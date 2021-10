El actor reveló en una entrevista que hace 20 años rechazó ser parte de "El señor de los Anillos" y dice que se arrepiente de esa decisión. | Fuente: AFP

"El señor de los Anillos" se estrenó en 2001 y rápidamente se convirtió en una de las cintas más exitosas de ese año. Ante esto, Adrien Brody se arrepintió de haber rechazado la propuesta que le hizo Peter Jackson de ser parte de la película; sin embargo, en 2002 estrenó 'El Pianista' y ganó un Oscar a 'Mejor actor' por su grandiosa actuación.



Ya han pasado 20 años desde ese momento, pero el actor ha dicho que sigue sintiéndose mal por la decisión que tomó y reveló a la revista GQ que tras ver la película en cines, se arrepintió al instante.

"De alguna forma, no lo aproveché", ha contado el actor sobre esta oportunidad perdida: "No sé para qué personaje habría sido bueno, pero había un personaje que era algo como un Hobbit. Estaba buscando otra cosa". Aunque en aquel momento la oferta no le atrajo, reconoce que se ha arrepentido de su decisión.

"Recuerdo ir a ver El señor de los anillos a un cine con mi exnovia. Se volvió hacia mí y me dijo: '¿Rechazaste El señor de los anillos? Recuerdo sentirme tan estúpido. Pero no creo que hubiera tenido el rol de Jack en King Kong. No creo que se hubiera traducido".

A pesar que Adrien Brody rechazó a Peter Jackson, él y su equipo decidieron llamar al actor para King Kong. Ahí fue cuando el actor se dio cuenta de la importancia de las grandes historias con presupuestos enormes e historias de gran calado.

"Tuvimos la premiere en Times Square y cerraron todo Times Square", prosigue recordando el estreno especial de King Kong en Nueva York, "el alcalde estaba allí y nos presentó a la ciudad. Fue algo grande. Mi cara quedó inmortalizada en un vaso de refresco del McDonald's. ¿Cuándo le pasa esto a nadie?", concluye entre risas.

La nueva película de Adrien Brody

Gracias a su gran trabajo, Adrien Brody se ha convertido en uno de los actores de cine más cotizados, así que este 22 de octubre estrenará la película "La crónica francesa", la nueva película de Wes Anderson, con el que vuelve a coincidir tras "Viaje a Darjeeling". "Fantástico Sr. Fox" y "El gran hotel Budapest.

