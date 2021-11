Un dato curioso y muy conmovedor es que el director de la nueva película es nada menos que Jason Reitman, hijo del director de la primera cinta. Hace poco Jason comentó que su padre fue a ver “Ghostbuster: El Legado”, en la presentación para los directivos del estudio y comentó, hecho lágrimas, que estaba orgulloso de su trabajo. | Fuente: Difusión

La nueva película de la famosa franquicia de los 80s “Ghostbusters: El legado” tiene a sus fanáticos emocionados por su próximo estreno. Por fin, luego de muchos años, llegará a la pantalla grande una secuela de la exitosa saga. El estreno será este jueves 18 de noviembre y esto es todo lo que debes saber para disfrutarla:

¿QUIÉN ES EL DIRECTOR?

La franquicia de Ghostbuster no ha dejado de ser relevante desde que Ivan Reitman estrenó su película en 1984. Un dato curioso y muy conmovedor es que el director de la nueva película es nada menos que Jason Reitman, hijo del director de la primera cinta. Hace poco Jason comentó que su padre fue a ver “Ghostbuster: El Legado”, en la presentación para los directivos del estudio y comentó, hecho lágrimas, que estaba orgulloso de su trabajo.

“Jason es un realizador maravilloso- un gran director. Tiene un corazón enorme, posee gozo y espíritu” dice Dan Aykroyd, productor ejecutivo. “Se le ha ocurrido una historia excelente- supo conectar con las dos primeras cintas, pero a la vez nos sustrae de todo ello completamente a fin de conducirnos a un nuevo lugar”.

¿DE QUÉ TRATA EL NUEVO FILME?

En esta ocasión, la historia se centrará en una madre soltera y sus dos hijos, quienes se mudan al pueblito ficticio de Summerville, en Oklahoma, tras heredar algunas propiedades de un pariente que no conocían.Allí descubrirán la conexión entre el lugar y el grupo de cazafantasmas originales, mientras se revela el legado secreto vinculado a esas actividades paranormales que dejó atrás el abuelo de los niños, luego de que los acontecimientos ocurridos en Nueva York en 1984 -vistos en la primera película- fueran olvidados por gran parte de la sociedad.

EL NUEVO CAST

La película cuenta con un elenco protagonizado en su mayoría por adolescentes. Mckenna Grace y Finn Wolfhard le dan vida a nietos de Egon Spengler. Logan Kim y Celeste O’connor, brindan la conexión entre la nueva generación y el recuerdo de lo que dejaron los antiguos “cazafantasmas”. Finalmente, Bill Murray regresa oficialmente como el Dr. Peter Venkman y podemos ver teasers de su personaje en el tráiler más reciente. Murray es uno de los miembros originales del reparto de 1984 y es probable que muchos de sus antiguos compañeros de reparto se unen a él en esta nueva película.

“Ghostbuster: El Legado” ingresará a cartelera nacional a partir del 18 de noviembre.

