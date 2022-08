En 2016, el actor Andrew Garfield protagonizó "Silencio", la cinta de Martin Scorsese. | Fuente: Paramount Pictures

El actor británico Andrew Garfield reveló que para su rol protagónico en 'Silencio', la cinta que Martin Scorsese estrenó en salas de cine en 2016, se privó de tener relaciones sexuales durante medio año y también dejó de desayunar a lo largo de varios meses.

En la nueva adaptación fílmica de la novela del escritor japonés Shūsaku Endō, la estrella de Hollywood dio vida a un sacerdote jesuita del siglo XVII que, junto a un colega (Adam Driver), viajan desde Portugal hasta Japón en busca de su desaparecido mentor (Liam Neeson).

Andrew Garfield contó durante una entrevista con el podcast 'WTF with Marc Maron' que para el proyecto de Martin Scorsese decidió seguir los pasos de la actuación de método. "Acabas en un espacio bastante profundo. Es un proceso de transformación", señaló al respecto.

"Fui célibe durante seis meses (...) y ayuné mucho", indicó el actor de 39 años. También agregó que realizó un retiro espiritual de un mes y estudió el catolicismo con un cura jesuita. "Tuve algunas experiencias bastante salvajes y psicodélicas por privarme de sexo y comida durante ese periodo", dijo.

Andrew Garfield y las ideas "erróneas" sobre la actuación de método

Fundada por el director ruso de teatro Konstantin Stanislavski, la actuación de método es una técnica que consiste en que los actores o las actrices utilicen su "yo físico, mental y emocional" para darle forma a un personaje, de acuerdo con el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg.

Según Andrew Garfield, hoy en día existe una "idea errónea" alrededor de este sistema que le molestaba. "No se trata de ser un imbécil con todo el mundo en el set", sostuvo quien diera vida a Spider-Man en las cintas de Marvel.

"En realidad, se trata de vivir con la verdad en circunstancias imaginadas, y ser muy amable con el equipo al mismo tiempo, y ser un ser humano normal. Y poder dejarlo cuando lo necesitas y permanecer en él cuando quieres permanecer en él", opinó.

Aunque la crítica estadounidense aclamó 'Silencio', la película de Martin Scorsese solo consiguió una nominación a mejor fotografía en los Oscar de 2016. Andrew Garfield, por su parte, ganó un premio por este papel en los London Film Critics Circle de 2017.





Adam Driver y Andrew Garfield formaron parte del elenco "Silencio", una nueva adaptación fílmica de la novela del japonés Shusaku Endo. | Fuente: Paramount Pictures

Andrew Garfield se tomará un descanso tras 'Under the Banner of Heaven'

Actualmente, Andrew Garfield se encuentra promocionando la serie "Under the Banner of Heaven", donde interpreta a un detective que ve a su fe desfallecer en el preciso momento en que indaga sobre un asesinato en una comunidad mormona.

En abril pasado, la celebridad anunció que planea tomarse un descanso de la actuación. En los últimos años, su carrera ha estado más que ajetreada: no solo participó en 'Spider-Man: No Way Home' y 'Tick, Tick... ¡Boom!', por la que estuvo nominado al Oscar, también estuvo en 'Los ojos de Tammy Faye' e hizo teatro.

“Voy a descansar un poco… Necesito recalibrar y reconsiderar lo que quiero hacer a continuación y quién quiero ser, y solo ser un poco persona por un tiempo”, dijo a la revista Variety.

