Ruben Östlund, Song Kang-ho y Zar Amir Ebrahimi ganadores en diferentes categorías | Fuente: AFP | Fotógrafo: Christophe Simon

La edición 75 del Festival de Cannes llegó a su fin tras doce días de estrenos, conferencias, homenajes, moda y mucho más. Doce días que resumimos con algunos momentos que marcaron las bodas de diamante del festival de cine más importante del mundo.

17 de mayo: Intervención de Volodímir Zelenski en la inauguración

El martes 17 de mayo se inició la edición 75 del Festival de Cannes, en cuya ceremonia participó el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, a través de una transmisión en vivo. Esto se dio en el contexto de la invasión de Rusia sobre terreno ucraniano, que motivó una serie de medidas por parte del festival, entre ellas la prohibición de delegaciones oficiales rusas.

“Los más terribles dictadores del siglo XX amaban el cine, pero lo único que han aportado son esas terribles imágenes de documentales; podríamos haber pensado que no iba a haber más guerras, pero tanto entonces como ahora había un dictador, una guerra contra la libertad, y ahora y antes el cine no debe quedarse mudo”, expresó Zelenski.

Volodímir Zelenski en la inauguración | Fuente: AFP | Fotógrafo: Christophe Simon

18 de mayo: Estreno de “Top Gun: Maverick” con aviones del ejército francés

Previo al estreno oficial de “Top Gun: Maverick”, al final del paso de los actores por la alfombra roja, ocho aviones del ejército francés sobrevolaron La Croissette, dejando una estela de humo rojo, blanco y azul, colores de las banderas de Estados Unidos y Francia.

Tras la proyección de la película, los asistentes aplaudieron de pie durante cinco minutos. Asimismo, Tom Cruise fue reconocido con una Palma de Oro honorífica por su destacada trayectoria cinematográfica.

Aviones sobrevuelan el estreno de "Top Gun: Maverick" | Fuente: AFP

19 de mayo: James Gray estrena “Armageddon Time”, con Anne Hathaway

Una de las películas más esperadas de la selección oficial fue “Armageddon Time”, del estadounidense James Gray, quien compite en el festival por quinta vez. La película tiene un corte autobiográfico, remontándose a los años escolares del director, quien estuvo acompañado de los actores Anne Hathaway y Jeremy Strong durante el estreno.

Ese día también hizo su aparición Julia Roberts, quien fue la encargada de presentar el Trofeo Chopard 2022 que se entrega a las jóvenes que destacan en la industria cinematográfica. En esta ocasión fueron los británicos Jack Lowden y Sheila Atim.

Director y elenco de "Armageddon Time" | Fuente: AFP | Fotógrafo: Loic Venance

20 de mayo: Geroge Miller estrena “Three Thousand Years of Longing”

El director australiano George Miller estrenó “Three Thousand Years of Longing”, película que no forma parte de la selección oficial, y que es protagonizada por Tilda Swinton e Idris Elba, quienes lo acompañaron en la alfombra roja. Así, George Miller repitió el estreno de “Mad Max: Fury Road”, que debutó en la edición 2015 del Festival de Cannes, también fuera de la selección.

George Miller y el elenco de “Three Thousand Years of Longing” | Fuente: AFP | Fotógrafo: Anadolu Agency

21 de mayo: Estreno de “Triangle of sadness” de Ruben Östlund

La película que terminó por llevarse la Palma de Oro, “Triangle of sadness” de Ruben Östlund, se estrenó el primer sábado del festival. Se trata de una sátira con la que el director sueco aborda las relaciones entre diferentes clases sociales. Desde ese día ya sonaba como fuerte candidata. Forman parte de su elenco Woody Harrelson, Dolly De Leon y Harris Dickinson.

Ruben Östlund y el elenco de "Triangle of Sadness" | Fuente: EFE | Fotógrafo: SEBASTIEN NOGIER

22 mayo: Colectivo feminista llevó a cabo una protesta

Con motivo del estreno del documental “Respuesta feminista”, de Marie Perennès y Simon Depardon, el colectivo feminista “Les Colleuses” se presentó en la alfombra roja portando un largo banner en el que estaban inscritos los nombres de 129 víctimas de feminicidios en Francia.

La película, justamente, hace un seguimiento de los distintos movimientos feministas que vienen denunciando la violencia de género, a través de entrevistas a sus militantes, a lo largo y ancho de Francia.

El colectivo "Les Colleuses" en Cannes | Fuente: EFE | Fotógrafo: Sebastien Nogier

23 de mayo: David Cronenberg estrenó “Crímenes del futuro”

David Cronenberg es otro de los directores que, a pesar de sus varias participaciones, no ha logrado llevarse la Palma Oro. En esta oportunidad estrenó “Crímenes del futuro”, su sexta película en formar parte de la selección oficial. En esta actúan Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart, una de las estrellas más buscadas por los lentes fotográficos.

Ese día también se estrenó "Decision to leave", de Park Chan Wook, que ganó el premio a Mejor director. Esta es la cuarta vez que el director coreano es seleccionado; anteriormente ganó el premio del jurado.

Léa Seydoux, David Cronenberg, Viggo Mortensen y Kristen Stewart | Fuente: AFP

24 de mayo: Gala por los 75 años del Festival de Cannes

Las bodas de diamante del Festival de Cannes se celebraron por todo lo alto, con la presencia de una constelación de artistas del cine, como el mexicano Gael García Bernal, la francesa Isabelle Huppert o el canadiense David Cronenberg, así como los miembros del jurado liderado por Vincent Lindon. En total, 700 invitados se reunieron en el Gran Teatro Lumiere.

Gala por el 75 aniversario del Festival de Cannes | Fuente: AFP | Fotógrafo: VALERY HACHE

25 de mayo: “Elvis” de Baz Luhrmann recibe una ovación de 12 minutos

Acompañado de Tom Hanks y Austin Butler, el director australiano Baz Luhrmann presentó “Elvis”, película que no formó parte de la selección oficial. Al final de la proyección, la cinta recibió una ovación final de 12 minutos, la más extensa de todo el festival. Presos de la emoción, Austin Butler, que interpreta al “rey”, y Priscilla Presley, ex esposa de la leyenda, se dieron un emotivo abrazo.

Tom Hanks, Baz Luhrmann, Austin Butler, Olivia DeJonge y Priscilla Presley | Fuente: EFE | Fotógrafo: GUILLAUME HORCAJUELO

26 de mayo: Hirokazu Kore-eda estrenó “Broker”

El ganador de la Plama de Oro 2018, Hirokazu Kore-eda estrenó su nueva película: “Broker”, la cual ha sido grabada con una mayoría de actores coreanos, entre ellos Song Kang-ho, que se llevó el premio a mejor actor.

Hirokazu Kore-eda y Song Kang-ho en el estreno de "Broker" | Fuente: AFP

27 de mayo: “Los peores”, de Lise Akoka y Romane Gueret ganan el premio “Una cierta mirada”

“Una cierta mirada” es una categoría que premia al “cine de autor y de búsqueda”. Se trata de una selección paralela a la oficial que también compite en ciertas categorías. En esta oportunidad, el gran premio fue para “Los peores”, de las francesas Lise Akoka y Romane Gueret.

Directoras y elenco de "Los peores", ganadores de "Una cierta mirada" | Fuente: AFP

28 de mayo: Se entregó la Palma de Oro a Ruben Östlund por "Triangle of Sadness"

Ruben Östlund encabezó la lista de ganadores del Festival Cannes 2002 con “Triangle of Sadness”. Esta es su segunda Palma de Oro, tras la recibida por "The square", de 2017. El director sueco no escondió su emoción al momento de recibir el deseado premio.

En tanto, el Gran Premio se lo llevaron "Close", de Lukas Dhont, y "Stars at Noon", de Claire Denis. Otro premio repartido entre dos concursantes fue el del Jurado, en esta oportunidad para "Le otto montagne", de Felix van Groeningen y Charlotte Vandermeersch, y "Eo", de Jerzy Skolimowski. El premio al Mejor Guion fue para "Boy from Heaven", de Tarik Saleh. Jean-Pierre y Luc Dardenne se llevaron el premio 75 Aniversario por "Tori and Lokita".



Ruben Östlund celebra su segunda Palma de Oro. | Fuente: AFP

