trabaja Endy sufre una agresion sexual. Poco después, otra alumna aparece asesinada...

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
A contrarreloj
A contrarreloj
PG-131h 45minDrama,Misterio & Suspense,Crimen2003
Director: Carl Franklin
Reparto: Denzel Washington,Eva Mendes,Sanaa Lathan,John Billingsley,Dean Cain,Alex Carter,Antoni Corone,Robert Baker,Ron Madoff,Terry Loughlin,Nora Dunn,Jesse Beaton,Peggy Sheffield,Evelyn Brooks,Arian Ash
Valoración:
IMBD 6.5
Rotten Tomatoes 65
Sinopsis

Matt Lee Whitlock (Denzel Washington) es el jefe de policía de un pequeño pueblo de Florida, donde todos se conocen. Matt tiene una aventura con Ann Merai Harrison (Sanaa Lathan), una mujer casada que le dice que tiene cáncer terminal y que quiere cobrar un seguro de vida. Matt le presta 485.000 dólares de la comisaría para que pueda pagar el tratamiento, pero pronto descubre que todo es una trampa. Ann y su marido Chris (Dean Cain) han fingido sus muertes y han escapado con el dinero, dejando a Matt como el principal sospechoso. Matt tendrá que usar su astucia y su experiencia para encontrar a los culpables y limpiar su nombre, antes de que sea demasiado tarde.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
El cielo es real
El cielo es real
141h 39minDrama,Familia2014
Director: Randall Wallace
Reparto: Greg Kinnear,Kelly Reilly,Connor Corum,Thomas Haden Church,Jacob Vargas,Lane Styles,Darren Felbel,Ali Tataryn,Jon Ted Wynne,Darcy Fehr,Margo Martindale,Vivian Winther,Mitch Ainley
Valoración:
IMBD 5.9
Rotten Tomatoes 52
Sinopsis

En un pequeño pueblo, un padre debe reunir el coraje suficiente para contarle a todo el mundo una extraordinaria experiencia que ha cambiado la vida de su hijo: tras una operación en el hospital, el pequeño, de tan solo cuatro años, afirma haber estado en el cielo y haberse sentado en el regazo de Jesús. Todos creen que son imaginaciones del niño, pero este demuestra saber cosas imposibles de saber.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
UHF
UHF
PG-131h 37minComedia,Ciencia ficción1989
Director: Jay Levey
Reparto: 'Weird Al' Yankovic,Kevin McCarthy,Michael Richards,David Bowe,Stanley Brock,Anthony Geary,Trinidad Silva,Gedde Watanabe,Billy Barty,John Paragon,Fran Drescher,Sue Ane Langdon,David Proval,Grant James,Victoria Jackson
Valoración:
IMBD 6.9
Rotten Tomatoes 63
Sinopsis

George, un perdedor con sueños de grandeza, tiene un golpe de suerte cuando su tío gana una emisora de televisión ruinosa en una partida de póker. Cuando el tío dice que tiene que vender la emisora para pagar sus deudas de juego, George se apresura a intentar comprársela, pues ha conseguido colocarla con las mejores audiencias gracias a su peculiar programación. Pero su pícaro rival parece tener la misma idea.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
La cosa del pantano
La cosa del pantano
1h 33minTerror,Ciencia ficción1982
Director: Wes Craven
Reparto: Louis Jourdan,Adrienne Barbeau,Ray Wise,David Hess,Nicholas Worth,Don Knight,Al Ruban,Dick Durock,Ben Bates,Nannette Brown,Reggie Batts,Mimi Craven,Karen Price,Bill Erickson,Dov Gottesfeld
Valoración:
IMBD 5.3
Rotten Tomatoes 61
Sinopsis

Un equipo científico, de investigación en un pantano, es atacado por los secuaces de un malvado doctor. Durante el ataque, el doctor es contaminado por un peligroso producto que lo convierte en un monstruo... Adaptación del cómic del guionista Len Wein y el dibujante Berni Wrightson.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Buscando a Susan desesperadamente
Buscando a Susan desesperadamente
1h 44minComedia,Crimen,Drama1985
Director: Susan Seidelman
Reparto: Rosanna Arquette,Madonna,Aidan Quinn,Mark Blum,Robert Joy,Laurie Metcalf,Anna Thomson,Will Patton,Steven Wright,John Turturro,Giancarlo Esposito,Richard Hell,Rockets Redglare,Annie Golden,Richard Edson
Valoración:
IMBD 6.1
Rotten Tomatoes 86
Sinopsis

Roberta Glass es una veinteañera aficionada a leer los anuncios personales del periódico. Es así como se entera de que alguien está buscando desesperadamente a una tal Susan. También ella quiere encontrarla para poder alejarse de su marido, un triunfador guapo y enérgico, incapaz de comprender sus sueños. Cuando, por fin, la localiza, se verá envuelta en numerosos líos, ya que Susan es una mujer que vive según sus deseos y que concibe la vida como una gran aventura.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Jóvenes y brujas
Jóvenes y brujas
R1h 41minDrama,Fantasía,Terror,Misterio & Suspense1996
Director: Andrew Fleming
Reparto: Robin Tunney,Fairuza Balk,Neve Campbell,Rachel True,Skeet Ulrich,Christine Taylor,Breckin Meyer,Nathaniel Marston,Cliff DeYoung,Assumpta Serna,Helen Shaver,Jeanine Jackson,Brenda Strong,Elizabeth Guber,Jennifer Greenhut
Valoración:
IMBD 6.5
Rotten Tomatoes 57
Sinopsis

Sara es una chica recién llegada a Los Ángeles que se siente sola entre sus nuevos compañeros de instituto. Pero conoce a tres amigas que sienten intereses afines a los suyos: las ciencias ocultas, y que además poseen poderes similares. Juntas formarán un círculo secreto que cambiará sus vidas para siempre.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Instinto sádico
Instinto sádico
1h 40minDrama,Crimen1986
Director: Tim Hunter
Reparto: Crispin Glover,Keanu Reeves,Ione Skye,Roxana Zal,Daniel Roebuck,Dennis Hopper,Joshua John Miller,Tom Bower,Danyi Deats,Constance Forslund,Leo Rossi,Phillip Brock,Josh Richman,Jim Metzler,Tammy L. Smith
Valoración:
IMBD 6.9
Rotten Tomatoes 88
Sinopsis

El cadáver desnudo de una niña brutalmente asesinada yace en la orilla de un río. En el instituto cercano, Samson (Roebuck), presume ante Matt (Reeves) y sus amigos de ser el autor del crimen. Los jóvenes, incrédulos, se acercan al río, tambaleándose bajo los efectos del alcohol y la marihuana, y descubren que Samson les ha dicho la verdad.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Daniel, el travieso
Daniel, el travieso
1h 34minFamilia,Comedia1993
Director: Nick Castle
Reparto: Walter Matthau,Mason Gamble,Joan Plowright,Christopher Lloyd,Lea Thompson,Robert Stanton,Amy Sakasitz,Kellen Hathaway,Paul Winfield,Natasha Lyonne,Devin Ratray,Hank Johnston,Melinda Mullins,Billie Bird,Bill Erwin
Valoración:
IMBD 5.7
Rotten Tomatoes 28
Sinopsis

Daniel es un chiquillo inquieto que inunda la vecindad con ruidosos juegos. Un fin de semana que debe quedarse con sus vecinos, los Wilson, provoca un incidente que acaba con la paciencia del Sr. Wilson y le convierte en héroe involuntario al capturar a un ladrón de poca monta.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Yo amo a un vampiro
Yo amo a un vampiro
141h 34minTerror,Comedia,Romance1985
Director: Howard Storm
Reparto: Jim Carrey,Lauren Hutton,Karen Kopins,Cleavon Little,Thomas Ballatore,Stuart Charno,Jeb Stuart Adams,Joseph Brutsman,Dominick Brascia,Robin Klein,Peggy Pope,Richard Schaal,Peter Elbling,Carey More,Anna Mathias
Valoración:
IMBD 5.6
Rotten Tomatoes 11
Sinopsis

Una vampira muy atractiva del siglo XX vive en una fabulosa mansión y es atendida con especial servilismo por su criado Sebastián. Pero la condesa tiene un problema: para poder ser siempre joven necesita chupar la sangre de muchachos jóvenes y vírgenes.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
El lobo de Snow Hollow
El lobo de Snow Hollow
1h 25minTerror,Misterio & Suspense,Comedia2020
Director: Jim Cummings
Reparto: Jim Cummings,Riki Lindhome,Robert Forster,Chloe East,Jimmy Tatro,Marshall Allman,Laura Coover,Jessica Park,Annie Hamilton,Kelsey Edwards,Gabe Casdorph,Kevin Changaris,Will Madden,Skyler Bible,PJ McCabe
Valoración:
IMBD 6.2
Rotten Tomatoes 90
Sinopsis

El terror se adueña de un pequeño pueblo al pie de las montañas cuando una serie de cadáveres son descubiertos tras la luna llena. Tras perder a su hija adolescente, incapaz de dormir y al cuidado de su padre enfermo, el oficial Marshall lucha para recordar cada día que no existe tal cosa como eso que llaman "hombres-lobo".

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Asalto al poder
Asalto al poder
PG-132h 11minAcción & Aventura,Drama,Misterio & Suspense2013
Director: Roland Emmerich
Reparto: Channing Tatum,Jamie Foxx,Maggie Gyllenhaal,Jason Clarke,Richard Jenkins,Joey King,James Woods,Nicolas Wright,Jimmi Simpson,Michael Murphy,Rachelle Lefevre,Lance Reddick,Matt Craven,Jake Weber,Peter Jacobson
Valoración:
IMBD 6.3
Rotten Tomatoes 52
Sinopsis

John Cale, un policía del Capitolio, ve rechazada su petición de entrar en el Servicio Secreto para proteger al Presidente de los Estados Unidos James Sawyer. Para no decepcionar a su hija, la lleva a hacer un tour por la Casa Blanca. En ese momento, un comando paramilitar fuertemente armado asalta el edificio. Con el Gobierno de la nación sumido en el caos, Cale intentará salvar al Presidente, a su hija y al país.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Insidious: La última llave
Insidious: La última llave
141h 43minTerror,Misterio & Suspense2018
Director: Adam Robitel
Reparto: Lin Shaye,Leigh Whannell,Angus Sampson,Kirk Acevedo,Caitlin Gerard,Spencer Locke,Josh Stewart,Tessa Ferrer,Aleque Reid,Ava Kolker,Pierce Pope,Bruce Davison,Javier Botet,Marcus Henderson,Amanda Jaros
Valoración:
IMBD 5.7
Rotten Tomatoes 34
Sinopsis

La parapsicóloga Elise Rainier afronta su obsesión más temible y personal, ya que se siente atraída hacia el espectral hogar de su infancia, donde comenzó el terror.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Kalifornia
Kalifornia
1h 58minMisterio & Suspense,Crimen,Drama1993
Director: Dominic Sena
Reparto: Brad Pitt,David Duchovny,Juliette Lewis,Michelle Forbes,Sierra Pecheur,John Dullaghan,Kathy Larson,David Milford,Judson Vaughn,John Zarchen,David Rose,Loanne Bishop,Ron Kuhlman,Patricia Sill,Bill Crabb
Valoración:
IMBD 6.7
Rotten Tomatoes 59
Sinopsis

Brian Kessler es un periodista que prepara un libro sobre los asesinos en serie más famosos de los Estados Unidos. Para ello decide emprender un viaje junto a su novia Karrie, para conocer los lugares donde los criminales vivieron y mataron. Para compensar los altos costes del viaje, ponen un anuncio solicitando compañeros con los que compartir los gastos de gasolina.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
A la caza del lobo rojo
A la caza del lobo rojo
1h 48minCrimen,Misterio & Suspense,Acción & Aventura,Drama1989
Director: Andrew Davis
Reparto: Gene Hackman,Joanna Cassidy,Tommy Lee Jones,John Heard,Dennis Franz,Pam Grier,Ron Dean,Nathan Davis,Chelcie Ross,Joe Greco,Ike Pappas,Marco St. John,Reni Santoni,Kevin Crowley,Michael Skewes
Valoración:
IMBD 6.4
Rotten Tomatoes 68
Sinopsis

El sargento Gallagher es enviado a Alemania para custodiar a un peligroso prisionero que va a ser extraditado a los Estados Unidos. Sin embargo, una vez en el aeropuerto, el criminal huye, y Gallagher tendrá que encontrarlo.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Bajo sospecha
Bajo sospecha
1h 31minMisterio & Suspense,Drama,Crimen,Terror1982
Director: Robert Benton
Reparto: Roy Scheider,Meryl Streep,Jessica Tandy,Joe Grifasi,Sara Botsford,Josef Sommer,Irving Metzman,Larry Joshua,Richmond Hoxie,Frederikke Borge,Randy Jurgensen,John Bentley,Joseph Priestly,Arne Glimcher
Valoración:
IMBD 6
Rotten Tomatoes 67
Sinopsis

George Bynum, un paciente del psiquiatra de Manhattan Dr. Sam Rice (Roy Scheider), es brutalmente asesinado. Poco después, el doctor Rice recibe la visita de un compañero de trabajo de Bynum y su amante Brooke Reynolds (Meryl Streep), además del detective Vitucci, a cargo de la investigación. Rice revisa las notas de sus sesiones con Bynum y comienza su propia investigación. Al mismo tiempo, se enamora de la enigmática Brooke, a pesar de que su comportamiento es cada vez más sospechoso. Cuanto más se acerca Rice a la verdad, más pone su vida en peligro…

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Yo soy la justicia
Yo soy la justicia
1h 32minMisterio & Suspense,Acción & Aventura,Crimen,Drama1982
Director: Michael Winner
Reparto: Charles Bronson,Jill Ireland,Vincent Gardenia,J.D. Cannon,Anthony Franciosa,Ben Frank,Robin Sherwood,Silvana Gallardo,Robert F. Lyons,Michael Prince,Drew Snyder,Paul Lambert,Thomas F. Duffy,Kevyn Major Howard,Stuart K. Robinson
Valoración:
IMBD 6
Rotten Tomatoes 35
Sinopsis

Después de varios años, el arquitecto Paul Kersey ha conseguido superar el asesinato de su mujer y llevar una vida tranquila en las afueras de Nueva York. Pero cuando su hija sea también raptada y asesinada, Paul volverá a empuñar su pistola para tomarse la justicia por cuenta propia. Secuela de la exitosa "El justiciero de la ciudad" en la que Charles Bronson interpretó por segunda vez el papel que marcaría la última etapa de su carrera. No presenta ninguna novedad con respecto al título precedente (el director vuelve a ser el eficaz Michael Winner), excepto la presencia de Jill Ireland, esposa de Bronson en la vida real e inevitable en la mayoría de sus películas, hasta su muerte a causa de un cáncer de pecho.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
El justiciero de la noche
El justiciero de la noche
1h 32minDrama,Misterio & Suspense,Crimen,Acción & Aventura1985
Director: Michael Winner
Reparto: Charles Bronson,Deborah Raffin,Ed Lauter,Martin Balsam,Gavan O'Herlihy,Kirk Taylor,Alex Winter,Tony Spiridakis,Ricco Ross,Tony Britts,Nelson Fernandez,Alan Cooke,Bob Lee Dysinger,Topo Grajeda,Barbie Wilde
Valoración:
IMBD 5.8
Rotten Tomatoes 15
Sinopsis

Paul Kersey, un vigilante, regresa a Nueva York para visitar a un amigo, pero cuando llega se encuentra con que éste está a punto de fallecer, vícitima de una paliza que le ha dado la banda de Manny Fraker. Para colmo de males, en ese preciso momento entra la policía y sorprende a Paul sosteniendo un arma en el lugar del crimen.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
RoboCop 2
RoboCop 2
R1h 57minAcción & Aventura,Crimen,Ciencia ficción,Misterio & Suspense1990
Director: Irvin Kershner
Reparto: Peter Weller,Nancy Allen,Tom Noonan,Belinda Bauer,Willard E. Pugh,Dan O'Herlihy,Felton Perry,Gabriel Damon,Galyn Görg,Stephen Lee,Robert DoQui,Ken Lerner,Jeff McCarthy,John Doolittle,Angie Bolling
Valoración:
IMBD 5.8
Rotten Tomatoes 28
Sinopsis

Bajo un cielo carente de ozono y en una época futurista, la policía de Detroit está en huelga, y las peligrosas bandas criminales dominan a la población. La adicción al Nuke, una poderosa y nueva droga es el pan de cada día. La megacorporación OCP -Omni Consumer Products-, en un intento de reforzar su implacable imperio, pretende apoderarse de la ciudad, para su propia explotación privada. El director de la OCP solicita a la doctora Faxx que reprograme a RoboCop, dejándolo incapaz de luchar contra la delincuencia.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Forajidos de leyenda
Forajidos de leyenda
1h 39minDrama,Historia,Western,Acción & Aventura,Crimen1980
Director: Walter Hill
Reparto: David Carradine,Keith Carradine,Robert Carradine,James Keach,Stacy Keach,Dennis Quaid,Randy Quaid,Kevin Brophy,Harry Carey, Jr.,Christopher Guest,Nicholas Guest,Shelby Leverington,Felice Orlandi,Pamela Reed,James Remar
Valoración:
IMBD 6.9
Rotten Tomatoes 80
Sinopsis

La Guera Civil americana ha terminado, pero muchos en el Sur se resisten a admitir la derrota. Algunos de los héroes que cabalgaron junto a Lee se han convertido ahora en unos facinerosos. Entre ellos, y dominando las praderas de Missouri, se encuentran los hermanos James, ladrones de bancos y asaltadores de trenes que viven al margen de la ley.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Mujeres bajo la luna
Mujeres bajo la luna
1h 40minDrama,Comedia,Romance1995
Director: David Anspaugh
Reparto: Elizabeth Perkins,Gwyneth Paltrow,Kathleen Turner,Whoopi Goldberg,Jon Bon Jovi,Shadia Simmons,Erica Luttrell,Josef Sommer,Jeremy Sisto,Peter Coyote,Judah Katz,Julian Richings
Valoración:
IMBD 5.7
Rotten Tomatoes 14
Sinopsis

Mientras espera que su marido regrese del trabajo, Rebecca Lott recibe la terrible noticia de que ha muerto atropellado por un autobús. Cuatro mujeres intentarán consolarla: Sylvie, su mejor amiga y vecina, su madrastra Alberta y su hermana pequeña Lucy. Aun así, para Rebecca será muy muy duro aceptar su nueva condición de viuda. (FILMAFFINITY)

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Salvados
Salvados
PG-131h 32minComedia,Drama2004
Director: Brian Dannelly
Reparto: Jena Malone,Mandy Moore,Macaulay Culkin,Patrick Fugit,Eva Amurri,Heather Matarazzo,Martin Donovan,Mary-Louise Parker,Chad Faust,Elizabeth Thai,Valerie Bertinelli,Birkett Turton,Julia Arkos,Donna White,James Caldwell
Valoración:
IMBD 6.7
Sinopsis

Mary (Jean Malone) quiere hacer un acto de buena voluntad "divina", como "curar" a su novio gay... mediante el sexo. Pero el resultado tiene poco de celestial, y de ser popular en el instituto ultrareligioso donde estudia Mary pasa a pertenecer al grupo de "desplazados".

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Contra todo riesgo
Contra todo riesgo
2h 8minCrimen,Drama,Romance,Misterio & Suspense,Acción & Aventura1984
Director: Taylor Hackford
Reparto: Jeff Bridges,Rachel Ward,James Woods,Alex Karras,Jane Greer,Richard Widmark,Dorian Harewood,Swoosie Kurtz,Saul Rubinek,Pat Corley,Bill McKinney,Allen Williams,Sam Scarber,Paul Valentine,Jonathan Terry
Valoración:
IMBD 5.9
Rotten Tomatoes 64
Sinopsis

Remake de "Retorno al pasado" (1947) de Jacques Tourneur. Terry Brogan, un ex jugador de fútbol americano, acepta un trabajo en un night club. Jake Wise, el propietario, es un individuo bastante desagradable. Cuando Jessie, la novia de Wise, escapa de la ciudad con una gran cantidad de dinero, Brogan recibe el encargo de seguirla. Sin embargo, cuando la encuentra en México, se enamora de ella y traiciona a su jefe. Entonces, Wise envía a otro de sus hombres para que se encargue de los dos.

¿Dónde verla?
Netflix
Invasión USA
Invasión USA
1h 47minMisterio & Suspense,Acción & Aventura1985
Director: Joseph Zito
Reparto: Chuck Norris,Richard Lynch,Melissa Prophet,Alexander Zale,Alex Colon,Eddie Jones,Jon DeVries,James O'Sullivan,Billy Drago,Jaime Sánchez,Dehl Berti,Stephen Markle,Shane McCamey,Martin Shakar,James Pax
Valoración:
IMBD 5.5
Rotten Tomatoes 18
Sinopsis

Mikhail Rostov (Richard Lynch), un peligroso terrorista que dirige a un grupo de mercenarios sin escrúpulos, planea comenzar una campaña de terror en los Estados Unidos, pero antes decide acabar con Matt Hunter (Chuck Norris), antiguo integrante de la CIA, que fue su bestia negra en el pasado. Mientras que Hunter trata de salvar su vida de cientos de enemigos que le buscan por todo el país, tendrá que destruir los planes de Rostov que amenazan la estabilidad del país.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Pasaje a la India
Pasaje a la India
2h 43minDrama,Acción & Aventura,Historia1984
Director: David Lean
Reparto: Judy Davis,Victor Banerjee,Peggy Ashcroft,James Fox,Alec Guinness,Nigel Havers,Richard Wilson,Antonia Pemberton,Michael Culver,Art Malik,Saeed Jaffrey,Clive Swift,Ann Firbank,Roshan Seth,Sandra Hotz
Valoración:
IMBD 7.3
Rotten Tomatoes 77
Sinopsis

Adaptación de una novela del escritor inglés E.M. Forster. India colonial, años 20. Adela, una joven inglesa, viaja a la India, en compañía de su futura suegra, para contraer matrimonio con un magistrado de Chandrapore. La joven está obsesionada por conocer a fondo la realidad del país y encuentra la oportunidad de satisfacer su deseo gracias al doctor Aziv, un médico hindú. Sin embargo, cuando éste organiza una excursión para mostrarle las cuevas de Marabar, ocurre algo absolutamente impensable.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Soul Plane
Soul Plane
1h 26minComedia2004
Director: Jessy Terrero
Reparto: Kevin Hart,Tom Arnold,Method Man,Snoop Dogg,Godfrey,Missi Pyle,Arielle Kebbel,Ryan Pinkston,K.D. Aubert,John Witherspoon,Stacey Travis,D.L. Hughley,Mo'Nique,Sofía Vergara,Angell Conwell
Valoración:
IMBD 4.6
Rotten Tomatoes 16
Sinopsis

Cuando Dakwon (Kevin Hart) gana 600 millones de dólares en una demanda contra una compañía por un incidente en el que murió su perro, decide lanzar su propia compañía aérea, exclusiva para pasajeros afroamericanos. Las cosas se desmadran un poco en el vuelo inicial (con Snoop Dogg de piloto), y todavía más cuando una familia de blancos (encabezados por Tom Arnold) entra accidentalmente entre los pasajeros por un desvío de otra aerolínea.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Venganza personal
Venganza personal
1h 35minAcción & Aventura,Drama,Crimen,Misterio & Suspense1994
Director: Allan A. Goldstein
Reparto: Charles Bronson,Lesley-Anne Down,Michael Parks,Chuck Shamata,Robert Joy,Saul Rubinek,Miguel Sandoval,Kenneth Welsh,Kevin Lund,Lisa Inouye,Jefferson Mappin,Michael Dunston,Claire Rankin,Sharolyn Sparrow,Anna Starnino
Valoración:
IMBD 4.9
Sinopsis

En el pasado, el arquitecto Paul Kersey supo lo que era que su familia y otros seres queridos le fuesen arrancados de su lado por diferentes delincuentes. Ahora, Kersey parece haber alcanzado definitivamente la paz al lado de Olivia, una bella diseñadora de modas. Pero Tommy, el ex marido de ella y jefe de una banda de matones, vuelve a entrar en su vida y le propina una brutal paliza cuando Olivia se niega a pagar su protección. Sabiendo que carece de pruebas apra acudir a la ley, Kersey volverá a empuñar la pistola para defender a los que ama.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Hombres frente a frente
Hombres frente a frente
1h 51minDrama,Misterio & Suspense,Crimen1986
Director: James Foley
Reparto: Sean Penn,Christopher Walken,Mary Stuart Masterson,Chris Penn,Millie Perkins,Eileen Ryan,Tracey Walter,David Strathairn,J.C. Quinn,Candy Clark,Jake Dengel,Kiefer Sutherland,Stephen Geoffreys,Crispin Glover,Noelle Parker
Valoración:
IMBD 6.9
Rotten Tomatoes 87
Sinopsis

Un adolescente en busca de aventura se enfrenta con su padre, el persuasivo jefe de un grupo de familia, en este convincente e inquietante relato basado en la vida real del asesino Bruce Johnston. Sean Penn (nominado a un Oscar® por Pena de Muerte) y Christopher Walken (ganador de un Oscar® por Pulp Fiction) son los protagonistas de esa saga sobre una familia de criminales norteamericanos. El delincuente juvenil Brand Whitewood, Jr. (Penn) tiene cierta experiencia en delitos menores, pero quiere dinero, el suficiente para cambiar su aburrida vida y salir de su pueblo en busca de su viejo (Walken). Brad quiere ser como su padre, un experto ladrón conocedor del negocio. El padre de Brad , seductor y siniestro, consigue que su vida delictiva resulte atractiva de una manera extraña e inquietante. Pero, cuando Brad presencia cómo su padre mata a alguien deliberadamente, comprende que, además de verse implicado en algo demasiado grande... puede acabar en un callejón sin salida.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Los perros de guerra
Los perros de guerra
R1h 59minAcción & Aventura,Drama,Guerra,Misterio & Suspense1980
Director: Temujin Hijikata
Reparto: Yuichi Minato,Rikiya Yasuoka
Valoración:
IMBD 6.3
Rotten Tomatoes 70
Sinopsis

Zangaro, un pequeño país de África Occidental, está dirigido desde hace años con mano de hierro por el dictador Kimba. En el otro lado del gran charco, una gran corporación de multinacionales norteamericanas lo ha puesto como objetivo para invertir varios cientos de millones de dólares. Pero antes quieren saberlo todo acerca de la estabilidad del régimen. Para ello envían a Jamie Shannon, un veterano de guerra que se hace pasar por fotógrafo de una revista de naturaleza. Los problemas no tardarán en aparecer.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Cómo termina (How It Ends)
Cómo termina (How It Ends)
1h 23minDrama,Comedia2021
Director: Zoe Lister-Jones,Daryl Wein
Reparto: Zoe Lister-Jones,Cailee Spaeny,Whitney Cummings,Tawny Newsome,Finn Wolfhard,Nick Kroll,Logan Marshall-Green,Bobby Lee,Fred Armisen,Glenn Howerton,Bradley Whitford,Ayo Edebiri,Sharon Van Etten,Olivia Wilde,Paul W. Downs
Valoración:
IMBD 5.4
Rotten Tomatoes 69
Sinopsis

El día en que se prevé que un asteroide arrase con el planeta Tierra, Liza decide invitar a todos sus amigos a una enorme fiesta para despedir el mundo por todo lo alto. Preparar el acontecimiento no será tarea fácil, pues le han robado el coche y aún tiene algunos cabos sueltos que resolver con sus más allegados. Con un poco de ayuda de su 'yo' unos años más joven, Liza se embarca en una aventura a través de Los Ángeles con la intención de morir en paz y, de paso, de encontrar la compañía adecuada para disfrutar de sus últimas horas en el planeta.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Escape sangriento
Escape sangriento
R1h 34minAcción & Aventura,Crimen,Misterio & Suspense1974
Director: Jack Hill
Reparto: Pam Grier,Antonio Fargas,Peter Brown,Terry Carter,Kathryn Loder,Harry Holcombe,Conrad Bachmann,Jack Bernardi,Juanita Brown,Russ Grieve,H.B. Haggerty,Kimberly Hyde,Edward Knight,Sid Haig,Sally Ann Stroud
Valoración:
IMBD 6.5
Rotten Tomatoes 59
Sinopsis

Foxy Brown (Pam Grier) ha encontrado su alma gemela en un investigador de la brigada de narcóticos que trabaja de incógnito. Pero cuando le matan de forma brutal, jura vengarse de la mafia responsable de su asesinato. Haciéndose pasar por una call-girl para acceder al círculo mafioso, Foxy descubre hasta qué punto se ha extendido la corrupción e inicia una guerra a muerte para combatirla...

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Lío en Río
Lío en Río
R1h 40minComedia,Romance1984
Director: Stanley Donen
Reparto: Michael Caine,Michelle Johnson,Joseph Bologna,Demi Moore,Valerie Harper,José Lewgoy,Lupe Gigliotti,Michael Menaugh,Tessy Callado,Zeni Pereira,Eduardo Conde,Betty von Wien,Angelo DeMatos,Rômulo Arantes
Valoración:
IMBD 5.8
Rotten Tomatoes 7
Sinopsis

Tras llegar a la exótica ciudad de Río, dos amigos, Matthew y Victor y sus hijas adolescentes, comienzan a sentir el mágico encanto de la ciudad. Matthew inicia una relación secreta con la hija de Víctor, desencadenando casi sin querer una divertida serie de mentiras y engaños que serán muy difíciles de mantener cuando su mujer se presente en la ciudad por sorpresa.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
RoboCop 3
RoboCop 3
PG-131h 44minAcción & Aventura,Crimen,Ciencia ficción,Misterio & Suspense1993
Director: Fred Dekker
Reparto: Robert John Burke,Nancy Allen,Rip Torn,John Castle,Jill Hennessy,CCH Pounder,Mako,Robert DoQui,Remy Ryan Hernandez,Bruce Locke,Stanley Anderson,Stephen Root,Daniel von Bargen,Felton Perry,Bradley Whitford
Valoración:
IMBD 4.2
Rotten Tomatoes 9
Sinopsis

La ciudad de Detroit está dominada por bandas de mafiosos que no pueden ser controlados por la policía, pero sí por los poderosos dirigentes de la multinacional OCP, los cuales quieren destruir un barrio de inmigrantes y, en su lugar, construir un complejo residencial de lujo. Para lograrlo, sobornan a los políticos y controlan a casi toda la policía, pero no consiguen controlar a Robocop, que protegerá a los inocentes. Cuando todo parece perdido para los oprimidos, unos pocos policías tienen un arranque de honestidad y se unen a Robocop para restablecer el orden y la justicia.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Un perro de otro mundo
Un perro de otro mundo
1h 27minComedia,Familia,Ciencia ficción,Fantasía,Drama2003
Director: John Hoffman
Reparto: Molly Shannon,Liam Aiken,Matthew Broderick,Donald Faison,Cheech Marin,Brittany Murphy,Vanessa Redgrave,Carl Reiner,Delta Burke,Kevin Nealon,Hunter Elliott,Mikhael Speidel
Valoración:
IMBD 5.1
Rotten Tomatoes 43
Sinopsis

Owen Baker es un solitario jovencito de doce años de edad que ha estado trabajando como paseador de perros en su barrio para ganarse el privilegio de poder tener su propio perro. Su duro trabajo da sus frutos cuando sus padres, el señor y la señora Baker, dejan a Owen adoptar a un desaliñado chucho al que pone el nombre de Hubble. Tanto el perro como el chico van a conseguir mucho más de lo que hubieran previsto cuando Owen se despierta una mañana y descubre que puede entender todo lo que Hubble dice.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Ámsterdam
Ámsterdam
142h 14minComedia,Drama,Historia,Misterio & Suspense2022
Director: David O. Russell
Reparto: Christian Bale,Margot Robbie,John David Washington,Alessandro Nivola,Andrea Riseborough,Anya Taylor-Joy,Chris Rock,Matthias Schoenaerts,Michael Shannon,Mike Myers,Taylor Swift,Timothy Olyphant,Zoe Saldaña,Rami Malek,Robert De Niro
Valoración:
IMBD 6.1
Rotten Tomatoes 31
Sinopsis

Epopeya romántica sobre tres amigos que se ven envueltos en una de las tramas secretas más impactantes de la historia de Estados Unidos. Basada en hechos que se mezclan con ficción.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Alerta roja
Alerta roja
2h 10minMisterio & Suspense,Europeas,Acción & Aventura,Ciencia ficción2019
Director: Lee Hae-jun,Kim Byung-seo
Reparto: Lee Byung-hun,Ha Jung-woo,Don Lee,Jeon Hye-jin,Bae Suzy,Lee Kyung-young,Kim Si-a,Lee Sang-won,Ok Ja-yeon,Choi Gwang-il,Cho Han-cheul,Kang Shin-chul,Han Su-hyeon,Lim Hyung-kook,Jeon Do-yeon
Valoración:
IMBD 6.2
Rotten Tomatoes 73
Sinopsis

El volcán en la montaña Baekdu hace erupción repentinamente, causando varios terremotos tanto en Corea del Norte como en el Sur. El caos reina en la península de Corea cuando se predicen más erupciones. Para prevenir un desastre mayor, Jeon Yoo-kyung (Jeon Hye-jin) planea una operación basada en la teoría del profesor Kang Bong-rae (Ma Dong-seok), quien ha estudiado la montaña Baekdu y sus posibles erupciones. Jo In-chang (Ha Jung-woo) es el capitán del equipo de fuerzas especiales y es asignado a la operación que mantiene el destino de ambas Coreas en la balanza. Él contacta a Lee Joon-pyeong (Lee Byung-hun), un espía norcoreano para realizar la operación conjuntamente. Mientras, su esposa embarazada, Choi Ji-young (Bae Suzy), está sola en Seúl intentando sobrevivir en medio del desastre.

Trailer
¿Dónde verla?
Disney Plus
Yo soy la justicia II
Yo soy la justicia II
1h 39minCrimen,Acción & Aventura,Drama,Misterio & Suspense1987
Director: J. Lee Thompson
Reparto: Charles Bronson,Kay Lenz,John P. Ryan,Perry Lopez,George Dickerson,Soon-Tek Oh,Dana Barron,Jesse Dabson,Peter Sherayko,James Purcell,Michael Russo,Danny Trejo,Dan Ferro,Mike Moroff,Michelle Michaels
Valoración:
IMBD 5.5
Rotten Tomatoes 25
Sinopsis

Érica, la hija de la novia de Paul Kersey, muere de una sobredosis de crack. El justiciero Kersey decide tomarse la justicia por su mano para acabar con el tráfico de drogas en la ciudad.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
En nombre de la ley
En nombre de la ley
1h 39minWestern,Drama1971
Director: Michael Winner
Reparto: Burt Lancaster,Robert Ryan,Lee J. Cobb,Robert Duvall,Sheree North,Albert Salmi,Richard Jordan,John McGiver,Ralph Waite,John Beck,William Watson,Walter Brooke,Robert Emhardt,Charles Tyner,J.D. Cannon
Valoración:
IMBD 4.8
Rotten Tomatoes 73
Sinopsis

Jered Maddox, el inflexible sheriff de Bannock (Nuevo México), antepone el cumplimiento de la ley a cualquier otra consideración. En una ocasión en que debe escoltar una caravana, algunos hombres borrachos matan a un anciano. Arrestarlos no será tarea fácil, ya que trabajan para Vincent Bronson, el cacique del lugar.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Bio-Dome
Bio-Dome
141h 35minComedia1996
Director: Jason Bloom
Reparto: Pauly Shore,Stephen Baldwin,William Atherton,Joey Lauren Adams,Teresa Hill,Henry Gibson,Kevin West,Denise Dowse,Dara Tomanovich,Rose McGowan,Taylor Negron,Patricia Hearst,Jeremy Jordan,Trevor St. John,Channon Roe
Valoración:
IMBD 4.4
Rotten Tomatoes 4
Sinopsis

Antes del Día del Medio Ambiente de 1996, lo más cerca que Bud (Pauly Shore) y Doyle (Stephan Baldwin) había estado de un vertedero ¡era su apartamento! Cuando sus novias ecologistas les piden que dejen de tirarse el rollo y empiecen a tirar la basura, este dúo poco dinámico deja bien claro que prefieren hablar de guarradas que recogerlas. Pero sus vidas sufren un cambio radical cuando se encuentran atrapados en un experimento científico durante un año dentro de un entorno biológico esférico ¡sin comida rápida ni televisón por cable! ¿Podrán Bud y Doyle adaptarse a su nuevo habitat o provocarán con su mera presencia su propia extinción, junto con el fracaso del proyecto y quizá la destrucción del planeta?

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
The 4 Rascals
The 4 Rascals
2h 13minComedia,Misterio & Suspense,Drama,Romance2025
Director: Trấn Thành
Reparto: Quốc Anh,Trần Tiểu Vy,Trấn Thành,Uyen An,Lê Dương Bảo Lâm,Lê Giang,Ngọc Giàu,Aquay,Việt Anh,Vinh Râu,Lệ Quyên
Valoración:
IMBD 5.4
Sinopsis

The fearsome quartet, including Chét-Xi-Cà, Dì Bốn, Cậu Mười Một, and Con Kiều, make their grand entrance with a legendary scheme. Rumor has it their next mission is in Đà Lạt—just how wildly will these troublemakers stir up the Tet festivities?

¿Dónde verla?
Netflix
¡Has llegado al final de la lista!
Tags
Series Películas online Netflix estrenos Peru

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola