"Top Gun: Maverick" continúa volando alto en la taquilla mundial, tras superar la barrera del billón de dólares.

“Top Gun: Maverick”, la más reciente película de Tom Cruise, acaba de superar el billón de dólares en la taquilla global. De esta manera, se posiciona como la primera película del actor en pasar esta barrera y la segunda cinta en hacerlo durante la pandemia, según informó The Hollywood Reporter.

En los Estados Unidos y Canadá, “Top Gun: Maverick” ha hecho 521.7 millones de dólares, mientras que en el resto del mundo ha llegado a los 484.7 millones de dólares. En su quinta semana, la cinta hizo 30.5 millones domésticamente, gracias a su reestreno en cines con formato Imax, y en el extranjero recaudó 44.5 millones de dólares.

“Top Gun: Maverick”, la película más taquillera de la carrera de Tom Cruise

Hasta antes del estreno de “Top Gun: Maverick”, “Misión Imposible: Fallout”, de 2018, era la película más taquillera de la carrera de Tom Cruise, con 791 millones de dólares. Asimismo, la cinta es la segunda más taquillera desde la pandemia; solo “Spider-Man: No way home” la supera, con 1.89 billones de dólares.

Además, es la segunda película más taquillera de Paramount Pictures, solo por detrás de “Titanic”, y su mayor éxito en 15 mercados, como el francés, el brasileño, el británico o el australiano.

La primera “Top Gun”, de 1986, recaudó mundialmente 357.8 millones.

Steve Stevens, legendario guitarrista de Billy Idol, habló sobre la grabación del tema principal de 'Top Gun'

Además de ser el legendario guitarrista de Billy Idol, rockero que el próximo 4 de septiembre dará un concierto en Perú, Steve Stevens es también el responsable de la canción principal de la cinta ochentera 'Top Gun', que hace poco estrenó su secuela 'Top Gun: Maverick', convertida en un taquillazo a nivel mundial y protagonizada nuevamente por Tom Cruise.

A raíz del éxito de la segunda parte de la película ochentera, la revista Guitar Techniques buscó a Stevens para preguntarle sobre su participación en 'Top Gun Anthem'. El músico comentó cómo conoció al compositor de la pieza, Harold Faltermeyer, cuando este último fue reclutado para tocar en un álbum de Billy Idol.

"Harold Faltermeyer había venido a grabar teclados para el tercer disco de Billy Idol, 'Whiplash Smile'", dijo el guitarrista. "Era amigo de nuestro productor Keith Forsey. Luego me preguntó si estaría interesado en tener una oportunidad de grabar guitarras sobre el tema de la película luego de unas horas", añadió.

La canción compuesta por Faltermeyer requería un elemento emotivo y es cuando el talento de Steve Stevens entró en acción. "Cuando grabé mis guitarras pude rastrear una grabación completa. Pensé que, dado que el final del solo se mantuvo en el mismo acorde G durante cuatro compases, subiendo intervalos, golpeando esos los intervalos en la tercera cuerda al aire serían un gran final", sostuvo.

En la entrevista, además, comentó que la guitarra que usó para grabar fue una Charvel San Dimas con un amplificador 68 Marshall plexi y un pedal Boss GE7 para darle más potencia a la grabación.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).