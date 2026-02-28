Estrenos de Películas hoy 28 de febrero del 2026

Un grupo de jóvenes se embarca en una aventura cuando descubren planes secretos para construir una máquina del tiempo, que utilizarán para arreglar sus problemas y obtener beneficios personales.
La película consta de nueve tramas paralelas que tienen lugar en el Valle de San Fernando, en Los Angeles: un niño prodigio, el presentador de un concurso de televisión, un ex-niño prodigio, un moribundo, su hijo perdido, la mujer y el enfermero del moribundo. Son historias aparentemente independientes, pero que guardan entre sí una extraña relación. Magnolia es el retrato de la vida americana visto a través de una serie de viñetas cómicas y conmovedoras.
Tras salvar al vicepresidente de los Estados Unidos de un intento de rapto a costa de protagonizar un espectacular tiroteo y de terminar lanzándose al río con el político, el policía de Detroit Orin Boyd es destinado al peor distrito de la ciudad. Pronto descubrirá una red de agentes corruptos que se dedican a traficar con la droga que decomisan. Irónicamente, para detenerlos sólo podrá confiar en Latrell Walker, un gánster que tiene sus propios motivos.
Quedan veinte horas para la irrupción de las máquinas en Sión, el último bastión de los humanos libres. Mientras el cuerpo de Neo permanece en coma, su consciencia se encuentra en tierra de nadie, en un lugar entre el mundo humano y el de las máquinas.
Cuando su prometida es secuestrada por traficantes de personas, Roman y sus exhermanos militares se propusieron rastrearla y salvarla antes de que sea demasiado tarde. En el camino, Roman se asocia con Avery, un policía que investiga la trata de personas y lucha contra la corrupta burocracia que tiene intenciones dañinas.
La vida de una ginecóloga se desboca cuando una serie de acusaciones graves ponen en peligro su trabajo y su matrimonio. Mientras tanto, su esposa busca la verdad.
Patience Philips (Halle Berry) es una mujer sumisa y siempre dispuesta a agradar a la gente, que trabaja como diseñadora gráfica para el gigantesco laboratorio de cosméticos Hedare Beauty, dirigido por el despótico George Hedare (Lambert Wilson) y su esposa, la supermodelo Laurel (Sharon Stone). La tímida Patience se entera por casualidad de un siniestro secreto sobre un revolucionario producto antienvejecimiento de la compañía que pronto va a salir a la venta y se ve envuelta en una conspiración. Justo entonces es salvada de la muerte al renacer con la fuerza, la velocidad, la agilidad y los agudísimos sentidos de un gato. En su nueva vida de venganzas como Catwoman la guiará una misteriosa mujer llamada Ophelia Powers (Frances Conroy).
Una exclusiva noche privada de Halloween en Liseberg se convierte rápidamente en una verdadera pesadilla.