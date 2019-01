Bill Maher dijo que en las películas de superhéroes, los personajes siempre buscan "algo brillante".

Los fanáticos de los cómics tienen un enemigo que, con sus palabras, puede haberles hecho más daño que Thanos a los Vengadores en "Avengers: Infinity War". Se trata del presentador estadounidense Bill Maher, quien dedicó un editorial televisivo a la muerte de Stan Lee, genio de Marvel Comics. quien falleció en noviembre del año pasado.

Poco después del fallecimiento de Stan Lee, Bill Maher publicó en su blog un texto en el que reflexionaba sobre los cómics y sus fanáticos, el cual fue bastante criticado por los seguidores de los superhéroes. "No quise atacar a Stan Lee, sino expresar mi tristeza por la gente que aún cree que los cómics son arte; y que las películas de superhéroes son buen cine; y que viven atrapados en una eterna infancia", sostuvo en su programa.

Las palabras a continuación pueden herir la susceptibilidad de los entusiastas de la cultura popular.

Los ataques, sostuvo el presentador, no estuvieron dirigidos al desaparecido Stan Lee.

"Sentir orgullo por ser fan del universo de Marvel es como sentirse orgulloso de que tu mamá aún te pone pañales", disparó Maher, provocando la risa del público. "Puedes seguir, si quieres, disfrutando de aquello que te gustaba cuando tenías 10 años, pero al hacerlo debes madurar", agregó.

Luego sepultó a quienes tienen a Stan Lee en un pedestal: "No estoy feliz de que Stan Lee haya muerto... estoy triste de que sus fans vivan".

Bill Maher se burló también de aquellos que lo criticaron en Twitter. Uno de ellos, sostuvo, le dijo que "aprendió sobre igualdad social e igualdad de razas leyendo cómics". La respuesta fue lapidaria: "Ok, pero ya tienes vello púbico. Lee a James Baldwin, a Tony Morrison, a Michael Erick Dyson".

"EL CINE DE SUPERHÉROES NO ES BUEN CINE"

Bill Maher continuó: "Dejemos de fingir que las historias de los cómics son geniales. ¡Por favor! Todas las películas de superhés son la misma cosa. Alguien normal obtiene poderes, tiene que aprender a usarlos y luego busca algo que brilla. 'Justice League', algo que brilla; 'Iron Man', algo que brilla; 'Spider-Man', algo que brilla, 'Capitán América', algo que brilla... no hay nada de malo en que alguien escriba cómics. Lo malo es vert adultos creyendo que es arte".

"Lo siento, pero si eres un adulto que tiene juguetes de superhéroes... perdón... 'figuras de acción coleccionables', ¿por qué no aprovechas para comprarte un triciclo? Están tan aferrados a su infancia que cuando tienen que hacer cosas de adultos... ¡matrimonios son destruidos porque el esposo juega videojuegos! Cuando tu esposa quiere sexo y no se lo puedes dar porque estás por subir de nivel en Fortnite... no te molestes cuando tu matrimonio haga 'game over'".

Mira el video subtitulado aquí: