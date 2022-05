Aviones del ejército francés sobrevuelan Cannes en homenaje a 'Top Gun'. | Fuente: EFE

Ocho aviones de la Patrulla Aérea francesa sobrevolaron el Palacio de Festivales de Cannes y dibujaron en el aire la bandera francesa, como broche oro al desfile por la alfombra roja de Tom Cruise y el resto del equipo de "Top Gun: Maverick".

Los actores Tom Cruise, Jennifer Connelly y Jon Hamm; el director Joseph Kosinski y el resto del reparto posaron en la escalera del Palacio de Festivales momentos antes de entrar a la proyección de la secuela de "Top Gun", que se preestrena en el festival como parte de un homenaje especial al intérprete.

Cruise fue el primero en pasar por la alfombra roja, donde se tomó su tiempo para firmar autógrafos y hacerse fotos con sus admiradores; después se unió al resto del equipo, entre ellos Connelly vestida con un deslumbrante vestido plateado.





Espectacular vuelo de aviones previo al estreno de #TopGunMaverick en el @Festival_Cannes. Tom Cruise es el centro de atención en el segundo día de #Cannes2022 pic.twitter.com/QPlD8FhVx0 — La Cinestación (@lacinestacion) May 18, 2022

EL REGRESO DE TOM A CANNES



El protagonista de "Misión imposible" regresa con honores a un certamen en el que estuvo por primera y última vez hace 30 años, cuando otro 18 de mayo, pero de 1992, presentó fuera de competición "Far and Away", dirigida por Ron Howard y coprotagonizada por su expareja Nicole Kidman.

La expectativa del público y prensa no se vio defraudada: por la alfombra roja desfilaron también las actrices estadounidenses Eva Longoria, Elle Fanning, Viola Davis, que mañana recibe el premio Woman in Motion o el actor y modelo español Jon Kortajarena.

La alfombra roja de "Top Gun: Maverick" se vio precedida por la del equipo del filme "Tchaikovsky's Wife", del disidente ruso Kirill Serebrennikov.

Está previsto que esta misma noche, después de la proyección, Cruise vuele a Londres para asistir el jueves al preestreno en esa ciudad, que contará con la presencia de los duques de Cambridge. (Con información de EFE)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x03 Las infidelidades más comentadas e impactantes de la televisión y el cine

¡Juramos que no nos estamos colgando de la coyuntura! La infidelidad ha estado presente en series y películas, así que nos metemos una conversa sobre las más recordadas, qué significaron para sus personajes en la ficción y cómo reaccionó la audiencia cuando las vio... y además, por supuesto, hablamos de las pichangas.