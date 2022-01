Warner Bros. comparte escena de "The Batman" como clip publicitario. | Fuente: Warner Bros.

Estamos a menos de mes y medio para el estreno de 'The Batman', la próxima película de DC, protagonizada por Robert Pattinson. El domingo 12 de enero, Warner Bros. compartió una escena de la película en YouTube, a manera de anuncio publicitario; no como tráiler o video permanente en su canal oficial.

En ella se puede ver a Bruce Wayne (Robert Pattinson) atendiendo un velatorio en una iglesia, cuando escucha la conversación sobre un policía que está no habido. Tras oír ruido en la calle, nota una extraña presencia, pero un automóvil hace su irrupción en la iglesia, obligándolo a reaccionar y olvidarse de la figura, que vendría a ser el villano de la película: Acertijo. Finalmente, del carro sale el policía desaparecido, amordazado y con una bomba atada al cuerpo.

De esta manera, los estudios Warner vienen calentando el ambiente para el estreno de 'The Batman', que se estrena el próximo 3 de marzo. Durante la semana, también revelaron la duración de la película, que será de 2:55, de los cuales, ocho estarán destinados a los créditos. Otro dato que se ha soltado es que será apta para mayores de trece años.

'The Batman' ha sido dirigida por Matt Reeves (“El planeta de los simios”) y, además de Robert Pattinson, contará con las actuaciones de Zoë Kravitz, en su rol de Gatúbela; Paul Dano, como el Acertijo; y Collin Farrel como el Pingüino.

'The Batman': mira los nuevos afiches de la película

El 3 de marzo se estrena 'The Batman', la nueva película del 'Caballero de la Noche', que tendrá como protagonista a Robert Pattinson, como Batman y a Zoë Kravitz, en el rol de Catwoman (Gatúbela). El miércoles 19, a través de su cuenta de Instagram, Warner Bros. Pictures compartió dos nuevos afiches de la cinta.

En el primero, se ve la mitad del rostro de Batman y un texto en la parte superior que dice "Unmask the truh" (“Desenmascara la verdad). Este post va acompañada del texto: “La venganza se encuentra detrás de la máscara”.

En el segundo póster, se ve a Batman y Catwoman de perfil, mirando Ciudad Gótica desde lo alto. El poster no lleva ningún mensaje, pero el post de Instagram sí: “The Bat and the Cat - it’s got a nice ring to it”; (“El murciélago y la gata - suena bien”). Esta frase es tomada del último tráiler de la película, que justamente se titula así.

