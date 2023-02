'Elvis' y 'The Whale' son algunas de las películas que están nominadas a los Bafta 2023. | Fuente: Composición

El 19 de febrero se llevará a cabo la 76° edición de los premios Bafta 2023 donde se reconoce a lo mejor del cine británico. Esta vez, el evento se realizará en el Royal Festival Hall de Londres y el actor Richard E. Grant será el presentador de la gala.

Previo a su celebración, la Academia ha revelado a sus nominados. Entre ellos se encuentra 'Sin novedad en el frente', de Netflix, que figura en 14 categorías. Otros que destacan son 'Almas en pena en Inisherin' y 'Todo a la vez en todas partes', que tienen 10 nominaciones.

Para los Bafta 2023, 'Elvis', 'TÁR', The Batman' y muchos más están siendo considerados. Entérate de todas las nominaciones para esta gala.

Lista de nominados a los Bafta 2023

MEJOR PELÍCULA

'Sin novedad en el frente'

'Almas en pena de Inisherin'

'Elvis'

'Todo a la vez en todas partes'

'TÁR'





MEJOR DIRECCIÓN

Edward Berger ('Sin novedad en el frente')

Martin McDonagh ('Almas en pena de Inisherin')

Park Chan-wook ('Decision to Leave')

Dan Kwan & Daniel Scheinert ('Todo a la vez en todas partes')

Todd Field ('TAR')

Gina Prince-Bythewood ('La mujer rey')





MEJOR ACTRIZ

Cate Blanchett ('TÁR')

Viola Davis ('La mujer rey')

Danielle Deadwyler ('Till')

Ana de Armas ('Blonde')

Emma Thompson ('Buena suerte, Leo Grande')

Michelle Yeoh ('Todo a la vez en todas partes')





MEJOR ACTOR

Austin Butler ('Elvis')

Colin Farrell ('Almas en pena de Inisherin')

Brendan Fraser ('The Whale')

Daryl McCormack ('Buena suerte, Leo Grande')

Paul Mescal ('Aftersun')

Bill Nighy ('Living')

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Angela Bassett ('Black Panther: Wakanda Forever')

Hong Chau ('The Whale')

Kerry Condon ('Almas en pena de Inisherin')

Dolly de Leon ('El triángulo de la tristeza')

Jamie Lee Curtis ('Todo a la vez en todas partes')

Carey Mulligan ('Al descubierto')





MEJOR ACTOR DE REPARTO

Brendan Gleeson ('Almas en pena de Inisherin')

Barry Keoghan ('Almas en pena de Inisherin')

Ke Huy Quan ('Todo a la vez en todas partes')

Eddie Redmayne ('El ángel de la muerte')

Albrecht Schuch ('Sin novedad en el frente')

Micheal Ward ('El imperio de la luz')





MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

'Aftersun'

'Almas en pena de Inisherin'

'Brian y Charles'

'El imperio de la luz'

'Buena suerte, Leo Grande'

'Living'

'Matilda, de Roald Dahl: El musical'

'Mira cómo corren'

'Las nadadoras'

'El prodigio'





MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

'Sin novedad en el frente' (Edward Berger; Alemania)

'Argentina, 1985' (Santiago Mitre; Argentina)

'La emperatriz rebelde' (Marie Kreutzer; Austria)

'Decision to Leave' (Park Chan-wook; Corea del Sur)

'The Quiet Girl' (Colm Bairéad; Irlanda)

MEJOR DOCUMENTAL

'All that Breathes' (Shaunak Sen)

'La belleza y el dolor' (Laura Poitras)

'Fire of Love' (Sara Dosa)

'Moonage Daydream' (Brett Morgen)

'Navalny' (Daniel Roher)





MEJOR PELÍCULA ANIMADA

‘Pinocho’ de Guillermo del Toro

‘Marcel the Shell with Shoes On’

‘Puss in Boots: The Last Wish’

‘Turning Red’





MEJOR GUION ADAPTADO

Edward Berger ('Sin novedad en el frente')

Kazuo Ishiguro ('Living')

Colm Bairéad ('The Quiet Girl')

Rebecca Lenkiewicz ('Al descubierto')

Samuel D. Hunter ('The Whale')





REVELACIÓN BRITÁNICA

Charlotte Wells ('Aftersun')

Georgia Oakley y Hélène Sifre ('Blue Jean')

Marie Lidén ('Electric Malady')

Katy Brand ('Buena suerte, Leo Grande')

Maia Kenworthy ('Rebellion')





ESTRELLA EMERGENTE

Naomi Ackie

Sheila Atim

Emma Mackey

Daryl McCormack

Aimee Lou Wood

MEJORES EFECTOS ESPECIALES VISUALES

'All Quiet on the Western Front'

'Avatar: The Way of Water'

'The Batman'

'Everything Everywhere All at Once'

'Top Gun: Maverick'





MEJOR SONIDO

'All Quiet on the Western Front'

'Avatar: The Way of Water '

'Elvis'

'TÁR'

'Top Gun: Maverick'





MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

'All Quiet on the Western Front'

'Babylon'

'The Batman'

'Elvis'

'Pinocho' de Guillermo del Toro





MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

'All Quiet on the Western Front'

'Babylon'

'Almas en pena de Inisherin'

'Todo a la vez en todas partes'

‘Pinocho’ de Guillermo del Toro





