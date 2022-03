"The Batman" es una de las cintas más taquilleras en lo que va de 2022. | Fuente: Warner Bros.

Después de su estreno en la cartelera, siguen saliendo a la luz nuevos detalles del rodaje de "The Batman". El último, precisamente, fue revelado por el director Matt Reeves, quien aseguró que hubo una escena del Joker (encarnado por Barry Keoghan) que fue eliminada de la cinta.

En una entrevista con el portal IGN, el cineasta dio a conocer que hubo otro momento de la película en que aparece la estrella de "Eternals", caracterizado como el villano del Hombre Murciélago, pero esta no llegó al corte final.

A continuación, te contamos más sobre este dato revelador de "The Batman", contado por el mismo Reeves. Sin embargo, te alertamos que la nota contiene SPOILERS que podrían afectar tu experiencia en el visionado de la cinta de DC Comics.

Los personajes de 'Rogue's Gallery' en "The Batman"

Hacia la parte final de "The Batman", el villano Acertijo (interpretado por Paul Dano) es finalmente encerrado en el Hospital Estatal de Arkham. En su celda, deprimido al descubrir que el Caballero de la Noche no suscribe su visión de terror, oye unas palabras de aliento de un prisionero vecino.

Una carcajada delata que tras los barrotes de ese "prisionero no visible de Arkham" se esconde el Joker. Pero entonces no llega a saberse mucho más del personaje, uno de los enemigos más emblemáticos del superhéroe de Ciudad Gótica.



Al respecto, Matt Reeves afirmó que "la razón por la que Joker está en la película es que en realidad había otra escena anterior". "La película no es una historia sobre el origen de Batman, aunque sí son sus primeros días, realmente es una historia sobre el origen de los personajes de 'Rogue's Gallery'. Y para mí, creo que es esta idea de que el Joker aún no es el Joker, pero ya tienen esta relación", dijo.



En los cómics de Batman, la "Rogue's Gallery' es el término utilizado para designar a la galería de villanos que Batman enfrenta a lo largo de los años. Desde aquellos que se esconden bajo un disfraz, como el mismo Joker o Poison Ivy, hasta quienes forman parte del crimen organizado, como Carmine Falcone, Rupert Thorne, entre otros.

Barry Keoghan, conocido por su papel en "Eternals", da vida al Joker en "The Batman". | Fuente: IMDB / "Mammal"

"The Batman": ¿Qué pasaba en la escena eliminada?

"La escena que no estaba en la película, la escena que precedía a lo que vemos es en realidad realmente genial y se lanzará en algún momento. Es una escena en la que Batman se está poniendo muy nervioso porque Acertijo le está escribiendo. Y él dice: 'Pero bueno, ¿por qué me escribe este tipo?' Y se da cuenta de que tiene que perfilar a este asesino", manifestó Matt Reeves.

Así, de acuerdo con él, Batman "va a ver a otro asesino con el que claramente ha tenido una experiencia en estos primeros dos años". "Y este asesino en esta historia aún no es el personaje que llegamos a conocer, ¿verdad? Así que todo el mundo está como en su infancia. Entonces, en los cómics, estos personajes a menudo declaran sus alter egos en respuesta al hecho de que hay un Batman por ahí. Y aquí, tenemos un Joker que aún no es el Joker", sostuvo.

Seguramente, un nuevo Joker aparecerá en los próximos años. Esta vez, Barry Keoghan tomará el testigo dejado por Joaquin Phoenix. Y no solo este personaje antagónico tendrá su propia producción, sino también el Pingüino, interpretado por Colin Farrell, como confirmó recientemente HBO Max y Matt Reeves.

