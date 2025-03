Rachel Zegler canta como 'Blanca Nieves' en el castillo español que inspiró a Disney [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La magia de Disney cobró vida en el Alcázar de Segovia. En un evento especial, Rachel Zegler, protagonista del remake en acción real de Blanca Nieves, sorprendió al interpretar en vivo Wishing on a Wish, uno de los nuevos temas de la película. El escenario no podía ser más simbólico: el majestuoso castillo español que inspiró al icónico largometraje animado de 1937.

Lejos de las controversias que han rodeado la producción, la actriz estadounidense de ascendencia colombiana brilló en su presentación. Estuvo acompañada por el director Marc Webb y un grupo de familias invitadas por Disney España, pero sin su compañera de reparto Gal Gadot, quien interpreta a la malvada madrasta en este live-action.

El look de Zegler fue otro de los grandes protagonistas de la noche. Con un vestido de alta costura diseñado a medida por Elie Saab, la actriz brilló en un tono marfil que evocaba la delicadeza de los cuentos de hadas. Los bordados florales, los apliques tridimensionales, y el bolso en forma de manzana roja, un guiño directo al clásico de Disney, completaron el atuendo.

El Alcázar de Segovia fue el escenario otra vez de 'Blanca Nieves' con la visita sorpresa de Rachel Zegler. | Fuente: Europa Press

Blanca Nieves y su conexión con España

No es casualidad que el Alcázar de Segovia haya sido elegido como el escenario de este evento tan simbólico. Esta fortaleza medieval, erigida en el siglo XII, fue confirmada por Disney en 2023 como la inspiración para el castillo que aparece en la versión animada de Blanca Nieves. Su arquitectura, la Sala del Trono y hasta el pozo de la Terraza de Reyes, han sido referencias claras tanto para el clásico animado como para la nueva versión live-action, que recupera la magia de este histórico monumento, Patrimonio de la Humanidad.

El evento en Segovia fue solo el comienzo de una serie de acciones promocionales para la nueva película. La ciudad, famosa por su Acueducto romano, amaneció con una enorme manzana roja frente a uno de sus puntos más emblemáticos, como parte de la campaña de Disney. Sin embargo, este despliegue contrasta con el secretismo que rodea la presentación de la película en Hollywood. Según Variety, en el estreno de Blanca Nieves el próximo sábado 15 de marzo, solo se permitirá el acceso a fotógrafos.

Rachel Zegler, protagonista de 'Blanca Nieves' (2025), brilló al interpretar 'Wishing on a Wish' en vivo.Fuente: Disney

Un estreno con polémica

Desde el anuncio del elenco, Blanca Nieves ha sido objeto de debates. Algunos fanáticos han criticado la elección de Rachel Zegler, de origen latino, para interpretar a una princesa "tan blanca como la nieve". Además, el actor Peter Dinklage, conocido por su papel en Juego de Tronos, ha cuestionado la representación de los siete enanos, señalando que perpetúa estereotipos negativos.

Zegler tampoco ayudó a calmar las aguas cuando, en una entrevista, calificó la película original de 1937 como “anticuada”. Por si fuera poco, su postura política, expresando su apoyo a Palestina en redes sociales, ha avivado la controversia, especialmente porque su compañera de reparto, Gal Gadot, sirvió en el ejército israelí.

Pero más allá de las polémicas, la nueva versión live-action de Blanca Nieves ha superado una producción de nueve años, una pandemia y hasta la huelga de actores y guionistas de Hollywood. Ahora, el esperado estreno está cada vez más cerca: la película llegará a los cines de Latinoamérica el 20 de marzo de 2025 y un día después a Estados Unidos y Canadá.

