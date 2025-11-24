Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 24 de noviembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

por Redacción RPP

·
24 de Noviembre del 2025
Asesinos de élite
Asesinos de élite
1h 56minAcción & Aventura,Misterio & Suspense,Crimen2011
Director: Gary McKendry
Reparto: Jason Statham,Clive Owen,Robert De Niro,Dominic Purcell,Aden Young,Yvonne Strahovski,Ben Mendelsohn,Adewale Akinnuoye-Agbaje,David Whiteley,Matt Nable,Lachy Hulme,Firass Dirani,Nick Tate,Bille Brown,Stewart Morritt
Valoración:
IMBD 6.4
Rotten Tomatoes 27
Sinopsis

Tres antiguos miembros de las fuerzas especiales son contratados por un jeque árabe para matar a tres miembros del SAS (Servicio Especial Aéreo británico), culpables de la muerte de tres de sus hijos durante unos disturbios en Omán diez años antes. Dos de ellos aceptan por dinero, mientras que el tercero (Jason Statham) lo hace para salvar la vida de un amigo. Pero llevar a cabo tan peligrosa misión no será nada fácil, pues, aunque son profesionales, están bajo el control de una organización formada por antiguos miembros del SAS, denominada The Feather Men.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
El exorcismo de Eastfield
El exorcismo de Eastfield
PG-131h 32minTerror,Crimen,Drama2023
Director: Nick Kozakis
Reparto: Georgia Eyers,Dan Ewing,Tim Pocock,Eliza Matengu,John Wood,Rosie Traynor,Sunny S. Walia,Madeline Claire French,Hugh Sexton,Carlia Capozza,Ella Bourne,Jonathan Reason,Natasha Kaminsky
Valoración:
IMBD 5.4
Rotten Tomatoes 85
Sinopsis

Lara es una mujer atormentada, dividida entre la ciencia y la fe. Empujada por su marido a buscar tratamiento de una congregación de fanáticos, una exorcista despiadada intentará salvar su alma sometiendo a una mujer inocente al infierno.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Amores frágiles
Amores frágiles
1h 32minComedia,Drama,Romance,Europeas2017
Director: Francesca Comencini
Reparto: Lucia Mascino,Thomas Trabacchi,Valentina Bellè,Iaia Forte,Carlotta Natoli,Camilla Semino Favro,Simonetta Solder,Giulia Ricciardi,Filippo Dini,Sergio Zecca,Silvia Calderoni,Stefano Messina,Orietta Notari,Marco Felli,Alessandro Bernardini
Valoración:
IMBD 5.9
Sinopsis

Claudia y Flavio se llevan amando siete años. Su pasión es demoledora e intelectualmente estimulante. Pero su historia termina de golpe. Él siente la necesidad de aterrizar; ella no consigue volver a tierra, prisionera en un espacio intermedio.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
M: La Última Esperanza
M: La Última Esperanza
1h 36minCiencia ficción,Drama,Acción & Aventura,Terror2023
Director: Vardan Tozija
Reparto: Matej Sivakov,Saško Kocev,Aleksandar Ničovski,Kamka Tocinovski,Bojana Gregorić Vejzović,Verica Nedeska,Vladimir Tuliev,Oliver Mitkovski,Miroslav Petković,Žaklina Petrovska,Blagoj Veselinov,Boris Damovski,Jasmina Bilalović,Mihajlo Milenkoski,Toni Mihajlovski
Valoración:
IMBD 5.8
Sinopsis

El mundo ha sido devastado por una pandemia. Solo y fuera de la seguridad del bosque, Marko se enfrenta a un mundo destrozado, envuelto en silencio y peligro.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Kevin Hart: Acting My Age
Kevin Hart: Acting My Age
1h 6minComedia2025
Director: Leslie Small
Reparto: Kevin Hart
Sinopsis

Más viejo, más sabio… y aún más divertido. Kevin Hart cuenta sus desventuras durante la mediana edad, desde el uso de pastillas para la intimidad hasta los peligros de lesionarse.

¿Dónde verla?
Netflix
