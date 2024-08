"Tim Burton regresa con éxito a la comedia oscura", pero con algunos tropiezos: Esto dice la crítica sobre 'Beetlejuice 2'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de 36 años, Tim Burton ha vuelto a sumergirse en el extraño y divertido mundo de Beetlejuice, estrenando la secuela en el Festival de Cine de Venecia. El regreso de Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O'Hara a sus icónicos papeles, junto con la incorporación de Jenna Ortega, Willem Dafoe, Monica Bellucci y Justin Theroux, ha generado gran expectativa.

► Beetlejuice 2: ¿cuándo empieza la preventa de entradas y dónde comprar en Perú?

Las primeras críticas ya han llegado, calificando la película como "generalmente favorable". En Metacritic, que utiliza un promedio ponderado, la secuela ha obtenido un puntaje de 65/100 basado en 18 reseñas hasta el momento, situándose ligeramente por debajo de la película original de 1988, que había recibido un 71/100.

David Rooney de The Hollywood Reporter destaca que la energía vibrante y el ritmo ágil de la película reflejan el placer de Burton al regresar a este mundo; mientras que Alonso Duralde de The Film Verdict aplaude a Burton por "recuperar su esencia", regresando a la comedia oscura y a los visuales extravagantes que definieron su carrera temprana.

A pesar de estos elogios, la película no está exenta de críticas. Richard Lawson de Vanity Fair la describe como un "desperdicio de un buen elenco y una desfiguración del legado de una película clásica", mientras que Robbie Collin de The Telegraph señala que aunque la secuela no arruina su predecesora, es difícil imaginar que alguien prefiera esta versión a la original.

¿Qué dice la crítica sobre Beetlejuice 2?

The Hollywood Reporter, por David Rooney

"El ritmo ágil, la energía vibrante y la constante sucesión de momentos de carcajadas apuntan al placer que Burton parece haber encontrado al regresar a este mundo, y para quienes amaron la primera película, es contagioso. Eso también se aplica a los actores, todos los cuales se suman a la alocada locura".

The Film Verdict, por Alonso Duralde

"Quizás de manera más milagrosa, representa a Tim Burton recuperando su esencia, regresando con éxito a la comedia oscura y a los visuales extravagantes que marcaron su extraordinario trabajo inicial".

IndieWire, por Sophie Monks Kaufman

"Burton ha lanzado todo al muro y luego cuidadosamente esculpido lo que se ha deslizado en una emocionante pero disciplinada aventura sobrenatural con corazón".

Time, por Stephanie Zacharek

"Burton simplemente se ha permitido ser tonto y divertirse; Beetlejuice Beetlejuice está llena de chistes de bajo riesgo y frases de un solo golpe al estilo de jardín de infantes, pero el efecto funciona. La película te lleva en su alfombra mágica de caos y presenta una secuencia de poesía rota y elegante que es clásica del viejo Burton".

Variety, por Owen Gleiberman

"La película es solo una interpretación ligera de Beetlejuice—un servicio para los fanáticos, en realidad. No te da la descarga completa de monstruos y kitsch que tenía la película original. Sin embargo, hay un buen servicio a los fanáticos y uno malo, y aunque a veces puede ser torpe y artificiosa, me la pasé bastante bien viendo Beetlejuice Beetlejuice".

Empire, por John Nugent

"La película es más fuerte cuando recuerda que es una película de Tim Burton y tiene licencia para volverse rara. Aunque es más pulida y menos artesanal que la versión de 1988, todavía hay destellos de brillantez de serie B".

The Guardian, por Xan Brooks

"Es un ejercicio agradable de nostalgia; un paseo por viejos lugares conocidos. La travesura en el inframundo de Burton contiene mucho espíritu de segunda mano; lo que necesita es sangre fresca. Lo que necesita es algo de sustancia".

The Telegraph, por Robbie Collin

"El estándar mínimo para estas cosas debería ser un poco más alto que 'no te arruina retroactivamente su predecesora'. Incluso hoy, sin importar dentro de otros 36 años, es difícil imaginar a alguien con la opción de ver la original eligiendo esta".

The Independent, por Geoffrey Macnab

"Podrías juntar algunos cortometrajes brillantes con las mejores secuencias aquí, pero esta secuela, que tomó 36 años en hacerse, debería hacernos cuestionar el sentido moderno de la narrativa de Tim Burton".

Vanity Fair, por Richard Lawson

"Con su humor flojo, su sentimiento enlatado y sus esfuerzos exagerados por asquearnos, Beetlejuice Beetlejuice es un desperdicio de un buen elenco y una desfiguración del legado de una película clásica. Lo más irritante de todo es que fue invocada voluntariamente por personas que deberían saber mejor que meterse con lo que ha estado en paz durante tanto tiempo".

Jenna Ortega en 'Beetlejuice Beetlejuice'.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿De qué tratará Beetlejuice 2?

Tras una tragedia familiar, los Deetz vuelven a Winter River. Lydia, aún atormentada por el recuerdo de Beetlejuice, enfrenta un nuevo desafío cuando su hija Astrid accidentalmente abre un portal al Más Allá. Con problemas amenazando tanto en el mundo real como en el sobrenatural, solo es cuestión de tiempo antes de que alguien pronuncie tres veces el nombre de Beetlejuice.

► "Estaba tan confundida": Jenna Ortega habla sobre los retos de Beetlejuice 2 y su química con Winona Ryder

“Estoy tan agradecida de ser parte de esto”, confesó Jenna Ortega en una conferencia internacional donde RPP estuvo presente. La actriz de 21 años comentó que su trabajo fue relativamente sencillo gracias a "tener una película tan increíble como referencia", refiriéndose a la original de 198. "Fue emocionante ver cómo una película tan extraña ha tocado a tanta gente", añadió.

Sin embargo, admitió que algo la inquietaba: "Asegurarme de hacer bien las cosas, de ser tan ridícula y exagerada como fuera posible, lo cual es relativamente fácil cuando llegas al trabajo y ves a un tipo con su cabeza sentada en el sofá junto a él". "Esa fue realmente la mayor dificultad: asegurarme que no pareciera una mala actuación dramática en medio de algo que se supone debe ser divertido, entretenido y emocionante", explicó.

Winona Ryder y Michael Keaton en 'Beetlejuice Beetlejuice'.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Cuándo se estrena Beetlejuice 2?

La esperada secuela de Beetlejuice, protagonizada por Michael Keaton, Winona Ryder y Jenna Ortega, y dirigida por Tim Burton, se estrenó en la inauguración del Festival de Cine de Venecia. La película llegará a los cines de Latinoamérica el 5 de septiembre, y a Estados Unidos y Canadá el 6 de septiembre, disponible también en formato IMAX.

Keaton, aclamado por su papel en la película original de 1988, compartió su entusiasmo por retomar el personaje que lo hizo icónico: "Siempre he considerado esta película como una obra de arte. Casi que podrías tomar la película y, si fuese posible, colgarla en algún muro. Es interesante cómo la gente reacciona tan positivamente a la imaginación pura de Tim".

Afiche oficial de 'Beetlejuice Beetlejuice'. La película llega a los cines en septiembre.Fuente: Warner Bros. Pictures

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis