'Blanca Nieves': Rachel Zegler brilla con su poderosa voz en el épico tráiler final [VIDEO]

Disney ha revelado el tráiler final de Blanca Nieves, la esperada versión live-action de su clásico animado. Con un aire nostálgico y momentos épicos, el adelanto nos sumerge en la historia de la joven princesa mientras Rachel Zegler deja su sello con su inconfundible voz.

A pocas semanas del estreno mundial de Blanca Nieves, Disney lanzó este lunes el tráiler final de la película protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot. Con una puesta en escena deslumbrante y una banda sonora que evoca el clásico de 1937, el adelanto nos invita a vivir "el mágico evento cinematográfico" que llegará a los cines en marzo.

Dirigida por Marc Webb, conocido por (500) días con ella y El sorprendente Hombre Araña, esta nueva versión revive la historia de Blanca Nieves, quien huye al bosque después de que su malvada madrastra ordena su asesinato. En su camino, encontrará refugio en una cabaña junto a siete enanitos, mientras se enfrenta a los desafíos que le esperan.

Para Zegler, este papel tiene un significado especial. “Ella era la princesa favorita de mi mamá”, confesó en una entrevista con Variety en octubre. Aunque creció fascinada con la versión de Cenicienta de 1997, protagonizada por Whitney Houston y Brandy, Zegler reconoce que las distintas interpretaciones de los cuentos de hadas han marcado generaciones. Ahora, es su turno de darle una nueva voz a uno de los personajes más icónicos de Disney.

La historia sigue a Blanca Nieves, una joven que huye de su madrastra y encuentra refugio en el bosque.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Qué vemos en el tráiler de Blanca Nieves?

El primer tráiler de Blanca Nieves nos transporta a un mundo de ensueño. Las imágenes iniciales nos presentan un paisaje idílico bañado por la luz del sol, mientras Rachel Zegler, en el papel de la princesa, entona Whistle While You Work, la clásica canción del filme animado, junto a la nueva pieza original Waiting on a Wish.

El último adelanto va en otra dirección. Desde el primer momento, Disney juega con la nostalgia: el icónico castillo del logo de apertura rinde homenaje a su evolución a lo largo de los años, preparando el terreno para una historia que busca mantenerse fiel a su esencia, pero con un aire renovado.

El tráiler nos lleva al pasado de Blanca Nieves, mostrándola de niña mientras recuerda las enseñanzas de su madre: “Me enseñó a silbar, porque cuando silbas, tu corazón canta”. Luego, la vemos en su presente, cumpliendo su rol de sirvienta en el castillo, barriendo y lavando los pisos, mientras su voz resuena con la inolvidable melodía de los enanos.

Pero la magia del cuento se ve rápidamente opacada por la villana más icónica de Disney. La Reina Malvada desata su furia cuando el Espejo Mágico responde que la más hermosa del reino es Blanca Nieves. Mientras la persecución de la joven princesa comienza, una voz en off anuncia: "En marzo, llega el mágico evento cinematográfico".

¿De qué trata Blanca Nieves?

Siguiendo la esencia del cuento clásico y la icónica película animada de 1937, Blanca Nieves narra la historia de una joven cuya belleza desata la envidia de una reina despiadada. Perseguida por la monarca, la princesa encuentra refugio en el bosque junto a las criaturas silvestres. Sin embargo, esta nueva versión promete un giro inesperado: Blanca Nieves no solo luchará por su propia supervivencia, sino que también tomará las riendas de su destino para liberar a su reino de la tiranía.

Gal Gadot interpreta a la Reina Malvada en ‘Blanca Nieves’, mostrando una versión elegante y aterradora del personaje.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Quiénes actúan en Blanca Nieves?

El reparto principal incluye a:

Rachel Zegler como Blanca Nieves

Emilia Faucher como joven Blanca Nieves

Gal Gadot como la Reina Malvada

Andrew Burnap como Jonathan

Ansu Kabia como el Cazador

Martin Klebba como Gruñón

Colin Michael Carmichael como Farno

Dujonna Gift como Maple

Patrick Page como el Espejo Mágico

Lorena Andrea

El tráiler final muestra a Blanca Nieves cantando, escapando de la reina malvada y conociendo a los enanos.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Por qué la Blanca Nieves de Rachel Zegler no es "tan blanca como la nieve"?

Sobre la famosa frase que describe a Blanca Nieves como una joven con la "piel tan blanca como la nieve", Rachel Zegler explicó a Variety que la nueva película ha reimaginado el origen del personaje. "Se recurrió a otra versión de Blanca Nieves que se contó en la historia, donde ella sobrevivió a una tormenta de nieve que ocurrió cuando era un bebé", detalla.

Agrega: "El rey y la reina decidieron llamarla Blanca Nieves para recordar su resiliencia. Uno de los puntos clave en nuestra película, para cualquier joven o persona joven, es recordar lo fuerte que realmente eres". Esta nueva versión del clásico de 1937 llegará a los cines en marzo de 2025.

Rachel Zegler contó que su madre adoraba a Blanca Nieves, lo que hace especial su papel en la película.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Cuándo se estrena Blanca Nieves?

"Disney te invita a revivir la historia que lo inició todo", anuncia el estudio en sus redes sociales, refiriéndose a la película animada de 1937, Blanca Nieves y los siete enanitos, que dio origen a una serie de títulos que hoy son considerados clásicos. La película llegará a Latinoamérica el 20 de marzo y a Estados Unidos y Canadá al día siguiente.

Rachel Zegler y Gal Gadot protagonizan ‘Blanca Nieves’, la nueva versión live action del clásico de Disney.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

