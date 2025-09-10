Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 10 de septiembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
10 de Septiembre del 2025
Algunos hombres buenos
Algunos hombres buenos
R2h 18minDrama,Misterio & Suspense1992
Director: Rob Reiner
Reparto: Tom Cruise,Jack Nicholson,Demi Moore,Kevin Bacon,Kiefer Sutherland,Kevin Pollak,James Marshall,J. T. Walsh,Christopher Guest,J.A. Preston,Matt Craven,Wolfgang Bodison,Xander Berkeley,John M. Jackson,Noah Wyle
Valoración:
IMBD 7.7
Rotten Tomatoes 84
Sinopsis

El teniente Daniel Kaffee es un joven y prometedor abogado de la Marina que tiene una excelente reputación. Sus superiores le confían la defensa de dos marines acusados de asesinato. A primera vista, el caso no parece complicado. Pero cuando tenga que vérselas con el Coronel Nathan R. Jessup, comandante en jefe de la base de Guantánamo, saldrán a la luz nuevas pistas que harán que el caso adquiera dimensiones insospechadas.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Invictus
Invictus
PG-132h 14minDrama,Historia,Deporte2009
Director: Clint Eastwood
Reparto: Morgan Freeman,Matt Damon,Tony Kgoroge,Patrick Mofokeng,Matt Stern,Julian Lewis Jones,Adjoa Andoh,Marguerite Wheatley,Leleti Khumalo,Patrick Lyster,Penny Downie,Sibongile Nojila,Bonnie Mbuli,Shakes Myeko,Louis Minnaar
Valoración:
IMBD 7.3
Rotten Tomatoes 76
Sinopsis

Película basada en el libro de John Carlin "El factor humano" (Playing the enemy: Nelson Mandela and the Game That Changed the World) y ambientada después de que Nelson Mandela saliera de la cárcel y se convirtiera en presidente de Sudáfrica. Poco después, en 1995, el país celebró el campeonato del mundo de rugby, tras años de ser excluidos de las competiciones debido al apartheid. Evento que Mandela (Morgan Freeman) impulsó y utilizó, con la ayuda de la estrella de rugby Francois Pienaar, como vía para acabar con el odio y la desconfianza existente durante décadas entre la población blanca y negra del país.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Infiltrado en el KKKlan
Infiltrado en el KKKlan
R2h 16minCrimen,Comedia,Drama,Historia2018
Director: Spike Lee
Reparto: John David Washington,Adam Driver,Topher Grace,Laura Harrier,Alec Baldwin,Jasper Pääkkönen,Corey Hawkins,Paul Walter Hauser,Ryan Eggold,Isiah Whitlock, Jr.,Robert John Burke,Brian Tarantina,Arthur J. Nascarella,Ken Garito,Frederick Weller
Valoración:
IMBD 7.5
Rotten Tomatoes 96
Sinopsis

A principios de los años setenta, una época de gran agitación social con la encarnizada lucha por los derechos civiles como telón de fondo, Ron Stallworth se convierte en el primer detective negro del departamento de policía de Colorado Springs, pero es recibido con escepticismo y hostilidad por los mandos y los agentes. Sin amedrentarse, decide seguir adelante y hacer algo por su comunidad llevando a cabo una misión muy peligrosa: infiltrarse en el Ku Klux Klan y exponerlo ante la ciudad.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Promesas del este
Promesas del este
1h 41minCrimen,Misterio & Suspense,Drama2007
Director: David Cronenberg
Reparto: Viggo Mortensen,Naomi Watts,Vincent Cassel,Armin Mueller-Stahl,Sinéad Cusack,Donald Sumpter,Jerzy Skolimowski,Josef Altin,Mina E. Mina,Aleksandar Mikic,Sarah-Jeanne Labrosse,Lalita Ahmed,Tatiana Maslany,Tereza Srbova,David Papava
Valoración:
IMBD 7.6
Rotten Tomatoes 89
Sinopsis

El misterioso y atractivo Nikolai es el chófer de una importante familia mafiosa de Europa Oriental. Semyon, el jefe del clan, detrás de una sonrisa encantadora, esconde una naturaleza fría y cruel. La estabilidad familiar se tambalea por culpa de Kirill, su alocado hijo, que hace más caso a Nikolai que a su propio padre. La vida de Nikolai cambia de golpe cuando conoce a Anna, una comadrona que trabaja en un hospital de Londres. Anna, muy afectada por la muerte en el parto de una adolescente, decide buscar a la familia sirviéndose del diario que la chica dejó escrito en ruso. Lo malo es que sus indagaciones desencadenan la ira de los mafiosos.

¿Dónde verla?
HBO Max
Cadena de favores
Cadena de favores
142h 2minDrama2000
Director: Mimi Leder
Reparto: Kevin Spacey,Helen Hunt,Angie Dickinson,Haley Joel Osment,Jay Mohr,Jim Caviezel,Jon Bon Jovi,David Ramsey,Gary Werntz,Colleen Flynn,Marc Donato,Kathleen Wilhoite,Liza Snyder,Jeannetta Arnette,Hannah Leder
Valoración:
IMBD 7.2
Rotten Tomatoes 38
Sinopsis

Un niño imagina un curioso sistema para mejorar el mundo; hacer favores incluso antes de que te los devuelvan. Es decir: no devolver favores, sino pagarlos por adelantado, y no necesariamente a quien te lo hizo a ti. Para sorpresa de todos, la desinteresada propuesta causa furor entre la gente. Entretenida comedia con toques dramáticos y un eficaz reparto. Como anécdota el personaje interpretado por Spacey es, en la novela, de raza negra, lo que provocó polémica en USA entre el colectivo afroamericano.

¿Dónde verla?
HBO Max
Geo-Tormenta
Geo-Tormenta
PG-131h 49minMisterio & Suspense,Acción & Aventura,Ciencia ficción2017
Director: Dean Devlin
Reparto: Gerard Butler,Alexandra Maria Lara,Jim Sturgess,Abbie Cornish,Ed Harris,Andy García,Zazie Beetz,Eugenio Derbez,Robert Sheehan,David S. Lee,Talitha Eliana Bateman,Daniel Wu,Adepero Oduye,Amr Waked,Richard Schiff
Valoración:
IMBD 5.4
Rotten Tomatoes 18
Sinopsis

Un ingeniero diseñador de satélites, tras un fallo en cadena de la mayor parte de los satélites meteorológicos de la Tierra, deberá formar equipo con su hermano, con quien hace años que no se habla, para viajar al espacio y salvar al planeta de una tormenta artificial de proporciones épicas... todo ello mientras en la superficie del planeta se está gestando un complot para asesinar al presidente de Estados Unidos.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Un día de furia
Un día de furia
1h 53minCrimen,Drama,Misterio & Suspense,Europeas1993
Director: Joel Schumacher
Reparto: Michael Douglas,Robert Duvall,Barbara Hershey,Rachel Ticotin,Tuesday Weld,Frederic Forrest,Lois Smith,Joey Singer,Ebbe Roe Smith,Michael Paul Chan,Raymond J. Barry,D.W. Moffett,Steve Park,Kimberly Scott,James Keane
Valoración:
IMBD 7.6
Rotten Tomatoes 75
Sinopsis

En Los Ángeles, durante una jornada especialmente agobiante a causa del calor y del colapso del tráfico, de repente, un ciudadano normal se rebela de manera violenta y destructiva contra todo lo que lo rodea. Bill Foster (Michael Douglas) no es más que un hombre corriente que supera como puede las frustraciones de cada día y que lo único que quiere es regresar a casa. Un oficial del departamento de policía (Robert Duvall) intentará poner fin a su violencia y agresividad.

¿Dónde verla?
HBO Max
Come, reza, ama
Come, reza, ama
PG-132h 13minRomance,Drama,Comedia2010
Director: Ryan Murphy
Reparto: Julia Roberts,Javier Bardem,James Franco,Billy Crudup,Richard Jenkins,Viola Davis,I. Gusti Ayu Puspawati,Hadi Subiyanto,A. Jay Radcliff,Mike O'Malley,Ashlie Atkinson,Lisa Roberts Gillan,Ryan O'Nan,Gita Reddy,Jen Kwok
Valoración:
IMBD 5.9
Rotten Tomatoes 34
Sinopsis

Tras varios fracasos sentimentales, una mujer decide encontrarse a sí misma a través de un viaje por Italia, la India, Bali e Indonesia. Liz Gilbert (Julia Roberts) tenía todo lo que una mujer puede soñar, un marido, una casa y una brillante carrera, pero se encontraba perdida, confusa, insatisfecha. Una vez divorciada, y tras un periodo de reflexión, decide abandonar su acomodada vida y lo arriesga todo, emprendiendo un viaje alrededor del mundo. La historia se basa en el best-seller autobiográfico de Elizabeth Gilbert.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Renfield: Asistente de vampiro
Renfield: Asistente de vampiro
R1h 33minComedia,Terror,Fantasía,Acción & Aventura2023
Director: Chris McKay
Reparto: Nicholas Hoult,Nicolas Cage,Awkwafina,Ben Schwartz,Shohreh Aghdashloo,Brandon Scott Jones,Adrian Martinez,Camille Chen,Bess Rous,Jenna Kanell,Danya LaBelle,Rhonda Johnson Dents,Christopher Matthew Cook,Michael P. Sullivan,Rosha Washington
Valoración:
IMBD 6.4
Rotten Tomatoes 58
Sinopsis

En este moderno y monstruoso relato sobre el fiel ayudante de Drácula, Renfield se ve obligado a procurarle víctimas a su amo y hacer todo aquello que este le ordene, por inmoral que sea. Pero ahora, tras siglos de servidumbre, Renfield está listo para descubrir si hay vida lejos de la alargada sombra del Príncipe de las Tinieblas. ¿El problema? Que no sabe cómo romper esa relación de dependencia.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Poder absoluto
Poder absoluto
2h 1minCrimen,Drama,Misterio & Suspense,Acción & Aventura1997
Director: Clint Eastwood
Reparto: Clint Eastwood,Gene Hackman,Ed Harris,Laura Linney,Judy Davis,Scott Glenn,Dennis Haysbert,E.G. Marshall,Melora Hardin,Kenneth Welsh,Penny Johnson Jerald,Richard Jenkins,Mark Margolis,Elaine Kagan,Alison Eastwood
Valoración:
IMBD 6.7
Rotten Tomatoes 57
Sinopsis

Un ladrón es testigo de un asesinato que involucra al Presidente de los Estados Unidos. Se ve obligado a huir, aunque tiene pruebas que podrían condenar al Presidente. Un thriller político dirigido y protagonizado por Clint Eastwood y basado en una novela de David Baldacci.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Buscando justicia
Buscando justicia
R1h 31minMisterio & Suspense,Acción & Aventura,Crimen,Drama1991
Director: John Flynn
Reparto: Steven Seagal,William Forsythe,Jerry Orbach,Jo Champa,Shareen Mitchell,Sal Richards,Gina Gershon,Jay Acovone,Nick Corello,Robert LaSardo,John Toles-Bey,Joe Spataro,Ron Brumbelow,Jack Cipolla,Chic Daniel
Valoración:
IMBD 6.1
Rotten Tomatoes 23
Sinopsis

Gino Felino es un detective de policía de Brooklyn que un día recibe una llamada comunicándole que su mejor amigo Bobby Lupo ha sido asesinado, a plena luz del día, en la calle y delante de su esposa y sus hijos, por el capo mafioso Richie Madano, enemigo de ambos desde su juventud. Gino emprenderá una furiosa caza de Madano, que campa descontrolado por la ciudad.

¿Dónde verla?
HBO Max
Frenético
Frenético
R2h 0minCrimen,Drama,Misterio & Suspense1988
Director: Roman Polanski
Reparto: Harrison Ford,Emmanuelle Seigner,Betty Buckley,Dominique Pinon,Jacques Ciron,John Mahoney,Jimmie Ray Weeks,David Huddleston,Alexandra Stewart,Yorgo Voyagis,Djiby Soumare,Roch Leibovici,Dominique Virton,Gérard Klein,Stéphane D'Audeville
Valoración:
IMBD 6.8
Rotten Tomatoes 77
Sinopsis

La asistencia a una conferencia en París le brinda al doctor Richard Walken y a su esposa la oportunidad de revivir su luna de miel. Pero, nada más instalarse en la habitación del hotel, su mujer desaparece misteriosamente. Completamente solo, en un país desconocido cuyo idioma ignora, Walken la buscará desesperadamente. La única pista que tiene es un número de teléfono apuntado en una caja de cerillas, pero, a partir de ahí, la trama se irá complicando hasta convertirse en una auténtica pesadilla.

¿Dónde verla?
HBO Max
