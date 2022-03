Zoë Kravitz reveló que fue rechazada de la audición de "Batman: El caballero de la noche asciende", por su color de piel. | Fuente: AFP

Tuvo su revancha. Zoë Kravitz, la actriz que interpreta a Selina Kyle/Catwoman en “The Batman”, reveló en una reciente entrevista con The Guardian que, hace diez años, se presentó al casting de “El caballero de la noche asciende”, la tercera película de la trilogía dirigida por Christopher Nola. Sin embargo, la respuesta que recibió fue, por decir lo menos, desalentadora.

La actriz recordó que la persona encargada de la audición le dijo que se veía muy “urbana”. “No sé si vino directamente de Chris Nolan. Creo que probablemente fue un director de casting de algún tipo, o un asistente del director de casting”, comentó la actriz.

Zoë Kravitz es hija de Lisa Bonet y Lenny Kravitz, dos artistas biraciales. Bonet es hija de un padre afroamericano y una madre blanca. A la inversa, Lenny tuvo un padre blanco y una madre afroamericana, que incluso fue la primera actriz en representar a una pareja biracial en la televisión: Roxie Roker.

Si bien las experiencias familiares le han dado bastante consciencia sobre el tema racial en el mundo del espectáculo, no dejó de ser complicado enfrentar el racismo. “Ser una mujer de color y ser actriz y que me dijeran en ese momento que no podía audicionar debido al color de mi piel, y la palabra urbano lanzada de esa manera, eso fue lo realmente difícil de ese momento”, reveló.

Los nuevos proyectos de Zoë Kravitz

Como ya lo ha demostrado a lo largo de su carrera, Zoë Kravitz no se duerme en sus laureles, pues según comentó a The Guardian tiene varios proyectos a futuro, uno de ellos es con su banda llamada LOLAWOLF, conformada por ella y el productor Jimmy Giannopoulos. También prepara un proyecto solista, con la ayuda de Taylor Swift, quien es su íntima amiga.

Sin embargo, el proyecto que más llama la atención es “Pussy Island”, película que marcará su debut como directora. Según explicó la misma Zoë, se trata de un thirller con temática “me too”, sombre una camarera que se propone seducir a un magnate.

Para ella, escribir una película y dirigirla la aleja del estrés de la actuación. “Me encanta escribir, me encanta editar, pero actuar a menudo me estresa mucho, porque siento que estoy allí para servir al director y no quiero defraudarlo”.

La actriz de “The Batman” explicó, además, que el hecho de estar detrás de la cámara le da un mayor acercamiento a la psicología de los humanos, algo que le parece muy interesante y que le gusta analizar.

