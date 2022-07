“Minions: Nace un villano” tuvo un gran debut en los Estados Unidos, superando las expectativas.

El viernes 1 de julio, “Minions: Nace un villano” se estrenó en Estados Unidos y Canadá, y hasta el domingo 3 viene liderando la taquilla, con una recaudación de 108 millones de dólares, en un total de 4 400 salas de cine.

Es más, se espera que el lunes 4 de julio, día en que se celebra la Independencia de los Estados Unidos, bordee los 128 millones, con lo cual sería la película más taquillera en hacer su debut durante esta tan importante fecha. “Transformers: Dark of the Moon” tiene aún el récord, con 115.9 millones durante cuatro días.

En el día de su estreno, “Minions: Nace un villano” hizo 48 millones de dólares, a los que se deben sumar 10.8 millones en lo referido a preventas.

El retorno de las familias al cine

La importancia de esta taquilla radica en que señala el retorno de un público que aún se mostraba esquivo en su retorno a las salas de cine: el público infantil, que va al cine acompañado de adultos.

Con los resultados de “Minions: Nace un villano”, se confirma el retorno del público más joven. Las anteriores películas de la franquicia, “Minions” (2015) y “Mi villano favorito 3”, hicieron 115 y 99 millones en los primeros días de su debut, respectivamente, por lo que la cifra alcanzada genera positividad frente al futuro de las salas de cine.

Sobre “Minions: Nace un villano”

“Minions: Nace un villano” es la segunda precuela de la franquicia “Mi villano favorito”. En esta oportunidad, nos trasporta a la década de los 70, cuando Gru era un pequeño niño, pero ya tenía el deseo de convertirse en un villano. Así, decide “postular” para formar parte de un grupo de villanos, llamados los Vicious 6, pero las cosas no salen como planeaba.

La película ha sido dirigida por Kyle Balda, que ha participado en las dos anteriores películas de la franquicia, y que está acompañado por Brad Ableson, Jonathan del Val. Mientras que el elenco es liderado por Steve Carrell, quien da su voz a Gru, y Pierre Coffin, director de cine que ha estado detrás de varias de las películas de “Minions”.

También participan en la película Julien Andrews, como la madre de Gru; Michelle Yeoh como Master Chow; Alan Arkin, como el líder de los Vicious 6, Wild Knuckles; Jean Claude Van Damme, Danny Trejo, Dolph Lundgren, Teraji P. Henson y Lucy Lawless.

