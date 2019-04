Cadena de cines peruana abre funciones de "Avengers: Endgame" para las 3:00 a.m. | Fuente: Cinerama

Sorpresa para los fanáticos de "Avengers: Endgame", una cadena de cines peruana aperturó funciones a las 3 de la mañana para quienes no consiguieron boletos para las funciones de medianoche de la esperada película.

Se trata de la los Multicines Cinestar, empresa que tomó esta decisión para evitar que los fanáticos que no consiguieron boletos para funciones de medianoche sean víctimas de spoilers.

"Ya no falta nada para el estreno de 'Avengers: Endgame', y Cinestar te trae mas funciones disponibles, ahora en el horario de 3:00 a.m., que no te spoileen la película mas esperada del año. Compra tu entrada online en PRE VENTA en https://bit.ly/2FRAnh0 o de manera presencial en tu Cinestar mas cercano", publicó en un post de Facebook la cadena de cines.

🚨Vengadores🚨 Ya no falta nada para el estreno de #AvengersEndGame, y #Cinestar te trae mas funciones disponibles🤩,... Publicado por Multicines Cinestar en Jueves, 11 de abril de 2019

Sin embargo, estas funciones solo están disponibles para los locales de Cinestar de Benavides y Chimbote. La esperada película tiene una duración de 3 horas y 58 segundos.



"Avengers: Endgame" será la película con la que culminará la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel y mostrará el desenlace de los fatídicos sucesos de "Infinity War".

Asimismo, hace unas semanas, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que la cuarta entrega de los Vengadores completará las 22 películas que conformarán la Saga del Infinito.​