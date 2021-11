"Spider-Man: No Way Home" llegará a los cines el próximo 15 de diciembre, según confirmó Sony Pictures. | Fuente: Marvel Studios

Con cada nuevo avance, "Spider-Man: No Way Home", la tercera película del superhéroe arácnido de Marvel, va entregando nuevos detalles de su trama. En un nuevo adelanto publicado hace unos días, las referencias a Tobey Maguire y el multiverso salieron a la luz.

Dicho spot televisivo presenta en imágenes al Doctor Octopus (Alfred Molina) conversando con Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), quien le pregunta si reconoce a Tom Holland como Peter Parker, a lo que el villano de Marvel responde que no, en alusión al interpretado por Tobey Maguire.

Asimismo, en uno de los cortes que presenta "Spider-Man: No Way Home", el protagonista afirma que "el multiverso es real". Y todo el video culmina con Mary Jane (Zendaya), Peter Parker (Tom Holland) y Ned (Jacob Batalon) riéndose del nombre de Doctor Octopus.

El domingo 21 de noviembre, cabe recordar, la productora Sony Pictures anunció que el estreno de la nueva cinta de Marvel será el 15 de diciembre de 2021.

Sinopsis de "Spider-Man: No Way Home"

“Spider-Man: No Way Home”, la tercera entrega con Tom Holland, estrenó su primer tráiler oficial la noche de ayer lunes 24 de agosto. Vemos el regreso del buen vecino Spider-Man en una situación mucho más complicada: su identidad secreta ha sido revelada públicamente y es culpado del asesinato de Mysterio.

El superhéroe arácnido pedirá la ayuda de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para borrar los recuerdos de toda la población para regresar a su vida de antes. Sin embargo, el hechizo saldrá mal y abrirán las puertas a un multiverso, donde el protagonista se encontrará con viejos rostros conocidos… los mismos villanos de las pasadas franquicias.

¿Regresarán Andrew Garfield y Tobey Maguire a Marvel?

En medio de las fuertes especulaciones en las redes sociales, Sony respondió sobre la presunta reunión de Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield en “Spider-Man: No Way Home”. “Esos rumores de cástings no están confirmados”, dijo un representante de la compañía a ET Canada.

Más adelante, la reconocida actriz Zendaya fue consultada al respecto en una entrevista con Jimmy Kimmel, pero no brindó demasiados detalles de lo que se está viviendo en las filmaciones con Holland y sus ya conocidos compañeros que han sido parte de la trama desde el primer filme.





