Falta un día para que se estrene ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, una de las cintas más esperadas de Marvel ya que da inicio a la Fase 5 de la UCM. No obstante, las primeras críticas no han sido nada positivas.

Este filme ha sido calificado como la segunda cinta peor valorada en Rotten Romatoes. Si bien había empezado con un 79% de aprobación, a medida que ha obtenido más reseñas, el porcentaje ha ido bajando y llegó a 54%.

Con ello, ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ se ubica solo por detrás de ‘Eternals’, que tuvo un puntaje inferior a 47%.

En el nuevo tráiler de la película de Marvel muestra un lado más complicado a las anteriores ya que tendrá un toque más tecnológico. Ahora la hija de Scott Lang también forma parte del grupo portador de trajes especiales diseñados por el personaje de Michael Douglas.

La batalla ya no es en la Tierra y, aunque no está claro dónde se centra la trama, hay una cuestión clara: Ant-Man ya tiene un lugar propio en la saga.

¡Mañana llega a los cines #AntManAndTheWasp: Quantumania y así fue la premiere en Latinoamérica! 🐜🔥



Disfruta hoy de la función pre-estreno, solo en cines y en 3D. 🎬🍿 pic.twitter.com/zMUajVisPW — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) February 15, 2023

¿Cuándo se estrena 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania'?

'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' se estrenará el 16 de febrero. Después, la película de Marvel que sigue es Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

"'Ant-Man and The Wasp: Quantumania' será graciosa como Avengers"

Peyton Reed, el director de la nueva película de Marvel, pidio a Kevin Fage más presupuesto para realizar 'Ant-Man and The Wasp: Quantumania' porque quería que fuera del mismo nivel que los Avengers:

"Metafóricamente pateé la puerta de Kevin Feige. La gente pensó ‘Oh, estos son pequeños y divertidos limpiadores de paladar después de una película gigantesca como la de los Vengadores’. Para esta tercera, dije: ‘Ya no quiero ser el limpiador de paladar. Quiero ser la gran película de los Vengadores", dijo Redd para Entertainment Weekly.

Además, Peyton Reed quería que Ant-Man y The Wasp se enfrentaran a un contrincante realmente desafiante, un personaje completamente entrañable surgido de los cómics; la mejor alternativa fue Kang, supervillano que ya fue presentado en la primera temporada de Loki.

"Crecí como un verdadero nerd de los cómics de Marvel, y hay un puñado de antagonistas en el universo de los cómics de Marvel que son memorables. Loki, obviamente, Doctor Doom de los Cuatro Fantásticos y Kang el Conquistador. En conversaciones con Kevin Feige y Marvel, fue como, quiero poner a Ant-Man y Wasp contra un villano realmente formidable en esta película, así que lo estamos haciendo con Kang el Conquistador", agregó.

