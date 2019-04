Dierectores de "Avengers: Endgame" piden no compartir spoilers de la película. | Fuente: Marvel Studios

Los hermanos Russo lo volvieron a hacer. Los directores de "Avengers: Endgame" publicaron una emotiva carta para evitar que los fans del Universo Cinematográfico de Marvel compartan spoilers de la esperada película.

Como se recuerda, este lunes 15, se filtró un video con 5 minutos de "Avengers: Endgame" que reveló gran parte de la trama de la película, y por ello los directores solicitaron mediante una carta no difundir estos spoilers.

"Para los más grandes fanáticos del mundo Esto es todo. Esto es el fin. El final de un mosaico narrativo sin precedentes que abarca once años y once franquicias (...) Cuando veas 'Endgame' en las próximas semanas, no estropees de la misma manera que no querrías que te estropeen a ti la película", se lee en una parte del comunicado.



Asimismo, los realizadores bromearon con el villano de la película para advertir a los fans a no compartir spoilers. "Recuerda, Thanos todavía exige tu silencio", agregaron.

A continuación lee el comunicado completo de los directores de "Avengers: Endgame".

Para los más grandes fanáticos del mundo

Esto es todo. Esto es el fin. El final de un mosaico narrativo sin precedentes que abarca once años y once franquicias.Para todos ustedes que han estado en este viaje con nosotros desde el principio, compartiendo cada momento con su familia, sus amigos, sus compañeros de clase, sus compañeros de trabajo. Invertir tan profundamente en cada personaje e historia. Riendo. Aplaudiendo. Derramando lágrimas. Dando tan libremente de tus pensamientos y emociones en diálogos, teorías, fan art y fan fiction. Sepa que los dos, junto con todos los involucrados en 'Endgame', hemos trabajado incansablemente durante los últimos tres años con la única intención de brindar una conclusión sorprendente y emocionalmente poderosa a la Saga de Infinito. Debido a que muchos de ustedes han invertido su tiempo, sus corazones y sus almas en estas historias, una vez más le pedimos ayuda. Cuando veas 'Endgame' en las próximas semanas, no estropees de la misma manera que no querrías que te estropeen a ti la película. Recuerda, Thanos todavía exige tu silencio. Como siempre, buena suerte y feliz visualización...

Los Hermanos Russo.

#DontSpoilTheEndgame