Estrenos de Películas hoy 21 de noviembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
21 de Noviembre del 2025
Expediente Warren: El último rito
Expediente Warren: El último rito
2h 15minTerror,Misterio & Suspense2025
Director: Michael Chaves
Reparto: Vera Farmiga,Patrick Wilson,Mia Tomlinson,Ben Hardy,Rebecca Calder,Tilly Walker,Elliot Cowan,Shannon Kook,Steve Coulter,Kíla Lord Cassidy,Beau Gadsdon,Molly Cartwright,John Brotherton,Peter Wight,Kate Fahy
Valoración:
IMBD 6.2
Rotten Tomatoes 59
Sinopsis

Los investigadores de lo paranormal Ed y Lorraine Warren se enfrentan a un último caso aterrador en el que están implicadas entidades misteriosas a las que deben enfrentarse.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Sueños de trenes
Sueños de trenes
1h 42minDrama2025
Director: Clint Bentley
Reparto: Joel Edgerton,Felicity Jones,Kerry Condon,Paul Schneider,Clifton Collins Jr.,Will Patton,Alfred Hsing,John Diehl,Sean San Jose,David Paul Olsen,John Patrick Lowrie,Nathaniel Arcand,Eric Ray Anderson,Rick Rivera,Bonni Dichone
Valoración:
IMBD 7.7
Rotten Tomatoes 95
Sinopsis

Un leñador que lleva una vida tranquila experimenta el amor y la pérdida durante una era de cambios monumentales en los Estados Unidos de principios del siglo XX.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Viaje al centro de la Tierra
Viaje al centro de la Tierra
PG1h 33minFamilia,Acción & Aventura,Ciencia ficción,Comedia,Fantasía2008
Director: Eric Brevig
Reparto: Brendan Fraser,Josh Hutcherson,Anita Briem,Seth Meyers,Jean Michel Paré,Jane Wheeler,Frank Fontaine,Giancarlo Caltabiano,Kaniehtiio Horn,Garth Gilker
Valoración:
IMBD 5.8
Rotten Tomatoes 59
Sinopsis

Durante una expedición científica en Islandia, el visionario científico Trevor Anderson (Brendan Fraser), su sobrino Sean (Josh Hutcherson) y su hermosa guía regional, Hannah (Anita Briem), quedan atrapados en una cueva. La única posibilidad de escapar de allí es adentrándose en las entrañas de la Tierra. Recorriendo mundos jamás vistos, el trío se encuentra cara a cara con criaturas increíbles. Pero la actividad volcánica del lugar es cada vez más intensa, por lo que deberán encontrar urgentemente una manera de poder volver a la superficie antes de que sea demasiado tarde.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
One shot (Misión de rescate)
One shot (Misión de rescate)
1h 37minMisterio & Suspense,Crimen,Guerra,Acción & Aventura2021
Director: James Nunn
Reparto: Scott Adkins,Ashley Greene,Ryan Phillippe,Emmanuel Imani,Dino Kelly,Jack Parr,Waleed Elgadi,Terence Maynard,Jess Liaudin,Andrei Maniata,Lee Charles,Ladislav Basti,Alana Maria,Efeosa Afolabi,Dan Styles
Valoración:
IMBD 5.7
Rotten Tomatoes 59
Sinopsis

Un escuadrón de élite de los Navy SEAL, en una misión encubierta para transportar a un prisionero fuera de una prisión insular de la CIA, queda atrapado cuando los insurgentes atacan mientras intentan rescatar al mismo prisionero.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
31 Minutos: Calurosa Navidad
31 Minutos: Calurosa Navidad
1h 31minMúsica,Familia,Comedia,Acción & Aventura2025
Director: Pedro Peirano,Álvaro Díaz González
Reparto: Pedro Peirano,Álvaro Díaz González,Felipe Godoy,Rodrigo Salinas,Jani Dueñas,Daniel Castro,Patricio Díaz,Francisco Schultz,Guillermo Silva,Pablo Ilabaca,Pedro Piedra,Paco Pasquette,Andrés Sanhueza,Julieta Venegas
Sinopsis

Al periodista estrella de 31 Minutos, Juan Carlos Bodoque se le es encomendada la tarea de ir a recoger al Polo Norte los regalos de navidad de todo el pueblo de Titirilquén, sin embargo, la tentación al juego se hará presente en la misión de Bodoque. Mientras que Mario Hugo intenta montar un show navideño en el estudio de 31 minutos, pero todo termina saliendo mal.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Confinados
Confinados
2h 2minDrama2025
Director: Neeraj Ghaywan
Reparto: Ishaan Khatter,Vishal Jethwa,Janhvi Kapoor,Shalini Vatsa,Chandan Anand,Shreedhar Dubey,Yogendra Vikram Singh,Vijay Vikram Singh,Fatima Sheikh,Tushar Phulke,Varun Grover,Sanjay Maurya,Kishor Salvi
Valoración:
IMBD 7.4
Rotten Tomatoes 96
Sinopsis

Chandan y Shoaib dejan su hogar para unirse a la policía, en busca de estabilidad y reconocimiento. Pero con el paso del tiempo, su futuro y su amistad se tornan inciertos.

¿Dónde verla?
Netflix
Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa
Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa
PG1h 34minAcción & Aventura,Ciencia ficción,Comedia,Familia,Fantasía2012
Director: Brad Peyton
Reparto: Dwayne Johnson,Josh Hutcherson,Vanessa Hudgens,Luis Guzmán,Michael Caine,Kristin Davis,Anna Colwell,Stephen Caudill,Branscombe Richmond,Walter Bankson,Cody Easterbrook,Paul Leo Klink
Valoración:
IMBD 5.7
Rotten Tomatoes 45
Sinopsis

Sean (Hutcherson) recibe una llamada de socorro desde una misteriosa isla, que no aparece en los mapas. Se trata de un lugar con extrañas formas de vida. Sean emprenderá la búsqueda acompañado de su padrastro (Johnson), de un piloto de helicóptero (Guzman) y su hermosa y temperamental hija (Hudgens). Secuela de "Viaje al centro de la tierra 3D".

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores
Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores
141h 45minMúsica,Misterio & Suspense,Drama2025
Director: Trey Edward Shults
Reparto: The Weeknd,Jenna Ortega,Barry Keoghan,Riley Keough,Ash T,Paul L. Davis,Roman Mitichyan,Kiara Liz,Olga Safari,Roy Williams Jr.,Trey Edward Shults,Dushaun Thompson,Josh Stone,Evan Shafran,David Moskowitz
Valoración:
IMBD 4.4
Rotten Tomatoes 14
Sinopsis

Un músico atormentado por el insomnio se ve arrastrado a una odisea con una extraña que empieza a desentrañar la esencia misma de su ser.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Crossroads: hasta el final
Crossroads: hasta el final
1h 33minDrama,Romance,Comedia2002
Director: Tamra Davis
Reparto: Britney Spears,Zoe Saldaña,Taryn Manning,Anson Mount,Dan Aykroyd,Kim Cattrall,Justin Long,Beverly Johnson,Bahni Turpin,Kool Moe Dee,Richard Voll,Katherine Boecher,Dave Allen,Kyle Davis,Branden Williams
Valoración:
IMBD 3.9
Rotten Tomatoes 15
Sinopsis

La historia de tres amigas de la infancia, Lucy, Kit y Mimi, quienes después de ocho años deciden redescubrir su amistad y realizan un viaje con el apuesto y misterioso amigo de Mimi, Ben. Su aventura será una lección que cambiará sus vidas para siempre.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Sangre del Toro
Sangre del Toro
1h 26minDocumental2025
Director: Yves Montmayeur
Reparto: Guillermo del Toro
Valoración:
IMBD 7.1
Sinopsis

El director Guillermo del Toro recorre un laberinto de recuerdos de infancia, mitos culturales y monstruos para revelar los orígenes de sus visionarias películas.

¿Dónde verla?
Netflix
Las chicas superpoderosas: Baile siniestro
Las chicas superpoderosas: Baile siniestro
23minFamilia,Animación,Acción & Aventura,Comedia,Ciencia ficción,Fantasía2014
Director: David P. Smith
Reparto: Cathy Cavadini,Tara Strong,E. G. Daily,Roger L. Jackson,Tom Kane,Tom Kenny,Ringo Starr,Grey DeLisle
Valoración:
IMBD 5.3
Sinopsis

The Powerpuff Girls have always saved the world before bedtime, but Mojo Jojo is back with his most diabolical scheme yet. As Blossom, Bubbles and Buttercup face off with their enemy, the girls may have found the one challenge that has them staying up past bedtime.

¿Dónde verla?
HBO Max
