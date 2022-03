the Batman | Fuente: Twitter: @TheBatman

A poco del estreno mundial de The Batman, el mítico personaje de DC Comics protagonizado por Robert Pattinson, los fanáticos del murciélago tienen altas expectativas en este largometraje, ya que veremos una nueva faceta del llamado “detective más grande del mundo”, a cargo de Matt Reves.

Pero, como toda película de héroes, siempre está inspirada en las tiras cómicas.

“Batman: Year One” (1987)

Posiblemente, la influencia más poderosa en la que se inspiró Matt Reeves e, incluso, como inspiración de la trilogía de Christopher Nolan. En este cómic veremos a un inexperto Batman durante su primera etapa como vigilante, llegando a Gotham, luego de un exhaustivo entrenamiento. Además del principio de la carrera de Jim Gordon en el Departamento de Policía de Gotham City y la polémica reinvención de Selina Kyle como Dominatrix. Uno de los principales villanos de esta etapa de Batman es Carmine “El romano” Falcone.

Batman: Year One | Fuente: @DCComics

“Batman: The long Halloween” (1996)

Este increíble cómic muestra la otra faceta del murciélago: la del detective. Algo que buscará explotar la película “The Batman” al enfrentarlo con The Riddler. En esta historia formará un equipo que, poco a poco, perderá la confianza. Por su parte, el comisionado Gordon y Harvey Dent servirán como la base amical y el eje central de la vida de Batman al lado de Selina. Por otro lado, se verá muy poco a Bruce Wayne, pues una de las intenciones del guionista era el desfiguramiento y la pérdida de identidad del personaje al convertirse en Batman al luchar con The Joker, Salomon Grundy, Scarecrow, Catwoman, Poison Ivy, entre otros.

"Batman: The Long Halloween" | Fuente: @DCComics

“Batman: Dark Victory” (1999)

La historia ocurre tiempo después de The long Halloween, esta vez se centrará en la guerra territorial entre Two-Face y lo que queda de la familia Falcone, a cargo de Sofía Falcone. Además, hace un recuento del origen de Dick Grayson como Robin y, posteriormente, bajo la tutela de Bruce.

Batman: Dark Victory | Fuente: @DcComics

“Catwoman: When in Rome” (2004)



Spin-off de The Long Halloween, pero protagonizado por Catwoman, esta tira se centra en la investigación de Selina Kyle, quien busca encontrar respuestas sobre la posibilidad de ser hija de Carmine Falcone.

Catwoman en los cómics | Fuente: @DCBatman

