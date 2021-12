Mira le nuevo tráiler de "The Batman", con Robert Pattinson y Zoë Kravitz. | Fuente: Warner Bros

"The Bat and the Cat" ("El murciélago y la gata"), así se titula el nuevo tráiler de “The Batman”, sin dudas una de las películas más esperadas del 2022. Este nuevo avance de la cinta protagonizada por Robert Pattinson aclara bastante más la trama.

Al inicio de tráiler, vemos a Bruce Wayne ser recriminado por no haber hecho por Ciudad Gótica tanto como sus padres. Sin embargo, más adelante, todo parece indicar que la trama principal del filme estará vinculada con un secreto de la familia Wayne.

“Todos estos años me mentiste, Alfred”, dice un furioso Bruce. “Todos tenemos nuestras cicatrices… Usted es todavía un Wayne”, le responde el fiel mayordomo. En otro momento, Catwoman, interpretada por Zoë Kravitz, le dice “Todo se trata de los Wayne”. Otra razón para suponer por dónde nos llevará esta película.

Este secreto sería el gran motivo del Acertijo, que será interpretado por Paul Dano, para hacer arder Ciudad Gótica, con la ayuda de un ejército de encapuchados, como se puede ver en el avance. “Estoy aquí para desenmascarar la verdad sobre esta cloaca que llamamos ciudad. Tú también eres parte de esto”, le dice a Batman, tras lo cual le revela que conoce su verdadera identidad.

El encuentro entre Batman y Catwoman también saca chispas en el tráiler. No solo se enfrentan en una pelea, también parecen vincularse sentimentalmente, al punto de que el personaje de Robert Pattinson le revela su identidad al de Zoë Kravitz. “El murciélago y la gata… suena bien” dice esta última.

¿Qué más sabemos de “The Batman”?

Esta película contará con un reparto de lujo. Robert Pattinson, Zoë Kravitz y Paul Danno estarán acompañados por Colin Farrell, que interpretará a otro icónico villano: el Pingüino. Mientras que Andy Serkis hará de Alfred Pennyworth, y Jeffrey Wright, del comisionado James Gordon.

También se sabe que Warber Bros. planea sacar dos spinoff de "The Batman", las cuales se verán por HBO Max. La primera se enfocará en el departamento de policía de Ciudad Gótica, y la segunda tratará sobre los orígenes del Pingüino.

“The Batman” llegará a nuestros cines el 4 de marzo de 2022, siendo el primer estreno importante de DC Comics para este año, en el que también veremos “Black Adam” (julio), "The Flash" (noviembre) y "Aquaman And The Lost Kingdom" (diciembre).

