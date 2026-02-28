El hijo del sha Reza Pahlavi llama a fuerzas iraníes a darle la espalda a Jamenei: "Estamos muy cerca de la victoria final"

Reza Pahlavi, el heredero del sha iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, saludó este sábado la "intervención humanitaria" de Estados Unidos en Irán, y llamó a las fuerzas militares iraníes a dar la espalda al líder supremo de ese país, Ali Jameneí.

"La ayuda que el presidente de Estados Unidos prometió al valiente pueblo iraní ya ha llegado. Se trata de una intervención humanitaria; y su objetivo es la República Islámica, su aparato represivo y su maquinaria de exterminio; no el gran país y la nación de Irán", sostuvo Pahlavi tras el ataque conjunto lanzado por EE.UU. e Israel a Irán la mañana de este sábado.

El heredero del sha pidió a EE.UU. que actúe "con la máxima cautela para proteger la vida de los civiles".

"La victoria final seguirá siendo nuestra. Somos nosotros, el pueblo iraní, quienes culminaremos la tarea en esta batalla final. Se acerca la hora de volver a las calles", apuntó Pahlavi, quien recomendó a los iraníes que permanezcan en sus hogares "por ahora" pero estén listos "para regresar a las calles para la acción final en el momento oportuno".

"Ahora que la República Islámica se derrumba, mi mensaje al ejército, las fuerzas del orden y las fuerzas de seguridad del país es claro: han jurado proteger a Irán y a la nación iraní, no a la República Islámica y a sus líderes. Su deber es defender al pueblo, no a un régimen que ha tomado a nuestra patria como rehén mediante la represión y el crimen. Únanse a la nación y ayuden a garantizar una transición estable y segura. De lo contrario, se hundirán con el barco de Jamenei y su régimen en ruinas", exhortó Pahlavi.

My dear compatriots,



Decisive moments lie before us.



Pahlavi envía mensaje a Trump

En otro momento de su mensaje, Pahlavi se dirigió al presidente de EE.UU. Donald Trump.

"Mi mensaje al presidente de Estados Unidos, presidente Trump, es el siguiente: El honorable pueblo de Irán, a pesar de la brutal represión y los asesinatos perpetrados por este régimen, resistió con valentía durante casi dos meses. Les pido que actúen con la máxima cautela para preservar la vida de los civiles y de mis compatriotas", indicó.

"El pueblo iraní es su aliado natural y el aliado del mundo libre, y no olvidará su apoyo durante el período más difícil de la historia contemporánea de Irán", remarcó.

Finalmente, se dirigió a sus compatriotas pidiéndoles que "sigan" sus mensajes y asegurando que están "muy cerca de la victoria final".

"Manténganse alerta y listos para regresar a las calles para la acción final en el momento oportuno, que les comunicaré. Sigan mis mensajes a través de las redes sociales y los medios satelitales. Si se producen interrupciones en las transmisiones por internet y satélite, me mantendré en contacto con ustedes por radio. Estamos muy cerca de la victoria final. Espero estar con ustedes lo antes posible para que juntos podamos recuperar Irán y reconstruirlo. ¡Viva Irán!", culminó.

Estados Unidos e Israel lanzaron en horas de la mañana de Irán un ataque contra objetivos en la nación persa según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anunció una operación militar "masiva" con el objetivo de "aniquilar" y "destrozar" al régimen de lo ayatolás en Irán, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país.