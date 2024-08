¿Quién es la más bella? Rachel Zegler escapa de la Reina Malvada de Gal Gadot en el primer avance de 'Blanca Nieves'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Finalmente, se ha revelado el teaser de Blanca Nieves. Rachel Zegler y Gal Gadot aparecieron en la convención de fans de Disney, D23, para presentar el tan esperado avance del live action del clásico cuento de hadas. Rachel interpreta a la princesa que ha sido tema de controversia desde el anuncio del proyecto, mientras que Gal asume el papel de la Reina Malvada.



"Ha sido el honor de mi vida. Creo que cualquier niña sueña con ponerse el vestido de una princesa de Disney, aunque sea por un día, y yo tuve la oportunidad de hacerlo durante seis meses de rodaje en Londres, en escenarios increíbles", expresó una emocionada Zegler. "Ha sido la experiencia más asombrosa y no puedo esperar para compartirla con ustedes", añadió ante 12 000 personas.



Por su parte, Gal Gadot, conocida por su papel de Wonder Woman en las películas de DC Films, admitió que fue divertido interpretar a un personaje completamente diferente a lo que había hecho antes. "Es un personaje delicioso, malvado, mágico. Tuvimos la oportunidad de cantar diferentes canciones, fue increíble y no puedo esperar a que todos lo vean", comentó.



Antes de mostrar el teaser de Blanca Nieves, Zegler confirmó que esta versión live action incluirá muchas nuevas canciones compuestas por ganadores del Premio Oscar. "Junto con nuestro increíble director Mark Webb, y todo el elenco y equipo, hemos trabajado increíblemente duro para dar vida a esta historia icónica", dijo.

Gal Gadot en 'Blanca Nieves' (2025).Fuente: Walt Disney Pictures

¿Qué hemos visto en el teaser de Blanca Nieves?

El primer avance comienza con Blanca Nieves observando una casa en medio del bosque. Al entrar, rodeada de conejos, ardillas y otros animales, descubre una cabaña acogedora, aunque bastante desordenada. Mientras explora el lugar, se escuchan los pasos de los enanos, con quienes rápidamente establece una amistad.



Luego, el teaser nos transporta al pasado de Blanca Nieves en el castillo, donde su madrastra, la Reina Malvada, la observa desde lejos con recelo. Vemos también el momento en que la reina pregunta al espejo: "¿Quién es realmente la más hermosa?", antes de transformarse en una anciana bruja que busca acabar con la vida de la princesa.



En otra escena, Blanca Nieves parece haber caído en un oscuro bosque, hasta que los animales llegan en su ayuda y, de repente, todo el entorno cobra vida y color. El avance también nos ofrece un breve vistazo al príncipe cabalgando y su primer encuentro con Blanca Nieves, antes de culminar con la icónica escena en la que la princesa toma la manzana de las manos de la bruja.

'Blanca Nieves' llegará a los cines en marzo de 2025.Fuente: Walt Disney Pictures

¿Cuándo se estrena Blanca Nieves?

"Disney te invita a revivir la historia que lo inició todo", anuncia el estudio en sus redes sociales, refiriéndose a la película animada de 1937, Blanca Nieves y los siete enanitos, que dio origen a una serie de títulos que hoy son considerados clásicos. La película llegará a Latinoamérica el 20 de marzo y a Estados Unidos y Canadá al día siguiente.

