"Lightyear": Sus creadores hablaron sobre la censura en una docena de países.

“Lightyear”, la última película de Disney y Pixar, está en el ojo de la tormenta por una escena donde aparecen dos mujeres casadas que se dan un beso. Esto ha llevado a distintos países a censurar la película.

Galyn Susman y Angus MacLane, productora y director de este spin-off de “Toy Story”, hablaron sobre este tema con la Agencia France Presse (AFP). La primera señaló que habían sido advertidos de que algo así podía pasar, pero que no dieron marcha atrás.

"No íbamos a cambiar la película que queríamos tan solo por un puñado de países con puntos de vista retrógrados, por decirlo suavemente ", comentó Galyn Susman.

El director de “Lightyear”, Angus MacLane, reafirmó lo dicho por la productora, al señalar que en ningún momento se pensó en alterar el contenido de la película para darle gusto a los censores: “Hicimos nuestra película y ellos no quisieron verla, no hay ningún problema ", dijo a la AFP.

En tanto, Galyn Susman comentó que hay películas con un contenido que puede resultar más fuerte para un niño, como “Bambi”, donde la madre del personaje muere, y añadió que, a manera de decisión personal, no dejaba que sus hijos pequeños miraran películas donde la madre moría. “Todo el mundo tiene su propia idea de lo que es aceptable para ver juntos, como familia”, dijo la productora.

Chris Evans habló sobre la censura a "Lightyear" por beso lésbico

El actor Chris Evans, que protagoniza la película animada "Lightyear", le envió un duro mensaje a los responsables de censurar el nuevo proyecto de Disney y Pixar en 14 países, entre los cuales se cuentan Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

La cinta que se centra en el héroe de acción Buzz Lightyear iba a ser estrenada en dichos territorios de Medio Oriente y Asia, pero una escena en la que aparecen dos mujeres besándose detuvo su lanzamiento. Una prohibición que fue calificada homofóbica en redes sociales.

Este jueves, en una entrevista con el diario The Guardian, Chris Evans se sumó a las críticas: "La verdad es que esas personas son idiotas", señaló. Para quien vistiera el traje del Capitán América, "lo que nos hace buenos" en la "historia de la humanidad" es que en los últimos años ha habido un constante "despertar y crecimiento social".

Pero este avance escandalizó a algunas personas. Algo que para el actor que presta su voz a Buzz Lightyear es una consecuencia de temores atávicos. "Siempre habrá gente que tenga miedo, no sea consciente y trate de aferrarse a lo que había antes. Pero esas personas mueren como los dinosaurios. Creo que el objetivo es no hacerles caso, seguir hacia adelante y abrazar el crecimiento que nos hace humanos", afirmó.

