Antes de que Shakira confirmara su separación con el futbolista Gerard Piqué, salió a la luz que la cantante colombiana y el actor estadounidense Chris Evans se siguen mutuamente en Instagram. Un detalle sobre el que fue consultado quien interpreta al Capitán América en las cintas de Marvel.

En medio del preestreno de la cinta 'Lightyear', una reportera del medio Univision le dijo: "Shakira te empezó a seguir en redes sociales ¡y el internet se volvió loco! ¿Ya la conociste?". Evans, que protagoniza la cinta animada, respondió: "No, no, nunca la he conocido, pero soy un gran fan".

En cuanto a la posibilidad de mover las caderas al ritmo de las canciones de la colombiana, Chris Evans descartó cualquier intento. "Ay, Dios, me avergonzaría mucho estar a su lado, ella es demasiado buena haciendo eso", afirmó.

Como se recuerda, no solo el actor de 40 años fue vinculado por la prensa rosa como un posible pretendiente de Shakira, sino también Henry Cavill, quien durante el Festival de Cannes 2022 reaccionó con gran asombro al ver a la artista latina en la alfombra roja.





La fiesta en qué la reportera le dice que Shakira lo siguió en IG y dice que volvió loco internet. La conoces, no me encantaría, soy su fan y que si le gustaría estar en uno de sus videos. Chris Evans fan de Shakira 🔥 pic.twitter.com/62bCbAgKFT — Shakira carla #TeFelicito🤖 (@shakiracarla) June 10, 2022

Henry Cavill y su reacción al ver a Shakira en Cannes 2022

A fines de mayo, Shakira asistió al Festival de Cannes 2022 donde lució un vestido negro apretado con unos guantes del mismo color, mientras era fotografiada.

Sin embargo, quien se percató de su presencia fue el actor Henry Cavill, que volteó varias veces al verla y hasta le preguntó a la reportera quién le estaba haciendo una entrevista y si se trataba de la artista latina.

Al recibir una respuesta afirmativa, Cavill abrió sus ojos y se mostró sorprendido de tener tan cerca a Shakira. Este video se volvió viral en redes sociales. “Como quedamos todos al verlo a él impactado”; “Ay, moríííí, le gustan las latinas, jajaja”; “Venga a Colombia, quedaría enamorado”, Cuidado, Piqué, porque ya llegó Superman”, fueron algunos de los comentarios en internet.

Shakira y Gerard Piqué se separan tras 12 años de relación

La cantante colombiana Shakira y el futbolista español del FC Barcelona Gerard Piqué anunciaron este sábado 4 de junio su separación, poniendo fin a una historia sentimental de más una década que los convirtió en una de las parejas más célebres del mundo del entretenimiento.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", dice un corto comunicado firmado "Shakira y Gerard" dado a conocer por la agencia de comunicación de la cantante.

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, comenzaron una relación sentimental en 2011 y tienen dos hijos, Milan y Sasha, nacidos en 2013 y 2015.

Con decenas de millones de discos vendidos, la estrella colombiana es interprete de éxitos como 'Waka Waka', 'Loba' o 'Hips don't lie'.

De su lado, Piqué es uno de los defensores más exitosos de la historia del fútbol español, tanto con su club Barcelona como con la selección nacional, con la que ha obtenido el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012.

