'Aquaman 2': Jason Momoa y Patrick Wilson se unen para vencer a Manta Negra en nuevo tráiler

‘Aquaman y el Reino Perdido’ está cada vez más cerca de su estreno en los cines de todo el mundo y los fanáticos ya pueden ir viendo los adelantos que viene difundiendo Warner Bros sobre la nueva aventura de Jason Momoa como Arthur Curry luego de convertirse en el superhéroe acuático de DC en la primera entrega del filme el 2018.

Ahora, la industria ha lanzado un nuevo avance en YouTube y demás plataformas digitales donde se ve a Arthur Curry hablando con su bebé, quien no deja de observar los peces. El protagonista ahora debe luchar contra Manta Negra, el villano oscuro interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, que solo tiene un objetivo: vengarse de Aquaman.

Asimismo, en el registro audiovisual de un minuto y medio se ve a Manta Negra forjando el Tridente Negro con el que aumenta su poder gracias a los espíritus malignos. Del mismo modo, se ve a ‘Aquaman’ uniéndose con su hermano Orm Marius (Patrick Wilson), quien decide juntarse con el protagonista para evitar que Manta Negra siga destruyendo el océano.

En el corto, que tiene más de 214 mil vistas tras difundirse el último lunes 20 de noviembre, también se ven escenas de la pelea entre Manta Negra y ‘Aquaman’, quien busca proteger a sus familiares y seres queridos del maligno plan del villano.

Del mismo modo, se puede apreciar a Nicole Kidman como ‘Atlanna’, madre de Arthur Curry quien intenta ayudar a su hijo. Quien no aparece en el segundo avance es Amber Heard, actriz que interpreta a la princesa Mera y quien no fue considerada en las escenas principales siendo relegada a breves apariciones en ‘Aquaman 2’, película que se estrenará el próximo 21 de diciembre.

Yahya Abdul-Mateen interpreta al villano Manta Negra en ‘Aquaman y el Reino Perdido’. | Fuente: Instagram (aquamanmovie)

‘Aquaman 2’ anuncia venta de entradas anticipadas

Al final del video, Warner Bros anuncia la venta anticipada de entradas a los fanáticos que deseen ver la película dirigida por James Wan. Cabe mencionar que ‘Aquaman y el Reino Perdido’ será la última película de DC Comic este año previo al inicio de la gestión de James Gunn y Peter Safran como nuevos dueños de DC Studios.

"Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con Arthur Curry de una vez por todas. Esta vez, el villano es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia y al mundo de una destrucción irreversible", expresa la sinopsis oficial.

El elenco estará conformado por: Dolph Lundgren, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Jani ZhaoAmber, Heard Vincent, Regan Randall Park, Indya Moore, entre otros.