Para Will Smith, protagonista y productor de la película, la historia de "Rey Richard: una familia ganadora" es la historia de "El sueño imposible.

Una historia de la vida real que conmoverá al mundo entero. "Rey Richard: una familia ganadora" sigue el inspirador viaje de una familia cuya determinación inquebrantable y fe incondicional nos dio a dos de las leyendas deportivas más grandes del mundo.

La historia cuenta cómo Richard Williams está decidido a que sus hijas, Venus y Serena, hagan historia. Entrenando en las canchas de tenis abandonadas de Compton, un barrio peligroso de California, llueva, truene o relampagueé, las niñas son moldeadas por el compromiso inquebrantable de su padre de convertirlas en estrellas del tenis. El largometraje tiene como objetivo llegar al corazón del espectador y sacudir su lado más sensible con una historia real y emotiva de superación.

Para Will Smith, protagonista y productor de la película, la historia de "Rey Richard: una familia ganadora" es la historia de “El sueño imposible".

"La mayoría de nosotros, tenemos sueños imposibles. Tenemos cosas que haríamos si creyéramos que son posibles, cosas que haríamos si creyéramos. La historia de Richard y de esta familia es en gran medida el Sueño americano. Hay muy pocos lugares en la tierra en donde podrían ocurrir historias como las Venus y Serena. Esencialmente, se trata de querer ser las mejores versiones de nosotros mismos, pero a veces, nuestras circunstancias pueden no coincidir con eso. Todo depende de la fuerza del espíritu humano para vencer los obstáculos. Es la realización de un deseo para todos nosotros”, comentó.





GRAN ELENCO

El productor Trevor White cuenta que “cuando comenzamos realmente a ver quién era Richard como persona, vimos a ese hombre increíblemente complejo, determinado a hacer triunfar a su familia y cómo juntos —Richard, Oracene y sus hijas— habían contribuido a que Venus y a Serena se convirtieran en mujeres sobresalientes y campeonas”.

Además de Will Smith, en su reparto se encuentran Jon Bernthal, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn, Dylan McDermott, entre otros. Reinaldo Marcus Green dirigió Rey Richard: una familia ganadora a partir de un guion escrito por Zach Baylin. Los productores fueron Tim White y Trevor White, bajo el estandarte de Star Thrower Entertainment, y Will Smith bajo el estandarte de su compañía productora Westbrook. Isha Price, Serena Williams, Venus Williams, James Lassiter, Jada Pinkett Smith, Adam Merims, Lynn Harris, Allan Mandelbaum, Jon Mone y Peter Dodd fueron los productores ejecutivos.

La cinta de Warner Bros. Pictures, "Rey Richard: una familia ganadora" estrenó en cines peruanos el 2 de diciembre.

EL DATO

"Rey Richard: una familia ganadora"

Actores: Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton.

Director: Reinaldo Marcus Green

Duración: 2h. 24m.

