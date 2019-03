Angelina Jolie negocia su incorporación a la cinta de Marvel "The Eternals" | Fuente: AFP

Angelina Jolie negocia su incorporación al elenco de la cinta de Marvel Studios "The Eternals", informó el medio especializado The Hollywood Reporter. Todavía no se conoce qué papel interpretaría Jolie en esta cinta que dirigirá Chloé Zhao, quien cosechó un gran éxito entre la crítica con su película "The Rider" (2017).



La versión para la gran pantalla de "The Eternals" contará con un guion escrito por los primos Matthew y Ryan Firpo.



"The Eternals" es uno de los proyectos que Disney está preparando para el futuro de Marvel Studios, que cerrará una etapa de su universo cinematográfico con el estreno el próximo 26 de abril de "Avengers: Endgame".



Estos personajes ampliarán la gama de los personajes cósmicos de Marvel Studios.

LOS ETERNOS

En los cómics, los Eternals o Eternos son una poderosa raza de seres cósmicos que han existido en nuestro sistema solar durante millones de años. Aunque la mayoría de Eternos casi parecen humanos, su avanzada biología les da una fuerza increíble, vidas largas y poderes sobrehumanos.

Estos seres, así como los Desviantes, se fueron creados por dioses cósmicos conocidos como los Celestiales, en una forma de experimentos en proto-humanos primigeneos. A diferencia de los Desviantes, son seres que siempre se han inclinado por defender la paz. Todos, excepto Thanos.

Los personajes fueron creados por Jack Kirby y disfrutaron de un cómic propio. Y aunque su historia fue cancelada por falta de popularidad, su presencia ha sido de vital importancia en las Guerras del Infinito y las historias cósmicas de Marvel.