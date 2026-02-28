Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 28 de febrero del 2026

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
28 de Febrero del 2026
Bienvenidos al ayer
Bienvenidos al ayer
141h 47minCiencia ficción,Misterio & Suspense,Drama2015
Director: Dean Israelite
Reparto: Jonny Weston,Sofia Black-D'Elia,Sam Lerner,Allen Evangelista,Virginia Gardner,Amy Landecker,Gary Weeks,Macsen Lintz,Gary Grubbs,Michelle DeFraites,Jamila Thompson,Katie Garfield,Hillary Harley,Patrick Johnson,Joshua Brady
Valoración:
IMBD 6.4
Rotten Tomatoes 38
Sinopsis

Un grupo de jóvenes se embarca en una aventura cuando descubren planes secretos para construir una máquina del tiempo, que utilizarán para arreglar sus problemas y obtener beneficios personales.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Magnolia
Magnolia
3h 9minDrama1999
Director: Paul Thomas Anderson
Reparto: Tom Cruise,Philip Baker Hall,Philip Seymour Hoffman,Julianne Moore,William H. Macy,John C. Reilly,Melora Walters,Jeremy Blackman,Jason Robards,Melinda Dillon,Michael Bowen,April Grace,Ricky Jay,Emmanuel Johnson,Pat Healy
Valoración:
IMBD 8
Rotten Tomatoes 82
Sinopsis

La película consta de nueve tramas paralelas que tienen lugar en el Valle de San Fernando, en Los Angeles: un niño prodigio, el presentador de un concurso de televisión, un ex-niño prodigio, un moribundo, su hijo perdido, la mujer y el enfermero del moribundo. Son historias aparentemente independientes, pero que guardan entre sí una extraña relación. Magnolia es el retrato de la vida americana visto a través de una serie de viñetas cómicas y conmovedoras.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Herida abierta
Herida abierta
R1h 41minAcción & Aventura,Misterio & Suspense,Crimen2001
Director: Andrzej Bartkowiak
Reparto: Steven Seagal,DMX,Isaiah Washington,Anthony Anderson,Bill Duke,Michael Jai White,Jill Hennessy,Tom Arnold,Bruce McGill,David Vadim,Eva Mendes,Matthew G. Taylor,Paolo Mastropietro,Shane Daly,Drag-On
Valoración:
IMBD 5.6
Rotten Tomatoes 35
Sinopsis

Tras salvar al vicepresidente de los Estados Unidos de un intento de rapto a costa de protagonizar un espectacular tiroteo y de terminar lanzándose al río con el político, el policía de Detroit Orin Boyd es destinado al peor distrito de la ciudad. Pronto descubrirá una red de agentes corruptos que se dedican a traficar con la droga que decomisan. Irónicamente, para detenerlos sólo podrá confiar en Latrell Walker, un gánster que tiene sus propios motivos.

¿Dónde verla?
Netflix
Matrix Revolutions
Matrix Revolutions
R2h 10minCiencia ficción,Misterio & Suspense,Acción & Aventura2003
Director: Lilly Wachowski,Lana Wachowski
Reparto: Keanu Reeves,Laurence Fishburne,Carrie-Anne Moss,Hugo Weaving,Jada Pinkett Smith,Mary Alice,Harold Perrineau,Collin Chou,Harry Lennix,Ian Bliss,Lambert Wilson,Bruce Spence,Monica Bellucci,Nona Gaye,Anthony Zerbe
Valoración:
IMBD 6.7
Rotten Tomatoes 33
Sinopsis

Quedan veinte horas para la irrupción de las máquinas en Sión, el último bastión de los humanos libres. Mientras el cuerpo de Neo permanece en coma, su consciencia se encuentra en tierra de nadie, en un lugar entre el mundo humano y el de las máquinas.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Actos de violencia
Actos de violencia
1h 26minAcción & Aventura,Crimen,Misterio & Suspense2018
Director: Brett Donowho
Reparto: Bruce Willis,Cole Hauser,Shawn Ashmore,Ashton Holmes,Melissa Bolona,Sean Brosnan,Sophia Bush,Mike Epps,Tiffany Brouwer,Jenna B. Kelly,Patrick St. Esprit,Rotimi,Matt Metzler,Kyle Stefanski,Boyd Kestner
Valoración:
IMBD 5.3
Sinopsis

Cuando su prometida es secuestrada por traficantes de personas, Roman y sus exhermanos militares se propusieron rastrearla y salvarla antes de que sea demasiado tarde. En el camino, Roman se asocia con Avery, un policía que investiga la trata de personas y lucha contra la corrupta burocracia que tiene intenciones dañinas.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Acusada
Acusada
1h 47minMisterio & Suspense,Drama2026
Director: Anubhuti Kashyap
Reparto: Konkona Sen Sharma,Pratibha Ranta,Aditya Nanda,Sukant Goel,Monica Mahendru,Kallirroi Tziafeta,Anuj Sachdeva,Sanjeeta Bhattacharya
Sinopsis

La vida de una ginecóloga se desboca cuando una serie de acusaciones graves ponen en peligro su trabajo y su matrimonio. Mientras tanto, su esposa busca la verdad.

¿Dónde verla?
Netflix
Gatúbela
Gatúbela
141h 44minCrimen,Acción & Aventura,Fantasía2004
Director: Pitof
Reparto: Halle Berry,Benjamin Bratt,Sharon Stone,Lambert Wilson,Frances Conroy,Alex Borstein,Michael Massee,Byron Mann,Kim Smith,Christopher Heyerdahl,Peter Wingfield,Berend McKenzie,Patricia Mayen-Salazar,Ona Grauer,Landy Cannon
Valoración:
IMBD 3.5
Rotten Tomatoes 8
Sinopsis

Patience Philips (Halle Berry) es una mujer sumisa y siempre dispuesta a agradar a la gente, que trabaja como diseñadora gráfica para el gigantesco laboratorio de cosméticos Hedare Beauty, dirigido por el despótico George Hedare (Lambert Wilson) y su esposa, la supermodelo Laurel (Sharon Stone). La tímida Patience se entera por casualidad de un siniestro secreto sobre un revolucionario producto antienvejecimiento de la compañía que pronto va a salir a la venta y se ve envuelta en una conspiración. Justo entonces es salvada de la muerte al renacer con la fuerza, la velocidad, la agilidad y los agudísimos sentidos de un gato. En su nueva vida de venganzas como Catwoman la guiará una misteriosa mujer llamada Ophelia Powers (Frances Conroy).

¿Dónde verla?
Netflix
Horror Park
Horror Park
PG-131h 33minTerror2023
Director: Simon Sandquist
Reparto: Wilma Lidén,Omar Rudberg,Amanda Lindh,Ludvig Deltin,Embla Ingelman-Sundberg,Emil Algpeus,Katerina Pavlou,Thomas Hedengran,Michael Brolin,Rebecca Runfors Carlzzon
Valoración:
IMBD 4.7
Rotten Tomatoes 20
Sinopsis

Una exclusiva noche privada de Halloween en Liseberg se convierte rápidamente en una verdadera pesadilla.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Últimas noticias