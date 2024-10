'Blanca Nieves': Rachel Zegler explica por qué su personaje no es "tan blanca como la nieve" en esta versión del cuento de hadas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde que fue seleccionada para interpretar a Blanca Nieves en la versión live-action de Disney, Rachel Zegler ha enfrentado duras críticas. Muchos fanáticos del clásico animado de 1937 se preguntan cómo una actriz con sus características puede encarnar a un personaje que, según el cuento original, tiene la "piel tan blanca como la nieve". La controversia se intensificó con la elección de Gal Gadot como la Reina Malvada, un personaje que envidia la belleza de Blanca Nieves.

¿Quién es la más bella? Rachel Zegler en el primer avance de Blanca Nieves



“Ella era la princesa favorita de mi mamá”, confiesa Rachel en una entrevista con Variety. La actriz recuerda cómo creció obsesionada con la versión de 1997 de Cenicienta, protagonizada por Whitney Houston y Brandy. “Crecí en una casa donde esa era Cenicienta (...) Pero la Cenicienta de cabello rubio, ojos azules y vestido azul de la animación de los años 50 también es Cenicienta. Además, Hilary Duff es Cenicienta en La nueva Cenicienta".

La actriz israelí Gal Gadot interpreta a la Reina Malvada en la versión live-action de 'Blanca Nieves'.

¿Por qué la Blanca Nieves de Rachel Zegler no es "tan blanca como la nieve"?

Sobre la famosa frase que describe a Blanca Nieves como una joven con la "piel tan blanca como la nieve", Rachel Zegler explica que la nueva película ha reimaginado el origen del icónico personaje. "Se recurrió a otra versión de Blanca Nieves que se contó en la historia, donde ella sobrevivió a una tormenta de nieve que ocurrió cuando era un bebé", detalla.

Agrega: "El rey y la reina decidieron llamarla Blanca Nieves para recordar su resiliencia. Uno de los puntos clave en nuestra película, para cualquier joven o persona joven, es recordar lo fuerte que realmente eres". Esta nueva versión del clásico de 1937 llegará a los cines en marzo de 2025.

La película 'Blanca Nieves', la nueva versión live-action del clásico 'Blanca Nieves y los siete enanitos', se estrenará en cines en marzo de 2025.

¿Qué dijo Rachel Zegler sobre las críticas a su Blanca Nieves?

En 2022, Rachel Zegler generó polémica al decir que su Blanca Nieves no se pasaría el tiempo esperando a un príncipe. Criticó algunos aspectos del cuento original, llamando "extraña" la dinámica entre el príncipe y la princesa de la película de 1937. Estas declaraciones provocaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde fue ampliamente atacada.

"Honestamente, me entristeció que se tomara de esa manera, porque creo que las mujeres pueden hacer cualquier cosa. Pero también creo que pueden hacerlo todo", admite. La actriz también aclara que el romance sigue siendo parte integral de la historia. "Siempre lo estábamos haciendo; simplemente no era de lo que estábamos hablando ese día".

También mencionó que no le sorprenden las críticas: "He visto cómo destruyen a las mujeres toda mi vida, toda mi carrera", comenta. "Lo veremos en las próximas elecciones. Vamos a presenciarlo durante mucho tiempo, me temo", añade. . A pesar de ello, no tiene planes de alejarse de las redes sociales: "No me gusta darles la satisfacción de saber que me lastimaron en ese momento".

La nueva versión de 'Blanca Nieves' llegará a los cines en marzo de 2025.

Rachel Zegler y su activismo por Palestina

En el último año, Rachel Zegler ha utilizado también su plataforma para apoyar a Palestina, en medio del conflicto con Israel, lo que ha generado aún más controversia. Durante el evento D23 de Disney, donde presentó las primeras imágenes de Blanca Nieves, Zegler publicó en X (antes Twitter) un mensaje de agradecimiento que terminó con la frase "Palestina libre".

Este comentario fue criticado, especialmente por la prensa, que destacó las diferencias entre Zegler y su compañera de reparto Gal Gadot, quien sirvió en el ejército israelí. Zegler responde: "No puedo ver morir a niños". Aunque admite que la situación es compleja, está decidida a seguir alzando la voz.

"No creo que ninguna celebridad que haga una declaración política tenga las respuestas. Pero tenemos la plataforma para compartir un enlace de donación y asegurarnos de que estas personas reciban el dinero, el cuidado y la ayuda que necesitan, que las personas en el poder no les están dando", concluyó.

