"Había mucho fondo verde, no sé con quién actuaba": Alan Cumming sobre sus escenas en 'Avengers: Doomsday'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Marvel iniciará una nueva etapa con Avengers: Doomsday, una de las producciones más ambiciosas de la franquicia que reunirá a decenas de estrellas del universo cinematográfico. Entre ellas se encuentra Alan Cumming, recordado por su papel de Nightcrawler (Rondador Nocturno) en X-Men 2, quien después de más de dos décadas regresa al mundo de los superhéroes.

En entrevista con el medio estadounidense Gold Derby, el actor reveló que desconocía gran parte de lo que estaba grabando debido al estricto secretismo que rodea la cinta. “Hice todas mis escenas en solitario. Mucho fondo verde, reemplazo de rostros. Incluso les dieron nombres falsos a los personajes. La mitad del tiempo no sé con quién actuaba”, confesó.

Pese a las dificultades técnicas, Alan Cumming aseguró que la experiencia fue más llevadera que su participación en X-Men 2, donde enfrentó problemas físicos y emocionales durante el rodaje. “Me lo pasé mucho mejor filmando esta entrega”, precisó.

Sin embargo, el actor también cuestionó el método de trabajo de Marvel, señalando que la obsesión por evitar filtraciones ha provocado que varios intérpretes filmen en completa soledad, lo que resulta contradictorio tratándose de una saga que gira en torno al trabajo en equipo.

Se conoce que Avengers: Doomsday tiene previsto estrenarse en cines de todo el mundo en diciembre de 2026.

¿Qué se sabe de la nueva película de Avengers?

Por el momento, Avengers: Doomsday no tiene una sinopsis oficial. Sin embargo, Kevin Feige confirmó que los actores de la esperada película de Los Cuatro Fantásticos (Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach) estarán también en la película protagonizada por Robert Downey Jr. como el malvado Doctor Doom.

“Galactus de Ralph Ineson fue confirmado como el villano principal de Los Cuatro Fantásticos, pero Marvel puede usar una de sus escenas post-créditos distintivas para presentar a Doctor Doom de Robert Downey Jr. a algunos de sus oponentes para la próxima película de Los Vengadores”, precisa Collider.

Otro actor que volverá a la quinta película de Avengers será Benedict Cumberbatch quien confirmó, en un video promocional de Netflix, que regresará con su personaje del Doctor Strange para el proyecto de Marvel.

“Kevin Feige también confirmó que los Thunderbolts aparecerían en Avengers: Doomsday, pero no dijo qué miembros del equipo podrían esperar ver los fanáticos”, añadió el portal especializado en cine.