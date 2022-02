Brad Pitt compartirá roles con Bad Bunny en la película 'Bullet Train'. | Fuente: AFP

Brad Pitt regresa a la pantalla gigante con un nuevo protagónico en Bullet Train, una película de acción que lo reunirá por primera vez con la actriz Sandra Bullock. El avance de la película, presentado de una manera muy original, muestra al actor sumergido en la historia.

El clip de apenas treinta segundos es, realmente, un spot publicitario que resalta las bondades del tren en el que se desarrollará la trama de la cinta. Una voz en off enumera las comodidades de este nuevo sistema de transporte, que prioriza la velocidad y la seguridad para todos sus pasajeros.

Luego aparecen las siglas SNL, abreviatura de Nippon Speed Line, nombre con el que será conocido el famoso tren. De pronto salta la imagen de Pitt, golpeado y asustado. El avance cierra con la frase: "Si le ofreces paz al mundo, el mundo te devolverá esa paz".



BAD BUNNY EN ACCIÓN

Durante el último CinemaCon, realizando en agosto pasado, la película de acción presentó sus primeras imágenes con un clip en el que se vio a Bad Bunny en un enfrentamiento con Brad Pitt dentro de un vagón del lujoso tren.

Sin embargo, estas imágenes serán por ahora un secreto compartido solo entre los privilegiados asistentes del CinemaCon, ya que este avance no se hizo público en internet y habrá que esperar a que se estrene otro avance.

Bad Bunny ha escogido este proyecto para su salto a la interpretación. No obstante, el cantante puertorriqueño se dejó ver con un cameo en "F9" (2021) y tuvo una comentada participación en la serie "Narcos: México" y la película "American Sole".

FECHA DE ESTRENO

En el potente reparto de "Bullet Train" también aparecen Sandra Bullock, Joey King, Andrew Koji, Zazie Beetz, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson y Brian Tyree Henry.

Esta película cuenta con la dirección de David Leitch, un experto en el cine de acción gracias a títulos como "Atómica" (2017), "Deadpool 2" (2018) o "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" (2019). La cinta de Sony llegará a los cines en las primera semanas de julio.

