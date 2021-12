Keanu Reeves protagoniza 'Matrix 4 Resurrections' | Fuente: Wraner Bros

Warner Bros presentó el nuevo tráiler de 'Matrix 4 Resurrections', la nueva entrega de la saga cinematográfica que trae de regreso a la pantalla a los icónicos personajes Neo (Keanu Reeves) y Trinity (Carrie-Anne Moss).

Se trata de una secuencia de casi tres minutos que hace alusiones a recordadas escenas y nombres de la franquicia, como el agente Smith y Oráculo. Ambos protagonistas parece no recordar nada del pasado, por lo que una vez más, pondrán a prueba la percepción de la realidad.

La cineasta Lana Wachowski dirige la nueva película sin la compañía de su hermana Lilly, quien se alejó del proyecto para tomarse un respiro en medio de su transición de género.



'MATRIX 4 RESURRECTIONS': FECHA DE ESTRENO

Tras verse aplazada por la pandemia de COVID-19 en el 2020, el estreno de "Matrix Resurrections" quedó agendado para este 22 de diciembre, en todos los cines. Tras su paso por las salas, el filme debutará un mes después en la plataforma de streaming HBO Max.

REPARTO DE 'MATRIX 4 RESURRECTIONS'

Además de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, también son parte del elenco Lambert Wilson, Jada Pinkett-Smith, Neil Patrick Harris ("How I met your mother"), Priyanka Chopra ("Quantico") y Jessica Henwick ("Game of Thrones", "Iron Fist").



