Jason Momoa afirma que no ve un buen futuro para Aquaman en el Universo DC

El destino del rey de los Siete Mares está en manos de James Gunn y Peter Shafran, nuevos líderes de DC Studios que buscan empezar de cero la saga de películas.

Aquaman es uno de los personajes del Universo DC que más ha ganado el aprecio del público, en parte gracias al carisma del actor Jason Momoa. Entre cameos y roles principales, el hawaiano interpretará por sexta vez al rey de los Siete Mares en una película que se estrenará el 20 de diciembre: Aquaman y el Reino Perdido.

En una reciente entrevista con "Entertainment Tonight", Momoa habló sobre el futuro de Aquaman e hizo una confesión que ha impactado a más de un seguidor. El actor admite que no ve un buen futuro al personaje que interpreta, es decir, son mínimas sus esperanzas de ver a Aquaman en el reinicio de la saga de películas de DC Comics que plantean los nuevos jefes, James Gunn y Peter Safran.

"No quiero que sea necesariamente el final, pero sé que James (Gunn), Peter (Safran) y DC quieren empezar algo nuevo. Creo que si al público le gusta (Aquaman 2), habrá una posibilidad, pero ahora mismo no se ve bien (la continuidad de interpretar al personaje)", Afirmó el actor de 44 años.

¿Habrá espacio en el nuevo Universo DC?

Si bien su personaje y otros superhéores no parecen tener continuidad en el reinicio de la saga planteada por Gunn y Safran, Jason Momoa afirmó en anteriores oportunidades que le gustaría participar en el nuevo DC, no necesariamente con Aquaman. "Si hay un lugar en su mundo para mí, me encantaría formar parte de él. Esta es mi casa. Warner y DC son mi casa". indicó Momoa.