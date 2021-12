"Matrix Resurrections" se estrena el jueves. Esto es lo que sabemos hasta el momento. | Fuente: Warner Bros.

Este 23 de diciembre llega a nuestras salas de cine “Matrix Resurrections”, con Keanu Reeves, la cuarta entrega de la saga que revolucionó el cine de acción hace casi 20 años. Y aunque los dos tráilers publicados hasta el momento no dejan en claro de qué tratará la película, ya se conocen algunos detalles.

Comencemos por decir que esta será la primera película de la saga en ser dirigida por una sola persona. En esta oportunidad, por Lana Wachowski, quien no estará acompañada por su hermana Lilly. ¿La razón? Los proyectos profesionales en los que Lilly estuvo inmersa la dejaron exhausta.

También se conoce que la cinta ha sido escrita por la misma Lana, en colaboración con David Mitchell y Aleksandar Hemon, autores de las novelas "Cloud Atlas" y "Nowhere Man", respectivamente.

Para "Matrix Resurrections", Wachowski ha reclutado a un viejo conocido. Nada menos que a Chad Stahelski, doble del personaje de Neo en la trilogía original y actual director de John Wick, serie de películas donde también actúa Keanu Reeves. Él, junto con el director David Leitch, volverá a hacerse cargo de las coreografías, uno de los pilares de la saga.

El reparto: vuelven Keanu Reeves y Carrie-Ann Moss

Del elenco principal, veremos a Keanu Reeves en el papel de Neo; esta vez con un look muy parecido al de John Wick. Mientras, Carrie-Ann Moss regresa como Trinity. También repetirán Jada Pinkett-Smith como Niobe; Lambert Wilson como el Merovingio; y Daniel Bernhardt, como el agente Johnson.

Lamentablemente, han quedado fuera Hugo Weaving, quien interpretaba al némesis de Neo, el agente Smith, debido a problemas con su agenda; así como Laurence Fishburne, el inigualable Morpheus, quien dijo no haber sido llamado.

Entre los nuevos actores de "Matrix Resurrections" figuran Yahya Abdul-Mateen II (“Watchmen”) y Ellen Hollman (“Love and Monsters”), quienes encarnarían a unos jóvenes Morpheus y Trinity, respectivamente. En la lista también están la experimentada actriz Christina Ricci, Priyanka Chopra (“White Tiger) y Jessica Henwick (“Iron Fist”).

Esta última reveló al portal Comicbook.com lo siguiente: “Lana está haciendo algunas cosas realmente interesantes a nivel técnico, de la misma manera que, como sabes, creó un estilo en ese entonces. Creo que volverá a cambiar la industria con esta película. Hay algunos equipos de cámara que nunca había visto antes y que estamos usando".

Las expectativas son muy altas. Y no es para menos considerando el peso que tiene esta saga para los amantes de la acción y la ciencia ficción.

