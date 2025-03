'Blanca Nieves': fecha de estreno, reparto y todo sobre el live-action con Rachel Zegler y Gal Gadot

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Han pasado más de ocho años desde que Disney inició la producción del live-action de Blanca Nieves, y en ese tiempo, la película ha enfrentado de todo: desde una pandemia hasta una huelga de actores que paralizó Hollywood e intensas críticas en redes sociales por su casting. Pero la espera llega a su fin. ► No te pierdas: Blanca Nieves: Rachel Zegler brilla con su poderosa voz en el épico tráiler final [VIDEO] Protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot, la película finalmente se estrenará en cines en marzo. Bajo la dirección de Marc Webb (El sorprendente Hombre Araña), esta nueva versión reinterpreta el cuento clásico de la princesa que huye al bosque para escapar de su malvada madrastra, pero con un giro que promete sorprender. A continuación, te contamos todo lo que sabemos sobre el esperado estreno...

La historia sigue a Blanca Nieves, una joven que huye de su madrastra y encuentra refugio en el bosque.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿De qué trata Blanca Nieves?

La nueva versión de Blanca Nieves mantiene la esencia del cuento clásico y la película de 1937, siguiendo la historia de una princesa cuya belleza desata la envidia de una reina malvada. Perseguida por la monarca, encuentra refugio en el bosque y forma alianzas inesperadas. Sin embargo, esta adaptación le da un giro más moderno, mostrando a Blanca Nieves como una heroína que no solo busca sobrevivir, sino también liberar a su reino de la opresión.

Rachel Zegler contó que su madre adoraba a Blanca Nieves, lo que hace especial su papel en la película.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

El tráiler de Blanca Nieves

El primer tráiler de Blanca Nieves nos sumerge en un mundo de ensueño. Las imágenes iniciales muestran un paisaje bañado por la luz del sol, mientras Rachel Zegler, en el papel de la princesa, entona Whistle While You Work, el clásico tema del filme animado, junto a una nueva canción original titulada Waiting on a Wish.

El adelanto más reciente apuesta por la nostalgia, llevándonos al pasado de Blanca Nieves, donde la vemos de niña recordando las enseñanzas de su madre. Sin embargo, la magia se rompe con la llegada de la Reina Malvada, quien desata su furia cuando el Espejo Mágico le revela que la más hermosa del reino es Blanca Nieves.

¿Quiénes actúan en Blanca Nieves?

El reparto principal incluye a:

Rachel Zegler como Blanca Nieves

Emilia Faucher como la joven Blanca Nieves

Gal Gadot como la Reina Malvada

Andrew Burnap como Jonathan

Ansu Kabia como el Cazador

Jeremy Swift como Doc

Martin Klebba como Gruñón

George Salazar como Feliz

Andy Grotelueschen como Dormilón

Tituss Burgess como Tímido

Jason Kravits como Estornudo

Andrew Barth Feldman como Tontín

Colin Michael Carmichael como Farno

Dujonna Gift como Maple

Patrick Page como el Espejo Mágico

Lorena Andrea como la madre de Blanca Nieves

Gal Gadot interpreta a la Reina Malvada en ‘Blanca Nieves’, mostrando una versión elegante y aterradora del personaje.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Por qué el nombre de Blanca Nieves?

Uno de los debates más sonados sobre la película ha sido el cambio en la descripción del personaje: "con la piel tan blanca como la nieve".

"Se recurrió a otra versión de Blanca Nieves donde ella sobrevivió a una tormenta de nieve cuando era un bebé", detalló la actriz en una entrevista con Variety. "El rey y la reina la llamaron así para recordar su resiliencia".

Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap y Ansu Kabia encabezan el elenco del live-action de 'Blanca Nieves'.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Cuándo se estrena Blanca Nieves?

La nueva versión live-action de Blanca Nieves, que promete ser un gran evento cinematográfico, llegará a los cines de Latinoamérica el 20 de marzo de 2025, y un día después a Estados Unidos y Canadá.

Rachel Zegler y Gal Gadot protagonizan Blanca Nieves, la nueva versión live-action de Disney dirigida por Marc Webb, que llegará a los cines en marzo.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

