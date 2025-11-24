Estrenos de Películas hoy 24 de noviembre del 2025

Tres antiguos miembros de las fuerzas especiales son contratados por un jeque árabe para matar a tres miembros del SAS (Servicio Especial Aéreo británico), culpables de la muerte de tres de sus hijos durante unos disturbios en Omán diez años antes. Dos de ellos aceptan por dinero, mientras que el tercero (Jason Statham) lo hace para salvar la vida de un amigo. Pero llevar a cabo tan peligrosa misión no será nada fácil, pues, aunque son profesionales, están bajo el control de una organización formada por antiguos miembros del SAS, denominada The Feather Men.
Lara es una mujer atormentada, dividida entre la ciencia y la fe. Empujada por su marido a buscar tratamiento de una congregación de fanáticos, una exorcista despiadada intentará salvar su alma sometiendo a una mujer inocente al infierno.
Claudia y Flavio se llevan amando siete años. Su pasión es demoledora e intelectualmente estimulante. Pero su historia termina de golpe. Él siente la necesidad de aterrizar; ella no consigue volver a tierra, prisionera en un espacio intermedio.
El mundo ha sido devastado por una pandemia. Solo y fuera de la seguridad del bosque, Marko se enfrenta a un mundo destrozado, envuelto en silencio y peligro.
Más viejo, más sabio… y aún más divertido. Kevin Hart cuenta sus desventuras durante la mediana edad, desde el uso de pastillas para la intimidad hasta los peligros de lesionarse.