Los estudios Paramount han sido demandados por la familia del autor del artículo que inspiró la película "Top Gun", protagonizada por Tom Cruise, por una presunta infracción de los derechos del autor que afecta a la segunda parte de este exitoso film recientemente estrenado.

Según informan medios estadounidenses, la demanda fue presentada este lunes en la corte federal del estado de California por los herederos de los derechos del artículo que en 1983 escribió el periodista israelí Ehud Yonay, en el que se inspiró el argumento de la primera parte la película.

La demanda la firman la viuda y el hijo del periodista de "Top Guns", el artículo publicado en la revista California Magazine sobre los pilotos de combate de élite que inspiró el film. La denuncia afirma que la película original acreditó la historia y se ajustó a los derechos de autor.

Pero señala que los estudios Paramount no podían rodar la segunda parte del film, "Top Gun: Maverick", sin haber solicitado los permisos adecuados de nuevo, ya que, según dicen, es un trabajo derivado del artículo original, asegura la prensa estadounidense.

ÉXITO TAQUILLERO

"Top Gun: Maverick" se ha convertido en la película más taquillera de toda la carrera de Tom Cruise en Estados Unidos., donde ha recaudado más de 290 millones de dólares en apenas dos semanas.

Tras un espectacular estreno que recaudó 120 millones de dólares en su primer fin semana, el interés del público por la cinta de acción no ha mermado, pues en su segundo fin de semana en cines ingresó más de 90 millones, una retención de audiencia que ni la factoría Marvel ha logrado en sus estrenos más recientes.

Antes de "Top Gun: Maverick" la película más lucrativa de Cruise en el país norteamericano fue "War of the Worlds", que recaudó 234 millones en 2005, cuando el contexto era mucho más propicio para el negocio de los cines.

Hay tres razones que explican el buen desempeño del filme: Se presentó por todo lo alto en el Festival de Cannes, ha recibido críticas excelentes y tuvo una fecha de estreno estratégica, durante el fin de semana en el que EE.UU. celebraba el Memorial Day, que contaba con el lunes como festivo en todo el país.

Así, en tan solo cuatro días, el estudio Paramount+ logró recuperar su inversión de más de 170 millones en la cinta, dirigida por el arquitecto Joseph Kosinski ("Tron: Legacy").

