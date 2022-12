En "Avatar 2", Jamie Flatters y Bailey Bass dan vida a Neteyam y Tsireya, respectivamente. | Fuente: Disney+

Han pasado 13 años desde que el director James Cameron presentara al mundo el singular planeta Pandora con sus habitantes azules, los Na'vi. 'Avatar' fue, en su momento, un hito del uso de la tecnología en el séptimo arte, así como la metáfora de un tema todavía en boga: la crisis climática derivada de la obsesión del ser humano por explotar recursos naturales. Pero quizás su investidura de "acontecimiento cinematográfico" se deba sobre todo a las robustas cifras de dinero que recaudó en taquilla.

Experto en romper récords de audiencia —véase la oscarizada 'Titanic' y esa joya que devino en franquicia, 'Terminator'—, el cineasta canadiense puede repetir plato con el estreno de 'Avatar: The Way of Water', la secuela de la que por diez años fue la cinta más taquillera en la historia del cine (solo superada en 2019 por 'Avengers: Endgame'). Son los números, precisamente, los que abrieron la posibilidad de que esta historia de ciencia ficción tenga una continuación.

Formar parte de un proyecto así de ambicioso puede ser una experiencia abrumadora, sobre todo cuando se es un neófito en la industria. Y así les ocurrió a Bailey Bass y James Flatters, dos intérpretes que integran la nueva camada de "avatares" en la segunda parte del filme. "Fue muy emocionante saber que íbamos a ser parte de esto, especialmente porque el proceso de audición fue muy largo, no sabíamos qué pasaba", contó la actriz que da vida a Tsireya, en entrevista con RPP Noticias.

"Hicimos el proceso de audición y una semana después lo supimos. Esos días fueron muy largos para mí", añadió. Mientras, Flatters, que interpreta al joven Neteyam, recalcó que la falta de certezas sobre si participaría en el proyecto ejerció sobre él "una especie de presión". "El rechazo es una forma natural, mientras el éxito es un milagro, entonces sentí un poco de alivio [cuando supe que estaría en el elenco de 'Avatar 2']".

Filmar con James Cameron, una cuestión de confianza

Si algo no resultó abrumador, para tranquilidad de este par de intérpretes que dan sus primeros pasos en la meca del cine, fue precisamente trabajar junto a James Cameron. "Fue mi primer proyecto, además de literalmente aparecer dos minutos en un cortometraje", apuntó Bailey Bass. "Él estuvo detrás de 'Titanic', 'Terminator', 'Alien'... y era como si no me diera cuenta de todo eso ", añadió.

Según Bass, lo que pensaba en el instante en que acudía al estudio para el rodaje era lo siguiente: "Es un gran director, es fenomenal, se preocupa por mí y estoy aquí para hacer mi trabajo y me emociona. Es lo único que me importaba a mí en ese momento". Una experiencia "muy intensa", a decir de James Flatters, para quien fue todo un reto dar vida a un avatar.

Para el actor, entrar a una escena o "hacer que el personaje se sienta como si fuera uno mismo" en 'Avatar 2' requirió profundizar en "un conjunto de habilidades" al que James Cameron —"Jim", de cariño— "te lleva". "Se toma su tiempo y trabaja con los mejores para hacer una película tan trascendente. Y sí, desde la perspectiva de la actuación, tiene que ser extremadamente satisfactorio".

Una manera en la que James Cameron consiguió sacar lo mejor de Flatters, por ejemplo, fue al sugerirle la lectura de 'The Wayfinders', del antropólogo Wade Davis, quien a lo largo de su carrera ha viajado alrededor del mundo para visitar culturas en peligro de extinción. Del libro, afirmó el actor, hubo una frase que se quedó con él, especialmente en el proceso de filmación: "El sacrificio hace que algo sea sagrado".

Bailey Bass, por su lado, recalcó que el "tema del libro trasciende" a 'Avatar: The Way of Water' y eso lo hace "muy hermoso". Pero si hubo un consejo que se quedó con ella, ese fue el que le dio Cameron: "Me dijo que actuar es más esperar que actuar", dijo. Y acotó: "Porque cuando estás en el set, las computadoras a veces fallan, tienes que cambiar de cámara, las cosas suceden y hay mucha espera para crear una película (...) A veces me impacientaba y él me dijo eso muy amablemente".

Compartir el set con estrellas de Hollywood

Una súper producción como 'Avatar 2' convocó no solo al director de renombre que hizo realidad el planeta Pandora: a su elenco regresaron figuras veteranas como Stephen Lang y Zoe Saldaña, pero también se unieron otras reconocidas estrellas, como Sigourney Weaver, Kate Winslet y Cliff Curtis. Todos ellos estuvieron juntos durante tres meses antes de filmar, contó Flatters.

"Llegamos a conocer a los otros actores en profundidad, incluso si no necesariamente teníamos una escena con ellos", indicó. "Todos estábamos en esto, todos juntos para una experiencia tan especial que estábamos extremadamente unidos", agregó.

Bass acotó que fue Cliff Curtis —quien da vida al avatar Tonowari— quien la entrenó para desarrollar el movimiento que hacen bajo el agua los miembros del clan Metkayina, encargados de recibir al desplazado clan Sully. "Fue muy divertido vernos... lo que ven en la pantalla no se veía así originalmente, y el proceso de desarrollo para llegar a eso fue realmente divertido", indicó.





