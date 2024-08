"Estaba tan confundida": Jenna Ortega habla sobre los retos de 'Beetlejuice 2' y su química con Winona Ryder

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Beetlejuice está de regreso. Después de una espera de más de 30 años, la secuela de la icónica comedia de terror finalmente llega a los cines con gran parte del elenco original y algunas adiciones notables, como Jenna Ortega. La película se estrenará en Latinoamérica el 5 de septiembre, y un día después en Estados Unidos y Canadá.



La actriz que conquistó al público en la serie Wednesday ahora encarna a Astrid, la hija rebelde de Lydia Deetz, interpretada por Winona Ryder. "Astrid fue escrita de manera tan hermosa que es fácil entender de dónde viene", comentó Jenna durante la conferencia de prensa internacional en México en la que RPP estuvo presente.



"Astrid está un poco avergonzada por el éxito y la fama de su madre. Tienen una relación un poco extraña", explicó sobre su personaje. "Para mí, se trataba más de profundizar en eso y, obviamente, de crear un vínculo con Winona tanto como fuera posible. Nos aseguramos de tener una buena química, lo cual fue súper fácil", agregó.

Jenna Ortega en 'Beetlejuice Beetlejuice'.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Cómo fue trabajar con Winona Ryder en Beetlejuice 2?

Aunque Jenna Ortega no es nueva en la actuación, ni tampoco en trabajar bajo la dirección de Tim Burton, admitió que su experiencia de Beetlejuice 2 fue "bastante difícil". Interpretar a un personaje tan estrechamente relacionado con Lydia Deetz, y hacerlo junto a una actriz "tan genial y natural en t|odo lo que hace" como Winona Ryder, "naturalmente generaba presión".



No obstante, después de unos días de rodaje, Jenna y Winona tuvieron la oportunidad de sentarse a conversar lejos de las cámaras, y la química entre ellas fluyó: "Tan pronto comenzamos a hablar, simplemente no podíamos separarnos. No tocamos los teléfonos, no fuimos al baño, ni siquiera bebimos agua. Nada. Simplemente no podíamos parar".

¿Qué fue lo más difícil en Beetlejuice 2 para Jenna Ortega?

“Estoy tan agradecida de ser parte de esto”, confesó Jenna Ortega. La actriz de 21 años comentó que su trabajo fue relativamente sencillo gracias a "tener una película tan increíble como referencia", refiriéndose a la original de 1988, que rápidamente se convirtió en un clásico de culto. "Fue emocionante ver cómo una película tan extraña ha tocado a tanta gente", añadió.



Sin embargo, admitió que algo la inquietaba: "Asegurarme de hacer bien las cosas, de ser tan ridícula y exagerada como fuera posible, lo cual es relativamente fácil cuando llegas al trabajo y ves a un tipo con su cabeza sentada en el sofá junto a él". "Esa fue realmente la mayor dificultad: asegurarme que no pareciera una mala actuación dramática en medio de algo que se supone debe ser divertido, entretenido y emocionante", explicó.



Michael Keaton, quien también estuvo presente en la conferencia y retoma su icónico papel como el infame bioexorcista Beetlejuice, aseguró que Jenna "encajaba como un guante" en la película. "No es fácil captar el tono adecuado cuando trabajas con actores tan sólidos como Winona Ryder y Catherine O'Hara, pero Jenna simplemente lo entendió", afirmó. Al respecto, Jenna se mostró humilde: "Estaba tan confundida. Tan confundida".



Finalmente, destacó que Beetlejuice Beetlejuice es una película para todos, incluso si no están familiarizados con la primera entrega. "Es una buena forma de reírse de algo que nos ocurrirá a todos", comentó, refiriéndose a la temática de la muerte. "Es para todos, puedes verla un millón de veces y aún así no captar todos los pequeños detalles", concluyó.

'Beetlejuice Beetlejuice' llega a los cines en septiembre de 2024.Fuente: Warner Bros. Pictures

