Estrenos de Películas hoy 28 de febrero del 2026

Sinopsis

Patience Philips (Halle Berry) es una mujer sumisa y siempre dispuesta a agradar a la gente, que trabaja como diseñadora gráfica para el gigantesco laboratorio de cosméticos Hedare Beauty, dirigido por el despótico George Hedare (Lambert Wilson) y su esposa, la supermodelo Laurel (Sharon Stone). La tímida Patience se entera por casualidad de un siniestro secreto sobre un revolucionario producto antienvejecimiento de la compañía que pronto va a salir a la venta y se ve envuelta en una conspiración. Justo entonces es salvada de la muerte al renacer con la fuerza, la velocidad, la agilidad y los agudísimos sentidos de un gato. En su nueva vida de venganzas como Catwoman la guiará una misteriosa mujer llamada Ophelia Powers (Frances Conroy).