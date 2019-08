Reseña sin spoilers | "Once upon a time in Hollywood": La melancolía de la 'meca' del cine bajo el ojo de Tarantino | Fuente: YouTube

Once upon a time in Hollywood, la novena (y penúltima) cinta de Quentin Tarantino tiene un peso difícil de llevar: la alta expectativa de los fanáticos. ¿Logró superarlas? No del todo: tiene puntos fuertes, pero un ritmo lento al inicio de la cinta. Vamos por partes.

La historia que cuenta Tarantino se ambienta en el verano estadounidense de 1969 y desarrolla tres historias que se unen a lo largo de la película: una nueva oportunidad como actor para Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), el estancamiento en la carrera como stuntman (doble de acción) para Cliff Both (Brad Pitt) y los primeros trabajos en la actuación para la novel actriz Sharon Tate (Margot Robbie).

Si bien a lo largo de la cinta (que dura casi 3 horas) no vemos una gran evolución de los personajes, uno de sus puntos más fuertes es la actuación de Leonardo como Rick. Una de las escenas más conmovedoras es su diálogo con la pequeña Julia Butters, una joven actriz que actúa en el nuevo proyecto de Dalton. Los pensamientos que surgen en Rick después de esa charla transmiten los miedos de Tarantino.

Por su parte, Margot Robbie es grandiosa como Sharon Tate. Una de sus mejores escenas (y que también disfrutamos en los tráilers): cuando mira a la verdadera Tate en el cine, con una sonrisa genuina, creemos en su actuación.



EL FACTOR MANSON

La familia Manson es un punto aparte. Charles Manson (Damon Herriman) y su clan le dan el toque de terror a la cinta. El papel de Dakota Fanning como Squeaky Fromme parece cumplir con ese cometido: su mentalidad transtornada se refleja al instante.

Las referencias a lo largo de la película están hechas para complacer a los cinéfilos: el esplendor de Hollywood en los 60, el movimiento hippie, lugares, escenas, diálogos... nos llevan a sentir la nostalgia de Tarantino por esa época de la 'meca' del cine. Lamentablemente, algunas escenas nos dejan la sensación de que no aportan en la historia y se nota el afán del director por regalarnos minutos en pantalla de sus actores.

El elenco es un sueño para cualquier director: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Dakota Danning, Al Pacino, Kurt Russell, el fallecido Luke Perry..., un mix para entremezclar personajes reales con otros salidos de la mente del escritor y director.

Aunque Rotten Tomates le da 96% de promedio; en mi opinión, tiene un 7.5/ 10 sólido. Destacan la secuencia entre Cliff y Bruce Lee ─que vemos en los tráilers─, que es incluso mejor en la cinta y el final de la película (muy al estilo Tarantino).