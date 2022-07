"Lightyear" nos lleva a los orígenes del guardián del espacio, que hizo su primera aparición en "Toy Story". | Fuente: Disney

Si de íconos se trata, no hay duda de que Buzz Lightyear es uno de los personajes más icónicos del cine animado de las últimas décadas. Líder nato, comprometido y audaz, el guardián espacial favorito de Andy apareció por primera vez en la película “Toy Story” de 1995.

Hoy, 27 años más tarde, sigue conquistando a las audiencias en los cines con “Lightyear”, el film más reciente de Disney y Pixar que se centra en la historia de origen de Buzz, el punto de partida para embarcar a la audiencia en una aventura a 4,2 millones de años luz de la Tierra.

Estos son cuatro puntos de conexión entre “Toy Story” y “Lightyear”, que todo fan del guardián espacial querrá conocer.

La película sobre la película

Al momento de empezar a desarrollar “Lightyear”, el director Angus MacLane y su equipo utilizaron como guía el siguiente concepto: la nueva historia sería la exitosa película de taquilla que seguramente vio Andy y lo llevó a suplicar por el juguete de Buzz, que se introdujo al mundo en la primera entrega de la franquicia.

“'Lightyear' es esa película que vieron tanto Andy como sus amigos y probablemente casi todo el resto del mundo. Quería hacer algo que hiciera honor a esas películas de gran presupuesto”, cuenta MacLane. El resultado es una historia que combina elementos de ciencia ficción, acción y aventura y muestra todos los rasgos que hacen de “Lightyear” un auténtico héroe, tan querible como admirable.

Para el equipo creativo, además, la nueva película presentaba una oportunidad muy valiosa de explorar el personaje con mayor profundidad. “Desde que conocimos al personaje, Buzz ha tenido esta interesante tendencia, inherente a él, de ver el mundo de una manera muy particular. Su versión de la realidad nunca es igual a la de los demás, y hay algo muy divertido en eso”, señala la productora Galyn Susman.

Un traje inconfundible

La identidad de Buzz está eternamente asociada a su inconfundible traje de guardián espacial. Es por eso que el equipo de artistas detrás del diseño de los looks del protagonista en la nueva película supo que el punto de partida era, obviamente, el traje reconocido por el mundo entero a partir de la franquicia de “Toy Story”. Así, los fans identificarán en “Lightyear” el aspecto emblemático de su héroe favorito, pero también se sorprenderán con más.

Para conservar el elemento de reconocimiento instantáneo de Buzz en tanto ícono, el equipo mantuvo la paleta de colores del personaje y algunos rasgos físicos, como su mandíbula bien marcada. Luego, trabajaron para darle al personaje un aspecto alejado de la idea de juguete y más cercano a un héroe real, al tiempo que trabajaron en una colección de trajes espaciales que van evolucionando en sintonía con la progresión del personaje y sus aventuras dentro de la historia. ¿El resultado? Un exquisito desfile en pantalla que incluye el look “100% Buzz” que todos aman, junto con nuevos trajes inspirados en el equipamiento real de los astronautas de la NASA.

Un villano emblemático

En “Lightyear” hay una presencia que los fans reconocerán instantáneamente: Zurg. El histórico villano y eterno rival de Buzz, introducido en las películas de “Toy Story”, aparece en esta nueva historia con un aspecto imponente y acompañado de un ejército de robots despiadados. Envuelto en sombras y misterio, la misión de Zurg no está clara, pero se presiente una gran amenaza.

El director Angus MacLane fue uno de los artistas que trabajó en el diseño de Zurg en “Toy Story 2”, y estaba entusiasmado por explorar el personaje. “Por supuesto, Zurg es el villano. Sabemos desde hace tiempo que es el enemigo de Buzz, pero nunca supimos realmente por qué”, comenta el director. La nueva historia lo explica.

En el film, el diseño de Zurg está basado en el juguete, pero presenta una nueva estética modernizada. “Necesitábamos que nuestro Zurg se ajustara a esa nueva estética que desarrollamos para crear un mundo de ciencia ficción. Sobre todo, Zurg tenía que ser un peligro. El diseño tenía que ser intimidante de modo de poder representar la amenaza y la presencia que exigía nuestra historia”, comenta Greg Peltz, director artístico de los sets en la película.

La frase que recorrió el mundo

¿Quién no ha escuchado alguna vez la icónica frase “Al infinito… ¡y más allá!”? Las célebres palabras quedaron inmortalizadas por Buzz -el juguete- en 1995. Ahora, en “Lightyear” se revela su origen.

La actriz Uzo Aduba, que en la película presta su voz al personaje de Alisha Hawthorne, tuvo el privilegio de pronunciarla dentro de la nueva historia. Explica Aduba: “Cuando vemos a Buzz Lightyear, el juguete, decir esa frase a Woody en ese mundo, pensamos que está hablando del espacio, ¿no? Y cuando ves “Lightyear” te das cuenta que se refiere a la conexión. Tiene que ver con la amistad”.

Cuenta la actriz que, cuando llegó el momento de grabar la frase, simplemente se quedó muda. “Cuando estábamos leyendo la escena y llegué a la parte en donde digo «Al infinito», se me hizo un nudo en la garganta. Me dio mucha impresión que esas palabras iban a salir de mi boca y se iban a grabar”, recuerda, con emoción.

“Lightyear” se puede disfrutar sólo en cines.

