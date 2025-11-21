Estrenos de Películas hoy 21 de noviembre del 2025

Los investigadores de lo paranormal Ed y Lorraine Warren se enfrentan a un último caso aterrador en el que están implicadas entidades misteriosas a las que deben enfrentarse.
Un leñador que lleva una vida tranquila experimenta el amor y la pérdida durante una era de cambios monumentales en los Estados Unidos de principios del siglo XX.
Durante una expedición científica en Islandia, el visionario científico Trevor Anderson (Brendan Fraser), su sobrino Sean (Josh Hutcherson) y su hermosa guía regional, Hannah (Anita Briem), quedan atrapados en una cueva. La única posibilidad de escapar de allí es adentrándose en las entrañas de la Tierra. Recorriendo mundos jamás vistos, el trío se encuentra cara a cara con criaturas increíbles. Pero la actividad volcánica del lugar es cada vez más intensa, por lo que deberán encontrar urgentemente una manera de poder volver a la superficie antes de que sea demasiado tarde.
Un escuadrón de élite de los Navy SEAL, en una misión encubierta para transportar a un prisionero fuera de una prisión insular de la CIA, queda atrapado cuando los insurgentes atacan mientras intentan rescatar al mismo prisionero.
Al periodista estrella de 31 Minutos, Juan Carlos Bodoque se le es encomendada la tarea de ir a recoger al Polo Norte los regalos de navidad de todo el pueblo de Titirilquén, sin embargo, la tentación al juego se hará presente en la misión de Bodoque. Mientras que Mario Hugo intenta montar un show navideño en el estudio de 31 minutos, pero todo termina saliendo mal.
Chandan y Shoaib dejan su hogar para unirse a la policía, en busca de estabilidad y reconocimiento. Pero con el paso del tiempo, su futuro y su amistad se tornan inciertos.
Sean (Hutcherson) recibe una llamada de socorro desde una misteriosa isla, que no aparece en los mapas. Se trata de un lugar con extrañas formas de vida. Sean emprenderá la búsqueda acompañado de su padrastro (Johnson), de un piloto de helicóptero (Guzman) y su hermosa y temperamental hija (Hudgens). Secuela de "Viaje al centro de la tierra 3D".
Un músico atormentado por el insomnio se ve arrastrado a una odisea con una extraña que empieza a desentrañar la esencia misma de su ser.
La historia de tres amigas de la infancia, Lucy, Kit y Mimi, quienes después de ocho años deciden redescubrir su amistad y realizan un viaje con el apuesto y misterioso amigo de Mimi, Ben. Su aventura será una lección que cambiará sus vidas para siempre.
El director Guillermo del Toro recorre un laberinto de recuerdos de infancia, mitos culturales y monstruos para revelar los orígenes de sus visionarias películas.
The Powerpuff Girls have always saved the world before bedtime, but Mojo Jojo is back with his most diabolical scheme yet. As Blossom, Bubbles and Buttercup face off with their enemy, the girls may have found the one challenge that has them staying up past bedtime.