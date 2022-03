"The Batman": Matt Reeves contó anécdota sobre Paul Dano durante la grabación | Fuente: Paul Dano / EFE - Matt Reeves - AFP

Como murciélagos que escapan de una cueva, los secretos detrás de la filmación de “The Batman” comienzan a salir a la luz. En un reciente artículo de The Hollywood Reporter sobre Paul Dano, quien interpreta al villano de la película, el director Matt Reeves contó una interesante anécdota que deja claro el nivel de perfeccionismo del actor.

Se trata de una escena en la que Batman (Robert Pattinson) habla con Acertijo (Paul Dano), a través de una videollamada telefónica. Cuando se grabó, Dano estaba en una habitación solo con un iPhone y a través de un auricular mantenía comunicación con Reeves, que se encontraba con el resto del equipo en un set donde se simulaba la escena de un crimen.

A pedido del actor, que experimentó diversas formas de comunicarse con el Caballero de la Noche, la toma se realizó cerca de 200 veces.

"[Paul Dano] dice: 'Está bien, déjame probar una en la que estoy fuera de cámara y meto la cabeza… Déjame probar una en la que ya estoy sentado allí’. Él estaba dirigiendo esta obra de una sola persona en un iPhone. El vértigo realmente me afectó… Era tan inventivo y creativo. También es muy crítico consigo mismo”, reveló Matt Reeves.

Las palabras de Reeves se entienden mejor si se toma en cuenta que Paul Dano ha dirigido una película: “Wildlife”, estrenada en el 2018 y protagonizada por Jake Gyllenhaal y Carey Mulligan.

“The Batman”: Paul Dano, el Acertijo, puso su salud en riesgo al crear su personaje

A puertas del estreno de “The Batman”, la esperada película de Warner Bros. y DC Cómics, nuevos secretos comienzan a salir a la luz sobre su realización. En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Paul Dano, quien interpreta al villano Riddler (Acertijo), contó algunas particularidades de la grabación.

Dano, recordado por películas como “Petróleo sangriento” u “Okja”, dio algunos detalles sobre la construcción de su personaje. Al tratarse de un meticuloso asesino, debía encontrar la forma de no dejar rastro. Por lo que pensó, en primer lugar, en afeitarse todo el cuerpo; sin embargo, después pensó en cubrirse el rostro con papel celofán, a fin de que el Acertijo no deje huellas.

A Matt Reeves, el director de "The Batman" le gustó la idea, en primera instancia; pero al ver que, tras horas de filmación, el rostro de Paul Dano quedaba tan morado como una betarraga, le sugirió no seguir con esa idea. El actor no dio su brazo a torcer y continuó con el papel celofán.

“Solo espero que en Halloween nadie se envuelva la cabeza en una envoltura de Saran [celofán y se desmaye por el agotamiento por calor”, comentó el actor.

Paul Dano también ayudó a la vestuarista de la película, Jacqueline Durran, a elegir la máscara que lleva el villano, la cual encontraron en Ebay y es usada por el ejército de los Estados Unidos para acciones de invierno.

