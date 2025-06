Jeremy Allen White se convierte en Bruce Springsteen en el primer tráiler de su biopic 'Música de ninguna parte' [VIDEO]

Jeremy Allen White, estrella de The Bear, da vida al ‘Jefe’ en Springsteen: Música de ninguna parte, el biopic sobre la creación del álbum Nebraska. El elenco también incluye a Jeremy Strong, Paul Walter Hauser y Odessa Young.

Jeremy Allen White, protagonista de The Bear, se transforma en Bruce Springsteen en el primer tráiler oficial de Springsteen: Música de ninguna parte (Springsteen: Deliver Me From Nowhere, en inglés), publicado este miércoles por 20th Century Studios en plataformas digitales. La película llegará a los cines en octubre de 2025.

Dirigida por Scott Cooper —el mismo que llevó a Jeff Bridges al Oscar por Loco corazón (2009)—, la cinta se basa en el libro de Warren Zanes sobre la creación de Nebraska, el disco más íntimo de Springsteen, lanzado en 1982. Este título se suma a la lista de biopics musicales que llegaron al cine recientemente, como Bohemian Rhapsody (2018), Rocketman (2019) y Un completo desconocido (2024).

Además de White, el elenco cuenta con Jeremy Strong como Jon Landau, mánager del músico; Paul Walter Hauser como el ingeniero Mike Batlan; y Odessa Young como Faye, el interés amoroso del artista. También actúan Stephen Graham, Marc Maron, Johnny Cannizzaro, Harrison Gilbertson, David Krumholtz y Chris Jaymes.

¿Qué vemos en el tráiler de Springsteen: Música de ninguna parte?

El tráiler, de 2 minutos y 40 segundos, inicia con un joven Bruce emocionado por comprar su primer auto nuevo. “Es perfecto para una estrella de rock apuesto y rebelde”, le dice el vendedor.

Luego lo vemos grabando su clásico Nebraska en su habitación. “No se trata de nosotros ni de los rankings. Se trata de Bruce Springsteen. Y estas son las canciones en las que quiere trabajar”, dice Jeremy Strong en su papel de Jon Landau.

La historia intercala momentos en blanco y negro del pasado de Bruce en Nueva Jersey, junto a sus padres, y escenas románticas con Faye, su pareja. También se destaca la relación entre el músico y su mánager.

“Cuando Bruce era pequeño, tenía un hueco en el piso de su cuarto. Se supone que el piso debe ser sólido. Debes poder pararte sobre él. Bruce no tuvo eso", comenta Jon. "Bruce es un reparador. Y lo que está haciendo con este disco es reparando ese hueco en el piso. Está reparando ese hueco dentro de él y cuando lo haya hecho, va a reparar el mundo entero”.

También lo vemos escarbando en su pasado a través de fotos familiares, bailando con su madre, entrenando con su padre y escapando a una feria con su pareja. “Intento encontrar algo auténtico entre tanto ruido”, se le oye decir mientras reproduce un casete titulado Colts Neck demo.

El avance cierra con Bruce convertido ya en estrella, empapado en sudor durante un concierto mientras interpreta Born to Run, uno de sus clásicos, ante un público eufórico.

¿De qué trata Springsteen: Música de ninguna parte?

La cinta se centra en la creación de Nebraska, el disco que Bruce Springsteen grabó en 1982, cuando era un joven músico al borde de la fama mundial. El filme lo retrata luchando por reconciliar el éxito con los fantasmas de su pasado.

¿Quiénes integran el elenco de Springsteen: Música de ninguna parte?

El elenco principal está conformado por:

Jeremy Allen White como Bruce Springsteen

Matthew Anthony Pellicano como Bruce (joven)

Jeremy Strong como Jon Landau

Paul Walter Hauser como Mike Batlan

Stephen Graham como Douglas Springsteen

Odessa Young como Faye

Gaby Hoffmann como Adele Springsteen

Marc Maron como Chuck Plotkin

David Krumholtz como Al Teller

Johnny Cannizzaro como Steven Van Zandt

Harrison Gilbertson como Matt Delia

Chris Jaymes como Dennis King

¿Cuándo se estrena Springsteen: Música de ninguna parte?

La película será estrenada en cines de Estados Unidos el 24 de octubre de 2025 bajo el sello de 20th Century Studios. Aún no se ha confirmado la fecha de estreno en Latinoamérica, pero está previsto que llegue ese mismo mes.

Mira el tráiler de Springsteen: Música de ninguna parte a continuación...

