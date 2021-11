"Spider- Man: No Way Home" llegará a los cines peruanos el próximo 16 de diciembre. | Fuente: Marvel Studios/ Sony

Para dar cierre a un 2021 con varios estrenos del Universo Marvel bajo el brazo, Marvel Studios estrenará el 16 de diciembre su apuesta más esperada por los fanáticos: "Spider- Man: No Way Home", la tercera cinta de la saga protagonizada por Tom Holland.

La cinta, que llegará a nuestras salas de cine un día antes de su estreno en Estados Unidos, iniciará su preventa local este lunes 29 de noviembre, fecha confirmada hoy para Perú y otros países de la región.

Cada cine local manejará el horario para que los fans puedan adquirir las entradas para ver la película, así como el costo de cada entrada. La comunicación oficial se manejará en sus plataformas oficiales y se podrían adquirir de forma virtual y/o presencial.

¿DE QUÉ TRATARÁ "SPIDER- MAN: NO WAY HOME"?

“Spider-Man: No Way Home”, trae de regreso al buen vecino y amigo Spider-Man en una situación mucho más complicada: su identidad secreta ha sido revelada públicamente y es culpado del asesinato de Mysterio.

El superhéroe arácnido pedirá la ayuda de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para borrar los recuerdos de toda la población para regresar a su vida de antes. Sin embargo, el hechizo saldrá mal y abrirán las puertas a un multiverso, donde el protagonista se encontrará con viejos rostros conocidos… los mismos villanos de las pasadas franquicias.









CUMBERBATCH SOBRE "SPIDER-MAN: NO WAY HOME"

Brillante y arriesgada. Así describió Benedict Cumberbatch a la próxima película “Spider-Man: No Way Home”, donde volverá a interpretar a Doctor Strange.

El actor británico conversó con el podcast “Variety Awards Circut Podcast”, de la revista Variety, acerca de lo que se verá en la nueva cinta de Marvel y, aunque evitó dar demasiados detalles, se mostró muy emocionado de enseñarla al mundo. ¿Las expectativas crecen aun más? Sus declaraciones apuntan a que sí.

“‘Spider-Man: No Way Home’ va a ser muy, pero muy divertida. Van a haber muchos debates sobre ella. Estoy seguro, pero es un concepto brillante y arriesgado. Tiene una gran ambición. No la he visto, pero tengo que decir que todo parece indicar que lo ha logrado”, reveló Benedict Cumberbatch.

